Ένταση Πεκίνου - Ουάσιγκτον: «Σκληρά μέτρα» προαναγγέλλει η Κίνα για το βίντεο στρατολόγησης της CIA

Το Πεκίνο προειδοποίησε ότι θα προχωρήσει σε «όλα τα αναγκαία μέτρα» απέναντι σε ενέργειες που, όπως υποστηρίζει, συνιστούν απόπειρες κατασκοπείας εις βάρος της, με αφορμή τη δημοσιοποίηση από τη Central Intelligence Agency (CIA) βίντεο στα μανδαρινικά με στόχο τη στρατολόγηση Κινέζων αξιωματικών.

Κατά τη διάρκεια της τακτικής ενημέρωσης των δημοσιογράφων, ο εκπρόσωπος του κινεζικού υπουργείου Εξωτερικών Λιν Τζιαν δήλωσε ότι η Κίνα θα αντιδράσει «σθεναρά στις διεισδύσεις και τις αποσταθεροποιητικές ενέργειες που υποκινούνται από το εξωτερικό από αντικινεζικές δυνάμεις», υπογραμμίζοντας πως θα προστατεύσει με αποφασιστικότητα την κυριαρχία, την ασφάλεια και τα αναπτυξιακά της συμφέροντα.

Το επίμαχο βίντεο αναρτήθηκε στο κανάλι της CIA στο YouTube και παρουσιάζει έναν ηθοποιό που υποδύεται Κινέζο αξιωματικό. Στο σενάριο, ο πρωταγωνιστής αποφασίζει να έρθει σε επαφή με την αμερικανική υπηρεσία πληροφοριών, καθώς – όπως αναφέρει – έχει καταλήξει στο συμπέρασμα ότι «το μόνο πράγμα που προστατεύουν οι ηγέτες είναι τα προσωπικά τους συμφέροντα».

Στο συνοδευτικό κείμενο, επίσης στη μανδαρινική γλώσσα, περιλαμβάνεται προτροπή για παροχή πληροφοριών σχετικά με την ηγεσία και υψηλόβαθμους αξιωματούχους της Κίνας.

Δεν είναι η πρώτη φορά που η CIA επιχειρεί ανάλογη κίνηση. Πέρυσι είχε δημοσιοποιήσει σειρά βίντεο με αντίστοιχο περιεχόμενο, τα οποία, σύμφωνα με τον διευθυντή της υπηρεσίας Τζον Ράτκλιφ, είχαν στόχο τη «στρατολόγηση Κινέζων αξιωματούχων για να βοηθήσουν τις ΗΠΑ». Τότε, το κινεζικό υπουργείο Εξωτερικών είχε καταδικάσει τις ενέργειες αυτές, χαρακτηρίζοντάς τες «πολιτική προβοκάτσια».