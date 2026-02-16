Βιολάντα: Προσωρινό «λουκέτο» στο δεύτερο εργοστάσιο της εταιρείας

Κλειστό θα παραμείνει από σήμερα και το δεύτερο εργοστάσιο που ανήκει στον ιδιοκτήτη της «Βιολάντα» στα Τρίκαλα, σύμφωνα με ανακοίνωση που εξέδωσε το «Vita Free», όπως ονομάζεται η δεύτερη μονάδα παραγωγής.

Με ανακοίνωση, η επιχείρηση ενημερώνει ότι το «εργοστάσιό δεν θα λειτουργήσει προσωρινά, προκειμένου να πραγματοποιηθούν προγραμματισμένες εξωτερικές τεχνικές εργασίες. Η επαναλειτουργία θα πραγματοποιηθεί με την ολοκλήρωση των εργασιών».

Το δεύτερο αυτό εργοστάσιο βρίσκεται σε κοντινή απόσταση από τη μονάδα στην οποία σημειώθηκε η έκρηξη στις 26 Ιανουαρίου και στοίχισε τη ζωή πέντε εργατριών, και συγκεκριμένα στο 12ο χιλιόμετρο Τρικάλων-Λάρισας.

Σύμφωνα με τοtrikalaopimion.gr, την προσωρινή διακοπή λειτουργίας της βιομηχανίας της εταιρίας VITAFREE ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΠΙΣΚΟΤΟΠΟΙΙΑ Α.Ε. (ΒΙΟΛΑΝΤΑ), στους Ταξιάρχες, αποφάσισε ο περιφερειάρχης Θεσσαλίας Δημήτρης Κουρέτας, λίγο μετά τις 3 το μεσημέρι της Δευτέρας, λόγω σοβαρών ελλείψεων που σχετίζονται με την ασφάλεια των εγκαταστάσεων και των εργαζομένων.