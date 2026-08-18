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Σακίρα: 1 εκατ. δολάρια για τα κατεστραμένα από το σεισμό σχολεία στην Κολομβία
Ειδήσεις
09:12 - 18 Αυγ 2026

Σακίρα: 1 εκατ. δολάρια για τα κατεστραμένα από το σεισμό σχολεία στην Κολομβία

Reporter.gr Newsroom
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Η Κολομβιανή τραγουδίστρια Σακίρα ανακοίνωσε ότι θα προσφέρει οικονομική βοήθεια για την ανοικοδόμηση σχολείων στη χώρα μετά τον καταστροφικό σεισμό των 7,4 ρίχτερ.

Η Σακίρα επισκέφθηκε τον νομό Τσοκό επίκεντρο του σεισμού, στις ακτές του Ειρηνικού της Κολομβίας, μαζί με τον Αμερικανό φιλάνθρωπο Χάουαρντ Μπάφετ.

Η διάσημη τραγουδίστρια της ποπ δήλωσε ότι το ίδρυμά της Pies Descalzos δραστηριοποιείται σε αυτό τον φτωχό νομό της βορειοδυτικής Κολομβίας εδώ και περισσότερα από 20 χρόνια υποστηρίζοντας την ανέγερση σχολείων και εκπαιδευτικά προγράμματα για παιδιά και νέους.

Περισσότερα από 2.800 σχολεία σε όλη την Κολομβία έχουν υποστεί ζημιές από τον σεισμό, πολλά από τα οποία στον Τσοκό, όπου ζουν κυρίως κοινότητες αυτοχθόνων και Αφροκολομβιανών.

«Αυτό που με ανησυχεί περισσότερο είναι ότι, μόλις αρθεί η κατάσταση έκτακτης ανάγκης, όλα αυτά τα σχολεία δεν θα ανοικοδομηθούν, ότι τόσοι πολλοί άνθρωποι θα ξεχαστούν (…) και ότι τα παιδιά μας δεν θα μπορέσουν να επιστρέψουν στο σχολείο», τόνισε η Σακίρα μιλώντας σε δημοσιογράφους.

Για το λόγο αυτό τόνισε πως έχουν ήδη συγκεντρωθεί 1 εκατομμύριο δολάρια που αναμένεται να χρησιμοποιηθούν για να γίνουν επισκευές σε σχολικά κτίρια, να ανοικοδομηθεί ένα ίδρυμα τεχνικής εκπαίδευσης και να κατασκευαστούν 10 νέα σχολεία.

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