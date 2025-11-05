ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Τα μηνύματα Εξάρχου και Ξιφαρά για το deal AKTOR - ΔΕΠΑ
ΕΝΕΡΓΕΙΑ
12:33 - 05 Νοε 2025

Τα μηνύματα Εξάρχου και Ξιφαρά για το deal AKTOR - ΔΕΠΑ

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Ο Όμιλος AKTOR και η ΔΕΠΑ Εμπορίας προχώρησαν στη σύσταση της εταιρείας ATLANTIC – SEE LNG TRADE Α.Ε., η οποία έχει ως στόχο την αγορά και εισαγωγή υγροποιημένου φυσικού αερίου στην Ελλάδα (LNG) και την περαιτέρω πώλησή του εκτός Ελλάδας και στο πλαίσιο της επιχειρηματικής της στρατηγικής ήδη εξετάζει και αξιολογεί τις κατάλληλες επιχειρηματικές  ευκαιρίες συνεργασίας για την επίτευξη των σκοπών της.

Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ορίστηκε ο κ. Κωνσταντίνος Ξιφαράς, Διευθύνων Σύμβουλος ο κ. Αλέξανδρος Εξάρχου και μέλη οι κ.κ. Αναστάσιος Αρανίτης, Κωνσταντίνος Αδαμόπουλος και Κωνσταντίνος Καραγιαννάκος. Στη νέα εταιρεία ο Όμιλος AKTOR συμμετέχει με ποσοστό 60% και η ΔΕΠΑ Εμπορίας με ποσοστό 40%, αντίστοιχα.

Ο κ. Κωνσταντίνος Ξιφαράς, Πρόεδρος της ATLANTIC – SEE LNG TRADE Α.Ε. και Διευθύνων Σύμβουλος της ΔΕΠΑ Εμπορίας, δήλωσε: «Η σύσταση της ATLANTIC – SEE LNG TRADE εντάσσεται στη στρατηγική της ΔΕΠΑ Εμπορίας για την ενίσχυση της εξωστρέφειας και της περιφερειακής της παρουσίας. Μέσα από αυτή τη συνεργασία, η ΔΕΠΑ Εμπορίας επεκτείνει ουσιαστικά το αποτύπωμά της στις αγορές φυσικού αερίου της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, συμβάλλοντας στη διαφοροποίηση των πηγών εφοδιασμού και στην ενίσχυση της ενεργειακής ασφάλειας στην περιοχή. Πρόκειται για ένα στρατηγικό βήμα που ενδυναμώνει τον εξαγωγικό προσανατολισμό της εταιρείας και αναβαθμίζει τον ρόλο της Ελλάδας ως αξιόπιστου και σταθερού ενεργειακού κόμβου στην ευρύτερη περιοχή».

Ο κ. Αλέξανδρος Εξάρχου, Διευθύνων Σύμβουλος της ATLANTIC – SEE LNG TRADE Α.Ε. και Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου AKTOR δήλωσε: «Ο Όμιλος AKTOR υλοποιεί με αποφασιστικότητα τον εταιρικό του μετασχηματισμό και ένα μεγάλο επενδυτικό πρόγραμμα με στόχο την επέκταση σε νέους τομείς δραστηριοτήτων. Οι ευρύτερες διεθνείς και γεωπολιτικές ανακατατάξεις δημιουργούν ορισμένες ιστορικές ευκαιρίες και μας ωθούν να στραφούμε ακόμη περισσότερο προς την ενεργειακή αγορά με στόχο την περαιτέρω ανάπτυξη και ενδυνάμωση του Ομίλου AKTOR. Σε αυτήν την προσπάθεια, είναι εξαιρετικά σημαντική η στρατηγική συνεργασία με την ΔΕΠΑ Εμπορίας, έναν ισχυρό εταίρο με μακρά εμπειρία και τεχνογνωσία στο πεδίο του φυσικού αερίου και αναδεικνύει τις δυνατότητες που έχει η Ελλάδα στο να διαδραματίσει έναν κεντρικό ρόλο στο ενεργειακό σκηνικό της Ευρώπης, αξιοποιώντας τις ευκαιρίες της αγοράς που φέρνουν οι νέες διεθνείς οικονομικές συνθήκες».

