Σχοινάς: Οι αγρότες και οι ψαράδες δεν θα μείνουν απροστάτευτοι - Συνεργασία Αθήνας-Λευκωσίας για αφθώδη πυρετό

Ενίσχυση της συνεργασίας Αθήνας και Λευκωσίας για τον αφθώδη πυρετό, αποφάσισαν οι υπουργοί Αγροτικής Ανάπτυξης Ελλάδος και Κύπρου.

Στο πλαίσιο της συνάντησης μεταξύ της Υπουργού Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος της Κυπριακής Δημοκρατίας, δρος Μαρίας Παναγιώτου, και του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων της Ελληνικής Δημοκρατίας, κ. Μαργαρίτη Σχοινά, συζητήθηκε η κτηνιατρική κρίση του Αφθώδους Πυρετού και αποφασίστηκε η ανάγκη ενίσχυσης της συνεργασίας των αρμόδιων υπηρεσιών των δύο χωρών για την αντιμετώπιση του αφθώδους πυρετού, στη βάση του κοινού ευρωπαϊκού πλαισίου.

Συγκεκριμένα, συμφωνήθηκαν τα ακόλουθα. Οι αρμόδιες υπηρεσίες να προχωρήσουν σε:

Συστηματική ανταλλαγή επιδημιολογικών δεδομένων, με στόχο τη συνεχή αξιολόγηση της κατάστασης και τη λήψη τεκμηριωμένων αποφάσεων για τον περιορισμό της διασποράς και την εκρίζωση της νόσου. Στενότερη συνεργασία μεταξύ των κτηνιατρικών υπηρεσιών και επιστημονικών ομάδων, σε τεχνικό επίπεδο, για αποτελεσματικότερη παρακολούθηση της εξέλιξης της νόσου. Περαιτέρω ανάδειξη της ανάγκης εφαρμογής των μέτρων βιοασφάλειας και των περιορισμών, με πλήρη ευθυγράμμιση στο ευρωπαϊκό πλαίσιο και τα ισχύοντα πρωτόκολλα. Ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών στην κλινική επιτήρηση και στη διαχείριση εστιών, περιλαμβανομένων διαδικασιών απολύμανσης, ελέγχων μετακινήσεων, μέτρων βιοασφάλειας, θανατώσεων και υγειονομικής ταφής και καύσης. Διαμόρφωση κοινής προσέγγισης σε ευρωπαϊκό επίπεδο, με στόχο την ενίσχυση της συνολικής ανταπόκρισης και τη διεκδίκηση στήριξης όπου απαιτείται. Διερεύνηση συνεργασίας σε θέματα εκπαίδευσης και τεχνικής υποστήριξης, συμπεριλαμβανομένης της ανταλλαγής προσωπικού και τεχνογνωσίας. Ανταλλαγή απόψεων για τη στήριξη του κτηνοτροφικού κόσμου, με στόχο τη βιωσιμότητα και ανθεκτικότητα του τομέα. Συντονισμένη ενημέρωση προς τους κτηνοτρόφους, με σαφείς και εφαρμόσιμες οδηγίες που ενισχύουν την εφαρμογή των μέτρων στην πράξη.

Σχοινάς από τη Λευκωσία: «Οι αγρότες και οι ψαράδες μας δεν θα μείνουν απροστάτευτοι»

Ολοκληρώθηκαν, σήμερα, οι εργασίες του Άτυπου Συμβουλίου Υπουργών Γεωργίας και Αλιείας της Ευρωπαϊκής Ένωσης καθώς και του MedFish4Ever, που πραγματοποιήθηκαν στη Λευκωσία, με τη συμμετοχή του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Μαργαρίτη Σχοινά, ο οποίος παρουσίασε τις ελληνικές θέσεις τόσο για τη γεωργία όσο και για την αλιεία, δίνοντας έμφαση στην ενδυνάμωση του αγροδιατροφικού τομέα.

Σε ό,τι αφορά στη συζήτηση για τη γεωργία και τη διαχείριση αγροκλιματικών κινδύνων, υπογράμμισε ότι η Ευρώπη βρίσκεται πλέον αντιμέτωπη με ένα μόνιμο και σύνθετο καθεστώς κρίσεων, το οποίο επηρεάζει άμεσα την παραγωγή και, κατ’ επέκταση, την επισιτιστική ασφάλεια. Όπως τόνισε, η κλιματική αλλαγή, η λειψυδρία, οι επιζωοτίες και η αστάθεια των αγορών δημιουργούν νέες πιέσεις για τους παραγωγούς, καθιστώντας αναγκαία μια ουσιαστική στροφή από το μοντέλο των εκ των υστέρων αποζημιώσεων σε μια ολοκληρωμένη στρατηγική πρόληψης και ενίσχυσης της ανθεκτικότητας.

