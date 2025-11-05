Envolve Enterpreneurship: Νέα Κεφάλαια σε Startups στην Ελλάδα: Οι Πέντε Νέες Επενδύσεις

Το Envolve Entrepreneurship ανακοινώνει επενδύσεις σε πέντε υποσχόμενα startups του προγράμματος επιτάχυνσης EnvolveXL, με την υποστήριξη του ιδρυτικού χορηγού του προγράμματος, Libra Philanthropies.

Οι πέντε startups, που έλαβαν μικροεπενδύσεις ύψους 12.500 ευρώ, είναι οι Chord (https://chord.fm), Clean i.T. (https://www.thecleanitapp. com/), Health4Crew (https://www. health4crew.com), Honestli (ht tps://honestli.net/) και Puberry (https://puberry.org/), ολοκληρώνοντας επιτυχώς τον 2ο κύκλο του EnvolveXL — ένα εντατικό τετράμηνο πρόγραμμα επιτάχυνσης που προετοιμάζει startups για επενδύσεις.

Παράλληλα, το Envolve ανακοινώνει την έναρξη της περιόδου αιτήσεων για τον 3ο κύκλο του EnvolveXL, με προθεσμία έως τις 30 Ιανουαρίου 2026. Το Envolve αναζητά startups στα πρώτα στάδια ανάπτυξης που επιδιώκουν επιχειρηματική καθοδήγηση, mentoring, διεθνές δίκτυο και πρόσβαση σε ευκαιρίες χρηματοδότησης.

Περισσότερες πληροφορίες και αιτήσεις στο: https://envolveglobal. org/envolvexl/.