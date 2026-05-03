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Διεθνές απολυτήριο: Τα 13 δημόσια σχολεία που έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον για την υλοποίηση του προγράμματος
Ειδήσεις
12:09 - 03 Μάι 2026

Διεθνές απολυτήριο: Τα 13 δημόσια σχολεία που έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον για την υλοποίηση του προγράμματος

Reporter.gr Newsroom
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Μέσα στο Μάιο αναμένεται να λάβουν την πρώτη ενημέρωση για την πορεία της πιστοποίησής τους τα 13 δημόσια σχολεία που έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον να υλοποιήσουν το πρόγραμμα Διεθνούς Απολυτηρίου (IB - International Baccalaureate) από την επόμενη σχολική χρονιά. Η οριστική απόφαση εκτιμάται ότι θα ληφθεί στις αρχές Ιουνίου, έπειτα από αναλυτική αξιολόγηση.        

Πιο αναλυτικά, εντός του Μαΐου θα δοθεί μια πρώτη ανατροφοδότηση σχετικά με το αν η εισήγηση για κάθε σχολείο είναι θετική. Στη συνέχεια θα πραγματοποιηθούν επιτόπιες αλλά και διαδικτυακές επισκέψεις, ώστε να ολοκληρωθεί η διαδικασία ελέγχου και να δοθεί η τελική έγκριση. Έτσι, στις αρχές Ιουνίου θα ανακοινωθεί ποια από τα 13 σχολεία θα αποκτήσουν την πιστοποίηση για να εφαρμόσουν το πρόγραμμα από το Σεπτέμβριο του σχολικού έτους 2026-27.

Η διαδικασία αξιολόγησης θεωρείται ιδιαίτερα κρίσιμη, καθώς ο Οργανισμός του IB θα εξετάσει διεξοδικά αν πληρούνται όλες οι απαιτούμενες προδιαγραφές, που αφορούν τόσο τον υλικοτεχνικό εξοπλισμό, όσο και την ετοιμότητα του εκπαιδευτικού υλικού.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η φυσιογνωμία των σχολείων που συμμετέχουν στη διαδικασία: από τα 13 συνολικά, επτά είναι Πρότυπα, τέσσερα Μουσικά, ένα Καλλιτεχνικό και ένα Πειραματικό. Όπως επισημαίνεται, η επιλογή αυτή συνδέεται και με τη δομή του προγράμματος IB, το οποίο περιλαμβάνει και γνωστικό πεδίο αφιερωμένο στις τέχνες, όπως η μουσική και το θέατρο. Για τον λόγο αυτό, τα Μουσικά και Καλλιτεχνικά σχολεία προσεγγίστηκαν εξαρχής ως πιθανοί υποψήφιοι.

Σε γεωγραφικό επίπεδο, οκτώ από τα σχολεία βρίσκονται στην Αττική, τρία στη Θεσσαλονίκη, ενώ από ένα βρίσκονται στο Βόλο και το Ηράκλειο. Μακροπρόθεσμος στόχος, εφόσον το εγχείρημα αποδώσει, είναι να υπάρχει τουλάχιστον ένα σχολείο IB σε κάθε νομό της χώρας.

Η υπουργός Παιδείας, Σοφία Ζαχαράκη, έχει χαρακτηρίσει την ένταξη δημόσιων σχολείων στο δίκτυο IB ως ένα σημαντικό βήμα προς ένα πιο εξωστρεφές και σύγχρονο εκπαιδευτικό σύστημα, που διευρύνει τις επιλογές των μαθητών.

Παράλληλα, έχει ξεκαθαρίσει ότι δεν τίθεται θέμα εισαγωγής στα ελληνικά δημόσια πανεπιστήμια μέσω του IB, καθώς η πρόσβαση εξακολουθεί να γίνεται αποκλειστικά μέσω των Πανελλαδικών Εξετάσεων.

Αναφορικά με τα οφέλη του προγράμματος, η πρόεδρος της Ένωσης Σχολείων Διεθνούς Απολυτηρίου Ελλάδας (IBSIGA) και διευθύντρια του σχολείου CGS, Ζωή Γείτονα, επισήμανε ότι τα σχολεία που θα ενταχθούν θα αποτελούν μέρος ενός διεθνούς εκπαιδευτικού δικτύου με κοινά χαρακτηριστικά: εξωτερική αξιολόγηση, συνεχή επιμόρφωση εκπαιδευτικών, καθοδήγηση από τον οργανισμό IB και πρόσβαση σε μια παγκόσμια κοινότητα ανταλλαγής γνώσεων και καλών πρακτικών, με επίκεντρο το μαθητή.

Τόνισε επίσης ότι η εισαγωγή του IB στο δημόσιο σχολείο μπορεί να ενισχύσει την ανάπτυξη νέων εκπαιδευτικών πρακτικών και κουλτούρας, ενώ παράλληλα θα καλλιεργήσει ένα περιβάλλον συνεργασίας και υγιούς ανταγωνισμού, προς όφελος τόσο των μαθητών όσο και των εκπαιδευτικών.

Για τους μαθητές που θα επιλέξουν το πρόγραμμα, το IB προσφέρει ένα διεθνώς αναγνωρισμένο απολυτήριο και ουσιαστική προετοιμασία για τις σπουδές και την επαγγελματική τους πορεία. Όπως υπογραμμίστηκε, δίνεται έμφαση σε δεξιότητες όπως η κριτική σκέψη, η διαθεματική προσέγγιση και η ενεργή συμμετοχή στην κοινωνία.

Τέλος, σημειώθηκε ότι η διεύρυνση των εκπαιδευτικών επιλογών ενισχύει συνολικά την ποιότητα του συστήματος. Ωστόσο, οι μαθητές που εξετάζουν το ενδεχόμενο να ακολουθήσουν το IB καλούνται να ενημερωθούν επαρκώς, ιδιαίτερα ως προς το κόστος σπουδών στο εξωτερικό, καθώς σε ορισμένες περιπτώσεις αυτό μπορεί να είναι συγκρίσιμο με το κόστος φοίτησης σε άλλη πόλη εντός Ελλάδας.

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