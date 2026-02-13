Ελβετία: Οριακά πάνω από το μηδέν ο πληθωρισμός – Συνεχίζεται η ασθενής δυναμική τιμών

Ο πληθωρισμός στην Ελβετία διατηρήθηκε οριακά πάνω από το μηδέν τον Ιανουάριο, προσφέροντας μόνο μικρή ανακούφιση στην Εθνική Τράπεζα της Ελβετίας (SNB), η οποία βρισκόταν αντιμέτωπη με πιέσεις να επαναφέρει το καθεστώς αρνητικών επιτοκίων.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοίνωσε την Παρασκευή η στατιστική υπηρεσία της χώρας, οι τιμές καταναλωτή κατέγραψαν ετήσια αύξηση 0,1%, ποσοστό που κινήθηκε σε συμφωνία με τις προβλέψεις των οικονομολόγων.

Σε μηνιαία βάση, οι τιμές υποχώρησαν, εξέλιξη που αποδίδεται κυρίως στη μείωση του κόστους στέγασης και ηλεκτρικής ενέργειας. Η τιμή του ρεύματος μειώθηκε κατά 4% σε εθνικό επίπεδο στις αρχές του 2026. Το ρυθμιστικό πλαίσιο κοινής ωφέλειας στην Ελβετία προβλέπει ότι οι σχετικοί λογαριασμοί για τα νοικοκυριά αναπροσαρμόζονται μία φορά ετησίως. Αντίθετα, αυξήσεις καταγράφηκαν στις τιμές των ξενοδοχείων, των οργανωμένων πακέτων διακοπών και της ασφάλισης αυτοκινήτων.

Παρότι ο δομικός δείκτης τιμών συμβαδίζει με τις εκτιμήσεις της SNB για το πρώτο τρίμηνο, τα στοιχεία αναδεικνύουν ταυτόχρονα ότι η δυναμική της ανόδου των τιμών στην Ελβετία εξακολουθεί να είναι υποτονική.