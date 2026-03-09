ΥΠΑ: Εργασίες επέκτασης και αναβάθμισης υποδομών του διαδρόμου στο αεροδρόμιο Χίου

Η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ) ενημερώνει ότι, στο πλαίσιο των έργων επέκτασης, βελτίωσης και αναβάθμισης υποδομών του πεδίου ελιγμών και του διαδρόμου του Κρατικού Αερολιμένα Χίου «Όμηρος», αλλάζει προσωρινά η λειτουργία του, από το βράδυ της Πέμπτης, 12 Μαρτίου 2026.

Κατά τη διάρκεια των εργασιών της πρώτης φάσης, το αεροδρόμιο Χίου θα παραμείνει επιχειρησιακά ανοικτό καθώς οι πτήσεις θα εξυπηρετούνται με ελικοφόρα αεροπλάνα και περιορισμένο αριθμό θέσεων επιβατών, λόγω υιοθέτησης των απαραίτητων περιορισμών ασφαλείας.

Η ΥΠΑ έχει ήδη εκδώσει σχετικό NOTAM για την πρώτη φάση των τεχνικών έργων, ενώ θα ακολουθήσουν και νέες αεροπορικές αγγελίες για τη δεύτερη και τρίτη φάση, που έχουν ορίζοντα ολοκλήρωσης το πρώτο τρίμηνο του 2027.

Τα εν εξελίξει έργα, περιλαμβάνουν την επέκταση προς βορρά του διαδρόμου που τώρα έχει διαθέσιμο μήκος 1.511 μέτρα και όταν ολοκληρωθεί το έργο ο διάδρομος θα αποκτήσει μήκος 1.799 μέτρα.

Οι εν λόγω εργασίες θα ενισχύσουν περαιτέρω το παρεχόμενο επίπεδο επιχειρησιακής ασφάλειας του αεροδρομίου και πραγματοποιούνται με στόχο να εξυπηρετούνται μεγαλύτεροι τύποι αεροσκαφών προς όφελος του επιβατικού κοινού και της τοπικής οικονομίας.