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Ισραήλ: Νέο εξοπλιστικό πρόγραμμα - «μαμούθ» με στόχο τη διατήρηση της αεροπορικής του υπεροχής
Ειδήσεις
13:02 - 03 Μάι 2026

Ισραήλ: Νέο εξοπλιστικό πρόγραμμα - «μαμούθ» με στόχο τη διατήρηση της αεροπορικής του υπεροχής

Reporter.gr Newsroom
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Το Ισραήλ ενέκρινε την προμήθεια δύο νέων μοιρών προηγμένων μαχητικών αεροσκαφών τύπου F-35 και F-15IA από τις εταιρείες Lockheed Martin και Boeing, σε μια συμφωνία που εκτιμάται ότι ανέρχεται σε δεκάδες δισεκατομμύρια ευρώ. Την απόφαση ανακοίνωσε σήμερα (3/5) το ισραηλινό Υπουργείο Άμυνας.      

Πιο αναλυτικά, η συμφωνία εγκρίθηκε από την αρμόδια Υπουργική Επιτροπή Προμηθειών και αποτελεί το πρώτο στάδιο ενός ευρύτερου εξοπλιστικού προγράμματος ύψους περίπου 350 δισεκατομμυρίων σέκελ (περίπου 100 δισεκατομμυρίων ευρώ). Το πρόγραμμα στοχεύει στην ενίσχυση των Ενόπλων Δυνάμεων του Ισραήλ και στην ενίσχυση της ετοιμότητάς τους ενόψει μιας ιδιαίτερα απαιτητικής δεκαετίας για την εθνική ασφάλεια, όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση του υπουργείου.

Το Υπουργείο Άμυνας υπογράμμισε ότι οι νέες μοίρες θα αποτελέσουν βασικό πυλώνα για τη μακροπρόθεσμη ανάπτυξη των στρατιωτικών δυνατοτήτων της χώρας, με στόχο την αντιμετώπιση περιφερειακών απειλών και τη διατήρηση της στρατηγικής αεροπορικής υπεροχής του Ισραήλ.

Ο γενικός διευθυντής του υπουργείου, Αμίρ Μπαράμ, δήλωσε ότι, πέρα από τις άμεσες ανάγκες λόγω των πολεμικών συνθηκών, υπάρχει υποχρέωση για έγκαιρο σχεδιασμό ώστε να διασφαλιστεί το επιχειρησιακό πλεονέκτημα των Ισραηλινών Ενόπλων Δυνάμεων και στο μέλλον.

Όπως σημείωσε, η πρόσφατη σύγκρουση με το Ιράν ανέδειξε τη σημασία της στρατηγικής συνεργασίας μεταξύ ΗΠΑ και Ισραήλ, καθώς και τον καθοριστικό ρόλο της αεροπορικής ισχύος για την άμυνα της χώρας.

Ειδικότερα, στο πλαίσιο της συμφωνίας, το Ισραήλ θα προχωρήσει στην αγορά μιας επιπλέον μοίρας F-35 από τη Lockheed Martin και μιας δεύτερης μοίρας F-15IA από τη Boeing. Ο Αμίρ Μπαράμ διευκρίνισε ότι το επόμενο στάδιο αφορά την οριστικοποίηση των σχετικών συμφωνιών με την κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών.

Από την πλευρά του, ο Ισραηλινός υπουργός Άμυνας Ισραέλ Κατς ανέφερε ότι η πρόσφατη πολεμική σύγκρουση με το Ιράν επιβεβαίωσε την ισχύ της ισραηλινής Πολεμικής Αεροπορίας και τον κρίσιμο ρόλο της στην ασφάλεια της χώρας.

Τόνισε ότι τα διδάγματα από τις πρόσφατες επιχειρήσεις καθιστούν αναγκαία τη συνέχιση της ενίσχυσης των στρατιωτικών δυνατοτήτων, προκειμένου να διασφαλιστεί η αεροπορική υπεροχή του Ισραήλ για τις επόμενες δεκαετίες.

«Η αποστολή μας είναι ξεκάθαρη: να διασφαλίσουμε ότι οι Ισραηλινές Ένοπλες Δυνάμεις διαθέτουν τα μέσα, τις δυνατότητες και την ισχύ να επιχειρούν οπουδήποτε και οποτεδήποτε», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Κλείνοντας, υπογράμμισε ότι το Ισραήλ θα συνεχίσει να επενδύει στην ενίσχυση της άμυνάς του, ώστε να διατηρεί διαρκές στρατηγικό πλεονέκτημα και να διασφαλίζει την ασφάλεια της χώρας τόσο στο παρόν όσο και στο μέλλον.

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