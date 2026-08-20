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Κολομβία: Τραγωδία σε παράνομο χρυσωρυχείο – 13 νεκροί, 7 τραυματίες και ένας αγνοούμενος
Ειδήσεις
18:36 - 20 Αυγ 2026

Κολομβία: Τραγωδία σε παράνομο χρυσωρυχείο – 13 νεκροί, 7 τραυματίες και ένας αγνοούμενος

Reporter.gr Newsroom
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Τουλάχιστον 13 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και επτά τραυματίστηκαν από την κατάρρευση τμήματος χρυσωρυχείου στη νοτιοδυτική Κολομβία, ενώ ένα ακόμη άτομο εξακολουθεί να αγνοείται, σύμφωνα με τον νεότερο απολογισμό των τοπικών αρχών.

Το δυστύχημα σημειώθηκε την Τετάρτη 19 Αυγούστου στη vereda Puerto Rico, αγροτική περιοχή του δήμου Policarpa, στο διαμέρισμα Ναρίνιο, κοντά στα σύνορα με τον Ισημερινό.

Η περιοχή χαρακτηρίζεται από έντονη δραστηριότητα εξόρυξης χρυσού, η οποία αποτελεί βασική πηγή εισοδήματος για αρκετές τοπικές κοινότητες. Ωστόσο, παράλληλα, η παράνομη και μη αδειοδοτημένη εξόρυξη παραμένει σοβαρό και διαχρονικό πρόβλημα.

Κατολίσθηση καταπλάκωσε εργαζόμενους

Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες των αρχών, μεγάλο πρανές εδάφους κατέρρευσε πάνω από την περιοχή όπου εργάζονταν οι μεταλλωρύχοι, εγκλωβίζοντας ανθρώπους κάτω από μεγάλες ποσότητες χώματος.

Ο διευθυντής της Υπηρεσίας Διαχείρισης Κινδύνων Καταστροφών του Ναρίνιο (UNGRD), Γκαμπριέλ Οκάνια, επιβεβαίωσε ότι ο απολογισμός ανέρχεται σε 13 νεκρούς και επτά τραυματίες.

Οι τραυματίες διακομίστηκαν σε νοσοκομεία της ευρύτερης περιοχής, ενώ οι επιχειρήσεις για τον εντοπισμό του αγνοούμενου συνεχίζονται.

Στην επιχείρηση διάσωσης συμμετέχουν πυροσβεστικές δυνάμεις από τις περιοχές Pasto, Policarpa, Taminango και El Peñol, καθώς και κάτοικοι της περιοχής που συνδράμουν τις προσπάθειες των σωστικών συνεργείων.

Το έργο των διασωστών είναι ιδιαίτερα δύσκολο, καθώς η κατάρρευση έχει δημιουργήσει συνθήκες αστάθειας και υπάρχει κίνδυνος νέων μετακινήσεων του εδάφους.

Ερωτήματα για τα αίτια της τραγωδίας

Οι πληροφορίες σχετικά με το τι προκάλεσε την κατάρρευση δεν είναι μέχρι στιγμής απολύτως σίγουρες.

Μία από τις εκδοχές που έχουν μεταδοθεί από τοπικές πηγές κάνει λόγο για έκρηξη στο εσωτερικό της εγκατάστασης, η οποία φέρεται να προκάλεσε μετακινήσεις του εδάφους και την πτώση μεγάλων ποσοτήτων χώματος πάνω στους εργαζόμενους.

Άλλα κολομβιανά μέσα ενημέρωσης αναφέρουν ότι η περιοχή επηρεάστηκε από την άνοδο της στάθμης του ποταμού Patía. Σύμφωνα με αυτή την εκδοχή, η αύξηση της στάθμης του νερού ενδέχεται να προκάλεσε κατολίσθηση, επηρεάζοντας την περιοχή όπου γινόταν η εξόρυξη.

