Ρωσία: Μαζική επίθεση ουκρανικών drones - Φωτιά στο Πριμόρσκ και πλήγματα σε πετρελαϊκούς στόχους

Ουκρανικά drones επιτέθηκαν την Κυριακή (3/5) στο ρωσικό λιμάνι Πριμόρσκ στη Βαλτική Θάλασσα, προκαλώντας προσωρινά πυρκαγιά, όπως δήλωσε ο τοπικός κυβερνήτης Αλεξάντρ Ντροζντένκο μέσω της εφαρμογής Telegram, στο πλαίσιο ενός ευρύτερου κύματος επιθέσεων του Κιέβου σε στόχους σε ολόκληρη τη χώρα.

Πιο αναλυτικά, σύμφωνα με το Reuters, ο Ντροζντένκο ανέφερε ότι περισσότερα από 60 drones καταρρίφθηκαν κατά τη διάρκεια της νύχτας πάνω από τη βορειοδυτική περιφέρεια του Λένινγκραντ.

Παράλληλα, όπως επισημαίνεται δε σημειώθηκε διαρροή πετρελαίου μετά την επίθεση στο Πριμόρσκ, που αποτελεί σημαντικό κόμβο εξαγωγών πετρελαίου, ενώ η πυρκαγιά κατασβέστηκε.

Σημειώνεται ότι το Πριμόρσκ αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες πύλες εξαγωγής της Ρωσίας, έχει δυναμικότητα διακίνησης έως και 1 εκατομμυρίου βαρελιών πετρελαίου ημερησίως. Έχει δεχθεί επανειλημμένες επιθέσεις τους τελευταίους μήνες, καθώς η Ουκρανία έχει εντείνει τα πλήγματα κατά της ρωσικής ενεργειακής υποδομής και άλλων στόχων, ενώ οι συνομιλίες για τον τερματισμό του πολέμου, με τη διαμεσολάβηση των ΗΠΑ, παραμένουν σε αδιέξοδο.

Οι ουκρανικές δυνάμεις έπληξαν επίσης δύο δεξαμενόπλοια του λεγόμενου «σκιώδους στόλου» στα ύδατα κοντά στην είσοδο του ρωσικού λιμανιού Νοβοροσίσκ στη Μαύρη Θάλασσα, όπως δήλωσε την Κυριακή (3/5) ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

«Αυτά τα δεξαμενόπλοια χρησιμοποιούνταν ενεργά για τη μεταφορά πετρελαίου - πλέον όχι», ανέφερε ο Ζελένσκι μέσω του Telegram. «Οι δυνατότητες μεγάλου βεληνεκούς της Ουκρανίας θα συνεχίσουν να αναπτύσσονται συνολικά, στη θάλασσα, στον αέρα και στην ξηρά». Και άλλες ρωσικές περιφέρειες ανέφεραν επιθέσεις με drones το Σάββατο και την Κυριακή.

Από την πλευρά του, ο κυβερνήτης της περιφέρειας της Μόσχας, Αντρέι Βορομπιόφ, δήλωσε το Σάββατο το βράδυ ότι ένας άνδρας 77 ετών έχασε τη ζωή του σε χωριό ύστερα από επίθεση με drone. Παράλληλα, ο δήμαρχος της Μόσχας, Σεργκέι Σομπιάνιν, ανέφερε ότι τέσσερα drones καταρρίφθηκαν ενώ κατευθύνονταν προς τη ρωσική πρωτεύουσα.

Ο κυβερνήτης της δυτικής περιφέρειας Σμολένσκ, Βασίλι Ανόχιν, δήλωσε ότι τρία άτομα, μεταξύ των οποίων και ένα παιδί, τραυματίστηκαν την Κυριακή, όταν drone έπληξε πολυκατοικία.

Την ίδια ώρα, ρωσικά στρατεύματα προωθούνταν σταδιακά προς την πόλη Κοστιαντίνιβκα στην ανατολική περιφέρεια Ντονέτσκ της Ουκρανίας, σύμφωνα με τον ανώτατο αξιωματούχο του ουκρανικού στρατού το Σάββατο.