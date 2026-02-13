ΑΒ Βασιλόπουλος: Εισάγει τη Ρομποτική Τεχνολογία καθαρισμού στα καταστήματά της – Συνεργασία με την Gerobo International
11:29 - 13 Φεβ 2026

ΑΒ Βασιλόπουλος: Εισάγει τη Ρομποτική Τεχνολογία καθαρισμού στα καταστήματά της – Συνεργασία με την Gerobo International

Reporter.gr Newsroom
Σε μια κίνηση στρατηγικής σημασίας για την αξιοποίηση της καινοτομίας και την ενίσχυση της βιωσιμότητας και της αποδοτικότητας, η αλυσίδα σουπερμάρκετ ΑΒ Βασιλόπουλος εμπιστεύτηκε την Gerobo International, πρωτοπόρο εταιρεία στην παροχή ρομποτικών λύσεων καθαρισμού και αυτοματισμού στην Ελλάδα, για τις ανάγκες καθαρισμού των καταστημάτων της.

Πιο συγκεκριμένα, η συνεργασία αφορά στην εγκατάσταση συνεργατικών ρομπότ καθαρισμού τεχνητής νοημοσύνης (cobots) στα καταστήματα της ΑΒ Βασιλόπουλος σε πανελλαδικό επίπεδο, σηματοδοτώντας ένα σημαντικό βήμα προς τον ψηφιακό μετασχηματισμό του κλάδου του λιανεμπορίου. Η Gerobo, με την τεχνογνωσία της σε εγκαταστάσεις IoT Smart Cities, 5G & Industry 4.0 & 5.0, εισάγει την πιο προηγμένη μορφή καθαρισμού, όπου άνθρωπος και ρομπότ συνεργάζονται σε απόλυτη αρμονία.

Τεχνολογία με ανθρώπινο πρόσωπο

Τα ρομποτικά συστήματα λειτουργούν καθημερινά σε όλους τους χώρους του σουπερμάρκετ, με επιλεγμένα και προγραμματισμένα σενάρια καθαρισμού. Αξίζει να σημειωθεί ότι η νέα αυτή τεχνολογία δεν αντικαθιστά τον ανθρώπινο παράγοντα. Αντιθέτως, τον ενισχύει. Οι εργαζόμενοι της ΑΒ αναλαμβάνουν ρόλο χειριστών και επιβλεπόντων των ρομποτικών συστημάτων, έχοντας λάβει την απαραίτητη εκπαίδευση χρήσης και συντήρησης από την Gerobo. Με αυτόν τον τρόπο, οι εργαζόμενοι αποκτούν νέες δεξιότητες σε ένα ολοένα και πιο τεχνολογικά εξελιγμένο εργασιακό περιβάλλον.

Όπως χαρακτηριστικά δηλώνει ο κ. Γεράσιμος Γερολυμάτος, Ιδρυτής & CEO της Gerobo International: «Η φιλοσοφία μας συνοψίζεται στο μότο μας: People First, Robots Next!. Η τεχνολογία δεν έρχεται να υποκαταστήσει τον άνθρωπο, αλλά να τον ενδυναμώσει. Με την ΑΒ Βασιλόπουλος μοιραζόμαστε το ίδιο όραμα για ένα πιο αποδοτικό, καθαρό και βιώσιμο αύριο, με τους ανθρώπους πάντα στο επίκεντρο».

Καινοτομία βιωσιμότητα και ψηφιακός μετασχηματισμός στην πρώτη γραμμή

Η συνεργασία αυτή σηματοδοτεί μια νέα εποχή για το οργανωμένο λιανεμπόριο, καθώς για πρώτη φορά στην Ελλάδα ρομποτικά συστήματα καθαρισμού εφαρμόζονται σε τέτοια κλίμακα στον κλάδο των σουπερμάρκετ. Παράλληλα, η χρήση ρομποτικών συστημάτων καθαρισμού προσφέρει πολλαπλά οφέλη:

  • Σταθερή ποιότητα καθαρισμού ανεξαρτήτως βάρδιας
  • Μείωση της κατανάλωσης ενέργειας και νερού
  • Στατιστικά δεδομένα και απομακρυσμένος έλεγχος λειτουργίας
  • Αποδέσμευση ανθρώπινου δυναμικού σε πιο σημαντικές εργασίες

Η Gerobo, μέσα από τη φιλοσοφία των Cobotics, έχει ήδη υλοποιήσει σημαντικές εγκαταστάσεις στους τομείς της βιομηχανίας, των logistics, της ναυτιλίας και της υγείας. Η συνεργασία με την ΑΒ σηματοδοτεί την πρώτη μεγάλης κλίμακας υλοποίηση σε δίκτυο λιανικής, ανοίγοντας τον δρόμο για την είσοδο της ρομποτικής τεχνολογίας σε περιβάλλοντα που επισκεπτόμαστε όλοι στην καθημερινότητά μας.

Εδώ μπορείτε να δείτε σχετικό video από την εγκατάσταση: https://youtu.be/bgcJR5gmdUE

Κοιτάζοντας προς το μέλλον

«Είναι τιμή μας να είμαστε μέρος αυτής της πρωτοβουλίας. Πρόκειται για ένα από τα πιο σημαντικά έργα που έχουμε υλοποιήσει ως τώρα, τόσο σε τεχνολογική όσο και σε επιχειρησιακή διάσταση. Η συνεργασία μας με την ΑΒ αποδεικνύει ότι η ρομποτική τεχνολογία μπορεί να βρει εφαρμογή ακόμα και στους πιο καθημερινούς τομείς – και να αλλάξει το μέλλον προς το καλύτερο», συμπληρώνει ο κ. Γερολυμάτος.

