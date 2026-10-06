Ουκρανία για ένταξη στην ΕΕ: Δεν μπορούμε να συμφωνήσουμε σε μόνιμους περιορισμούς αγροτικών προϊόντων

Η Ουκρανία «δεν μπορεί να συμφωνήσει» με ένα μοντέλο ένταξης στην ΕΕ που θα περιορίζει μόνιμα τις πωλήσεις ορισμένων αγροτικών προϊόντων της στην ευρωπαϊκή αγορά, δήλωσε στο POLITICO ο υπουργός Γεωργίας της χώρας, Τάρας Βισότσκι.

Σύμφωνα με το POLITICO, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε το συγκεκριμένο μοντέλο την Τρίτη (6/10), στο πλαίσιο μιας λεγόμενης «επισκόπησης της πολιτικής προενταξιακής διαδικασίας», με στόχο την προετοιμασία της ΕΕ για μελλοντικές διευρύνσεις.

«Για εμάς υπάρχει μια θεμελιώδης διαφορά μεταξύ μιας μεταβατικής περιόδου και ενός μόνιμου περιορισμού. Η Ουκρανία είναι έτοιμη για το πρώτο. Το δεύτερο θα ερχόταν σε αντίθεση με την ίδια τη λογική της πλήρους ένταξης στην Ευρωπαϊκή Ένωση», ανέφερε ο Βισότσκι σε γραπτή δήλωσή του.

Η ενδεχόμενη ένταξη της Ουκρανίας στην ΕΕ εγείρει θεμελιώδη ερωτήματα σχετικά με τη στήριξη της γεωργίας και τις εισαγωγές. Η Ουκρανία εξάγει εκατομμύρια τόνους σιτηρών στην παγκόσμια αγορά και διαθέτει τα προϊόντα της στην ΕΕ υπό αυστηρό καθεστώς ποσοστώσεων. Ορισμένες χώρες, όπως η Πολωνία, έχουν μπλοκάρει τις εισαγωγές ουκρανικών σιτηρών, προκειμένου να προστατεύσουν τους δικούς τους αγροτικούς τομείς.

Η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αναφέρει ότι επιθυμεί να «περιορίσει σημαντικά τη χρηματοδοτική στήριξη και την πρόσβαση στην αγορά για ευαίσθητα αγροτικά προϊόντα».

Αντί να προσφέρει στο Κίεβο πλήρη πρόσβαση στην ευρωπαϊκή αγορά, η Επιτροπή θα προτιμούσε να βοηθήσει την Ουκρανία να επιστρέψει στις «ιστορικές» αγορές εξαγωγών της, στις οποίες περιλαμβάνονται η Αφρική και η Μέση Ανατολή, αναφέρει η πρόταση.

Ωστόσο, ο Βισότσκι επιμένει ότι η Ουκρανία δεν θα πρέπει να αντιμετωπίζεται «αποκλειστικά» ως απειλή για τους Ευρωπαίους αγρότες. Υποστηρίζει ότι η χώρα θα μπορούσε να βοηθήσει την ΕΕ να μειώσει την εξάρτησή της από εισαγωγές από τρίτες χώρες για εμπορεύματα όπως τα λιπάσματα, η σόγια και η λυσίνη για ζωοτροφές, καθώς και να προσφέρει στους παραγωγούς της ΕΕ καλύτερη πρόσβαση στις εξαγωγικές οδούς της Μαύρης Θάλασσας.

Η Ουκρανία θα μπορούσε επίσης να αποτελέσει προορισμό για επενδύσεις σε εγκαταστάσεις επεξεργασίας τροφίμων, δήλωσε ο Βισότσκι.

«Στόχος μας είναι να φτάσουμε στην ένταξη με έναν τομέα που θα πουλά στην Ευρώπη όχι μόνο σιτηρά και άλλες πρώτες ύλες, αλλά και ζωοτροφές, συστατικά, μεταποιημένα προϊόντα και βιοκαύσιμα», πρόσθεσε.

Κλείνοντας, να σημειωθεί ότι ο Βισότσκι επιβεβαίωσε ότι η Ουκρανία είναι ανοιχτή σε μεταβατικές περιόδους, οι οποίες θα μπορούσαν να περιλαμβάνουν τη σταδιακή εφαρμογή της αγροτικής στήριξης, προσωρινές ποσοστώσεις και μέτρα διασφάλισης για ευαίσθητα προϊόντα. Ωστόσο, επέμεινε ότι τα μέτρα αυτά θα πρέπει να έχουν ημερομηνία λήξης.