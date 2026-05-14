Χατζηδάκης: Κατοχυρώνεται η καταβολή των ενισχύσεων σε αγρότες στη Θεσσαλία – Μακεδονία με ιδιοκτήτη το Δημόσιο
ΑΓΡΟΤΙΚΑ
16:52 - 14 Μάι 2026

Reporter.gr Newsroom
Κατατέθηκε χθες στη Βουλή, με πρωτοβουλία του Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Κωστή Χατζηδάκη, σε συνεργασία με τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Μαργαρίτη Σχοινά, τροπολογία με την οποία εξασφαλίζεται η καταβολή ενισχύσεων σε αγρότες που καλλιεργούν εκτάσεις, για τις οποίες το Δημόσιο εμφανίζεται στο Κτηματολόγιο ως αρχικός ιδιοκτήτης.

Η τροπολογία εισάγει συγκεκριμένα, αντικειμενικά κριτήρια εφαρμογής, καθώς προβλέπει ότι θα επιδοτούνται εκτάσεις που τουλάχιστον τα τελευταία τρία έτη είναι ενταγμένες στο Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου (Ο.Σ.Δ.Ε.), δηλώνονται στην Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης και καλλιεργούνται από ενεργούς και πραγματικούς αγρότες. Προβλέπεται επίσης αναδρομική εφαρμογή και για τις αιτήσεις πληρωμής που υπεβλήθησαν το 2025.

Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης, δήλωσε: «Η διάταξη που κατατέθηκε στη Βουλή ρυθμίζει με δίκαιο τρόπο ένα χρόνιο πρόβλημα που αντιμετωπίζουν χιλιάδες αγρότες, ιδίως στη Θεσσαλία, στη Μακεδονία και σε άλλες περιοχές της χώρας. Αγρότες που καλλιεργούν εκτάσεις, που τους είχαν παραχωρηθεί με προσωρινά παραχωρητήρια, αποκλείονταν από τις αγροτικές επιδοτήσεις επειδή το Δημόσιο εμφανίζεται στο Κτηματολόγιο ως αρχικός δικαιούχος! Πρόκειται για άλλη μια «ιστορία καθημερινής τρέλας», που αντιμετωπίζεται με το ίδιο πνεύμα που διέπει τον νόμο 5293/2026 («Παρεμβάσεις για ένα κράτος πιο φιλικό στον πολίτη»), που ψηφίστηκε πρόσφατα. Θα συνεχίσουμε στη λογική της στήριξης των πραγματικών παραγωγών, της κατοχύρωσης του δημοσίου συμφέροντος, αλλά και της αντιμετώπισης της γραφειοκρατίας με συγκεκριμένες, πρακτικές λύσεις».

Η ρύθμιση αφορά αγροτεμάχια για τα οποία το Δημόσιο εμφανίζεται ως αρχικός δικαιούχος στις πρώτες εγγραφές του Κτηματολογίου, όπως ενδεικτικά εκτάσεις της αγροτικής νομοθεσίας του ν. 4061/2012, που διαχειρίζεται το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, καθώς και εποικιστικές εκτάσεις που έχουν παραχωρηθεί με προσωρινό παραχωρητήριο ή στο πλαίσιο διαδικασιών αγροτικών διανομών, αναδασμών και αποκατάστασης πληθυσμών, όπως οι προσφυγικές αποκαταστάσεις.

Σημειώνεται ότι η τροπολογία δεν θίγει τα εμπράγματα δικαιώματα του Δημοσίου ούτε τυχόν δικαιώματα τρίτων και δεν αναγνωρίζει εμπράγματα δικαιώματα στους αγρότες αλλά εφαρμόζεται αποκλειστικά για τις ανάγκες των ενισχύσεων της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής. Επίσης έχει αυστηρό χρονικό ορίζοντα ισχύος, μέχρι την οριστικοποίηση των πρώτων εγγραφών στο Εθνικό Κτηματολόγιο, οπότε και η εικόνα των εμπράγματων δικαιωμάτων θα έχει αποτυπωθεί αμετάκλητα.

Υπενθυμίζεται ότι ανάλογη ρύθμιση θεσπίστηκε το 2023, με νομοθετική πρωτοβουλία του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, (άρθρο 216 του ν. 5037/2023). Με τη ρύθμιση αυτή αντιμετωπίστηκε το αντίστοιχο πρόβλημα των εκτάσεων που εμφανίζονταν στους δασικούς χάρτες ως εκχερσωμένες δασικές ενώ στην πραγματικότητα καλλιεργούνται επί σειρά ετών και είναι ενταγμένες στο Ο.Σ.Δ.Ε.

