Συλλαλητήριο του πρωτογενούς τομέα στο Σύνταγμα - Τι ώρα είναι προγραμματισμένες οι συγκεντρώσεις

Ο πρωτογενής τομέας μεταφέρει την κινητοποίησή του στην Αθήνα, κλιμακώνοντας τις δράσεις του με μια πανελλαδική συγκέντρωση στην Πλατεία Συντάγματος το απόγευμα της Παρασκευής (13/2), μετά από απόφαση της Πανελλήνιας Επιτροπής Μπλόκων.

Αγρότες, κτηνοτρόφοι, μελισσοκόμοι και αλιείς φτάνουν στην Αττική από στεριά και θάλασσα για να διαδηλώσουν υπέρ των αιτημάτων τους, τα οποία, όπως υποστηρίζουν, παραμένουν ανικανοποίητα.

Σημειώνεται ότι το συλλαλητήριο έχει προγραμματιστεί για τις 4 το απόγευμα στο Σύνταγμα, όπου αναμένεται να συγκεντρωθούν δεκάδες τρακτέρ, τα οποία θα σταθμεύσουν μπροστά στη Βουλή. Εκεί θα τους υποδεχτούν εργατικά κέντρα και συνδικάτα, τα οποία θα πραγματοποιήσουν δική τους διαδήλωση στη μία το μεσημέρι ενάντια στο νομοσχέδιο για τις Συλλογικές Συμβάσεις.

Σύμφωνα με τους διοργανωτές, οι εκπρόσωποι του πρωτογενούς τομέα που θα βρεθούν στην Αθήνα σκοπεύουν να διανυκτερεύσουν στην Πλατεία Συντάγματος και να αποχωρήσουν συντεταγμένα το μεσημέρι του Σαββάτου.

Έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις

Παράλληλα, θα εφαρμοστούν έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο της πόλης και στους κεντρικούς οδικούς άξονες της Αττικής. Μέχρι στιγμής, η Αστυνομία δεν έχει ανακοινώσει λεπτομέρειες, οι οποίες αναμένονται μόλις καθοριστεί η ακριβής διαδρομή που θα ακολουθήσουν τα τρακτέρ για να φτάσουν στο Σύνταγμα. Οι ρυθμίσεις θα εφαρμόζονται σταδιακά, ανάλογα με τις επικρατούσες συνθήκες.

Τα μεγαλύτερα κυκλοφοριακά προβλήματα αναμένεται να σημειωθούν στις εισόδους της πόλης, στην Εθνική Οδό Αθηνών-Λαμίας, στην Αθηνών-Κορίνθου και στη Λεωφόρο Αθηνών. Επιπλέον, προβλήματα αναμένονται κατά τη διάρκεια των συλλαλητηρίων στους δρόμους Σταδίου, Πανεπιστημίου, Ακαδημίας, καθώς και στις λεωφόρους Αμαλίας και Βασιλίσσης Σοφίας.