O σκληροπυρηνικός γιος του Χαμενεΐ, Μοτζτάμπα, νέος ηγέτης του Ιράν

Ένας ανώτερος Ιρανός κληρικός που συμμετείχε στην ψηφοφορία για την εκλογή νέου ανώτατου ηγέτη υπέδειξε την Κυριακή ότι ο γιος του Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, Μοτζτάμπα, θα είναι ο διάδοχός του.

Την παραπάνω πληροφορία μετέδωσε το Reuters επικαλούμενο συγκεκριμένα τον Αγιατολάχ Χοσεϊναλί Εσκεβάρι, μέλος της Συνέλευσης Εμπειρογνωμόνων.

Ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, θεωρείται όσο σκληροπυρηνικός ήταν και ο πατέρας του, που δολοφονήθηκε την πρώτη ημέρα της επίθεσης των ΗΠΑ και του Ισραήλ στο Ιράν.

Αν επιβεβαιωθεί η πληροφορία, ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, θα έχει τον τελευταίο λόγο σε όλα τα κρατικά ζητήματα στην Ισλαμική Δημοκρατία.

Εάν επιβεβαιωθεί, η κίνηση αυτή θα μπορούσε να προκαλέσει την οργή του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος είχε δηλώσει ότι θα έπρεπε να έχει ρόλο στην επιλογή του επόμενου ηγέτη, ένα αίτημα που το Ιράν έχει απορρίψει κατηγορηματικά.

«Το όνομα του Χαμενεΐ θα συνεχιστεί», δήλωσε ο Εσκεβάρι, ένα από τα 88 μέλη της συνέλευσης, σε βίντεο που δημοσιεύτηκε στα ιρανικά μέσα ενημέρωσης, καθώς το Ισραήλ επέκτεινε τις επιθέσεις στο Ιράν ώστε να συμπεριλάβει αποθήκες καυσίμων και το Μπαχρέιν κατηγόρησε το Ιράν για ένα πλήγμα σε μια μονάδα αφαλάτωσης.

Ο Λευκός Οίκος δεν απάντησε αμέσως σε αίτημα για σχολιασμό, ενώ το Ισραήλ έχει ανακοινώσει ότι θα εξοντώσει όποιον επιλεγεί για ηγέτης του Ιράν, αν δεν ανατραπεί το καθεστώς.

Το όνομα του Μοτζτάμπα Χαμενεΐ είχε ακουστεί και προ ημερών, με τον Τραμπ να τον χαρακτηρίζει ανεπαρκή.

Ο Μοτζτάμπα Χοσεϊνί Χαμενεΐ γεννήθηκε στις 8 Σεπτεμβρίου 1969 στη Μασχάντ του Ιράν. Σπούδασε Θεολογία και εκπαιδεύτηκε στο σεμιναριακό κέντρο του Κομ, όπου δίδαξαν μεταξύ άλλων και κορυφαίοι σιίτες θεολόγοι. Διατέλεσε μέλος των Φρπυρών της Επανάστασης και το 2009 ενεπλάκη στην ηγεσία των παραστρατιωτικών δυνάμεων Basij για την καταστολή των διαδηλώσεων, μετά την αμφιλεγόμενη εκλογική αναμέτρηση.



Παρά το σημαντικό του «παρασκήνιο» στον κόσμο της εξουσίας, δεν κατείχε ποτέ επίσημο κρατικό αξίωμα υψηλού επιπέδου. Πολλοί παρατηρητές τον θεωρούν, όμως, ως μία από τις πιο επιδραστικές προσωπικότητες στο Ιράν, με σημαντικές διασυνδέσεις στους Φρουρούς της Επανάστασης και στο θεοκρατικό καθεστώς των μουλάδων.