Μέχρι στιγμής, πάντως, δεν έχει παρουσιαστεί από τις αρμόδιες αρχές πλήρες τεχνικό πόρισμα που να προσδιορίζει με βεβαιότητα τα αίτια του δυστυχήματος. Παραμένει, επομένως, ανοιχτό το ενδεχόμενο να συνδυάστηκαν διαφορετικοί γεωλογικοί και υδρολογικοί παράγοντες.

Στο επίκεντρο η παράνομη εξόρυξη χρυσού

Το δυστύχημα αναζωπυρώνει τη συζήτηση για τους κινδύνους που συνδέονται με την παράνομη εξόρυξη χρυσού στην Κολομβία.

Σε απομακρυσμένες περιοχές, όπου η κρατική παρουσία και οι έλεγχοι είναι περιορισμένοι, λειτουργούν εγκαταστάσεις χωρίς τις απαραίτητες άδειες και χωρίς να εφαρμόζονται πάντα οι προβλεπόμενοι κανόνες ασφαλείας.

Το Ναρίνιο αποτελεί μία από τις περιοχές όπου η παράνομη εξόρυξη έχει λάβει σημαντικές διαστάσεις. Σε αρκετές περιπτώσεις, η δραστηριότητα αυτή έχει συνδεθεί από τις αρχές με ένοπλες οργανώσεις και άλλες μορφές εγκληματικής οικονομίας.

Μάλιστα, τον Σεπτέμβριο του 2025 η κολομβιανή αστυνομία είχε ανακοινώσει την εξάρθρωση παράνομου χρυσωρυχείου στο Ναρίνιο, το οποίο, σύμφωνα με τις αρχές, χρηματοδοτούσε εγκληματική οργάνωση. Κατά την επιχείρηση είχαν κατασχεθεί, μεταξύ άλλων, βαριά μηχανήματα και εκρηκτικές ύλες.

Φόβοι ότι υπάρχουν και άλλα άτομα κάτω από τα συντρίμμια

Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλούν οι πληροφορίες σχετικά με τον αριθμό των ανθρώπων που εργάζονταν συνήθως στην περιοχή.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της Vanguardia, περισσότεροι από 50 άνθρωποι δραστηριοποιούνταν στην περιοχή, αρκετοί εκ των οποίων ανήκαν στην αυτόχθονη κοινότητα Quillasinga του El Peñol.

Το στοιχείο αυτό ενισχύει τους φόβους ότι ο τελικός αριθμός των θυμάτων μπορεί να μεταβληθεί, καθώς δεν αποκλείεται να υπάρχουν άνθρωποι που δεν έχουν ακόμη καταγραφεί από τις αρχές.

Μέχρι στιγμής, ο επίσημος απολογισμός κάνει λόγο για 13 νεκρούς, επτά τραυματίες και έναν αγνοούμενο, ενώ οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης παραμένουν σε εξέλιξη.

Χρόνιο πρόβλημα τα δυστυχήματα στα ορυχεία

Η νέα τραγωδία προστίθεται στη μακρά λίστα θανατηφόρων δυστυχημάτων που καταγράφονται στην Κολομβία, ιδιαίτερα σε μικρές και παράνομες εγκαταστάσεις εξόρυξης.

Οι συνθήκες εργασίας σε τέτοιες εγκαταστάσεις μπορεί να είναι εξαιρετικά επικίνδυνες, λόγω της αστάθειας των στοών και των πρανών, της ανεπαρκούς εξαερισμού, της χρήσης εκρηκτικών και της πιθανής συσσώρευσης επικίνδυνων αερίων.

Οι αρχές συνεχίζουν τις έρευνες στην περιοχή του Policarpa, με βασική προτεραιότητα τον εντοπισμό του αγνοούμενου, ενώ παράλληλα αναμένεται να διερευνηθούν τα ακριβή αίτια που οδήγησαν στην κατάρρευση του χρυσωρυχείου.

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