Ο κ. Σχοινάς επισήμανε ότι η πολυπλοκότητα των υφιστάμενων εργαλείων που προβλέπονται στο πλαίσιο της ΚΑΠ για την αντιμετώπιση των κρίσεων εξακολουθεί να αποτελεί σημαντικό εμπόδιο για την αξιοποίησή τους στην πράξη, ιδιαίτερα από τους μικρούς και μεσαίους παραγωγούς. Υπογράμμισε ότι η ενίσχυση της ανθεκτικότητας προϋποθέτει απλά και λειτουργικά εργαλεία, αλλά και στοχευμένες επενδύσεις σε υποδομές, έξυπνη άρδευση, βιοασφάλεια και σύγχρονα ψηφιακά συστήματα έγκαιρης προειδοποίησης.

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στο ζήτημα της λειψυδρίας, το οποίο χαρακτήρισε διαρθρωτικό κίνδυνο για τις μεσογειακές χώρες, υπογραμμίζοντας την ανάγκη για πιο συντονισμένη και αποτελεσματική ευρωπαϊκή απάντηση. Παράλληλα, ανέδειξε τη σημασία της ουσιαστικής στήριξης των νέων και μικρών αγροτών, καθώς και την ανάγκη δημιουργίας ενός ευρωπαϊκού μηχανισμού αντασφάλισης αγροτικών κινδύνων, με τη συμβολή της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, προκειμένου να διασφαλιστούν ισότιμοι όροι ανταγωνισμού για όλους τους παραγωγούς.

Σε ό,τι αφορά στην αλιεία, ο Υπουργός χαιρέτισε την παρουσίαση της αξιολόγησης της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, που αναδεικνύει την ανάγκη βελτιώσεων στην αποτελεσματικότητα και την εφαρμογή της.

Ο κ. Σχοινάς έθεσε ως βασική προτεραιότητα για την Ελλάδα την απλούστευση του θεσμικού πλαισίου και τη μείωση του διοικητικού φόρτου, ώστε να ενισχυθεί η συμμόρφωση και η αποτελεσματικότητα της πολιτικής στην πράξη.

Εστιάζοντας στη μικρή παράκτια αλιεία, η οποία, όπως ανέφερε, αποτελεί κρίσιμο πυλώνα της ελληνικής οικονομίας και κοινωνικής συνοχής, καθώς συγκεντρώνει το μεγαλύτερο μέρος των αλιέων της χώρας, ζήτησε να σταθμίζονται τα ιχθυαποθέματα με την ανάπτυξη των παράκτιων κοινοτήτων. Παράλληλα, υπογράμμισε την ανάγκη στήριξης του εκσυγχρονισμού του στόλου και της ενεργειακής μετάβασης.

Αναφερόμενος στις διεθνείς διαστάσεις της αλιευτικής πολιτικής, επισήμανε τη σημασία διασφάλισης ισότιμων όρων ανταγωνισμού με τρίτες χώρες, καθώς και την ανάγκη ενίσχυσης των προσπαθειών για την καταπολέμηση της παράνομης, λαθραίας και άναρχης αλιείας, που ιδιαίτερα στο Αιγαίο λαμβάνει ανησυχητικές διαστάσεις. Στο ίδιο πλαίσιο, υπογράμμισε τον ρόλο της Γενικής Επιτροπής Αλιείας για τη Μεσόγειο και των περιφερειακών οργανώσεων στη διαχείριση κοινών αποθεμάτων.

Παράλληλα, υπογράμμισε τη σημασία της υδατοκαλλιέργειας ως στρατηγικού τομέα για τη βιώσιμη ανάπτυξη και την ενίσχυση της επισιτιστικής επάρκειας, επισημαίνοντας ότι η Ελλάδα προωθεί την ανάπτυξή της με όρους περιβαλλοντικής βιωσιμότητας και κοινωνικής υπευθυνότητας.

Τέλος, στο περιθώριο του Συμβουλίου, ο Υπουργός είχε σειρά διμερών συναντήσεων με ομολόγους του από κράτη-μέλη της ΕΕ.

Συγκεκριμένα, συναντήθηκε με τον Υπουργό Γεωργίας της Ιταλίας, Francesco Lollobrigida, τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης της Σουηδίας, Peter Kullgren, τον Υπουργό Γεωργίας της Ιρλανδίας, Martin Heydon, καθώς και με τον Υπουργό της Λιθουανίας, Kęstutis Navickas.

Κατά τις συναντήσεις επιβεβαιώθηκε το κοινό ενδιαφέρον για ενίσχυση της ευρωπαϊκής συνεργασίας στον αγροτικό τομέα, ιδίως σε ζητήματα διαχείρισης κινδύνων και στήριξης των παραγωγών απέναντι στις πιέσεις των αγορών.

Μάλιστα, με τους υπουργούς της Ιρλανδίας, Martin Heydon και της Λιθουανίας, Kęstutis Navickas, υπογραμμίστηκε η ανάγκη για στενό συντονισμό και για τη διασφάλιση της συνέχειας του νομοθετικού έργου και των πολιτικών παρεμβάσεων στον αγροτικό τομέα, καθώς πρόκειται για τις επόμενες χώρες που, μαζί με την Ελλάδα, θα αναλάβουν διαδοχικά την Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.