Βιολάντα: Διαψεύδει τα σενάρια «εξαγοράς» από την Καραμολέγκος

Η τρικαλινή βιομηχανία Βιολάντα προχώρησε σε επίσημη διάψευση δημοσιευμάτων που την εμφάνιζαν να βρίσκεται σε διαδικασία εξαγοράς από την αρτοβιομηχανία Καραμολέγκος.

Στην ανακοίνωσή της, η εταιρεία ξεκαθαρίζει ότι «οι αναφορές περί εξαγοράς είναι αναληθείς», τονίζοντας πως δεν υφίσταται καμία αλλαγή στο ιδιοκτησιακό της καθεστώς.

Παράλληλα, επισημαίνει ότι παραμένει μια αμιγώς ελληνική εταιρεία με έδρα τη Θεσσαλία, σταθερή διοίκηση και αμετάβλητη στρατηγική πορεία. Όπως αναφέρει, η λειτουργία και η ανάπτυξή της συνεχίζονται κανονικά, χωρίς οποιαδήποτε διαφοροποίηση στη δομή ή στον σχεδιασμό της.

Κλείνοντας, η Βιολάντα υπογραμμίζει την ανάγκη για υπευθυνότητα στη δημοσίευση πληροφοριών που αφορούν επιχειρήσεις, τονίζοντας: «Το ιδιοκτησιακό καθεστώς της Βιολάντα παραμένει αμετάβλητο! Η ευθύνη για την ακρίβεια των δημοσιευμάτων είναι αυτονόητη, ιδίως όταν αφορά επιχειρήσεις, εργαζομένους και συνεργάτες. Η Βιολάντα είναι και παραμένει ελληνική εταιρεία, με έδρα τη Θεσσαλία, με σταθερή διοίκηση, δομή και στρατηγική. Η πορεία της Βιολάντα είναι ξεκάθαρη και συνεχίζεται απερίσπαστα».