Ο AKTOR Όμιλος Εταιρειών είναι ένας κορυφαίος παίκτης της αγοράς στη Νοτιοανατολική Ευρώπη που αξιοποιεί εμπειρία 70 ετών για να υλοποιήσει τεχνικά έργα μεγάλης κλίμακας και επενδύει στρατηγικά σε τομείς της οικονομίας, όπως η πράσινη ενέργεια, τα έργα παραχώρησης και ΣΔΙΤ, το Real Estate και η ολοκληρωμένη διαχείριση εγκαταστάσεων. Αποστολή του Ομίλου AKTOR είναι να καταστεί δύναμη εξέλιξης στα πεδία όπου δραστηριοποιείται, παράγοντας αξία για τους μετόχους του και την κοινωνία, συμβάλλοντας στην πρόοδο και την ευημερία και αναβαθμίζοντας τις ζωές των ανθρώπων προς ένα βιώσιμο μέλλον.

Από την πλευρά της, η ΔΕΠΑ Εμπορίας συνεχίζει με συνέπεια τη στρατηγική της για τον μετασχηματισμό της σε πολυδιάστατο ενεργειακό όμιλο, μέσα σε ένα ιδιαίτερα ανταγωνιστικό ενεργειακό περιβάλλον. Το επενδυτικό της πρόγραμμα, ύψους άνω των 250 εκατ. ευρώ για την περίοδο 2025–2028, εστιάζει σε υποδομές, ηλεκτροπαραγωγή και Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, ενώ η εταιρεία ενισχύει παράλληλα τη θέση της στις διεθνείς αγορές φυσικού αερίου και LNG.

Με συμμετοχή σε στρατηγικά έργα όπως ο Κάθετος Διάδρομος (Vertical Corridor) – που διασφαλίζει τη ροή φυσικού αερίου από την Ελλάδα προς τη Βουλγαρία, τη Ρουμανία και την Ουκρανία, μέσω των υφιστάμενων και υπό ανάπτυξη διασυνδέσεων όπως το FSRU Αλεξανδρούπολης, η εταιρεία συμβάλλει ενεργά στην ενεργειακή ασφάλεια και εξωστρέφεια της χώρας. Παράλληλα, προωθεί εμπορικές συμφωνίες που ενισχύουν τη διασυνοριακή ροή φυσικού αερίου και διευρύνουν τη σύνδεση της ελληνικής αγοράς με τις διεθνείς αγορές LNG.

Τελευταία τροποποίηση στις 05/11/2025 - 12:36
Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Πρωτοβουλία Ανδρουλάκη για Βορίζια: Συγκαλεί ευρεία σύσκεψη των τοπικών αρχών και φορέων στο Ηράκλειο
Πολιτική

Πρωτοβουλία Ανδρουλάκη για Βορίζια: Συγκαλεί ευρεία σύσκεψη των τοπικών αρχών και φορέων στο Ηράκλειο

Τσίπρας για νέο δήμαρχο Νέας Υόρκης: Η εκλογή Μαμντάνι είναι νίκη στην ολιγαρχία
Πολιτική

Τσίπρας για νέο δήμαρχο Νέας Υόρκης: Η εκλογή Μαμντάνι είναι νίκη στην ολιγαρχία

Το επιχειρηματικό Σχέδιο της Πειραιώς για τη Βιωσιμότητα και το ESG
ΤΡΑΠΕΖΕΣ

Το επιχειρηματικό Σχέδιο της Πειραιώς για τη Βιωσιμότητα και το ESG

FruitUp!: Η δράση του ΑΣΕΠΟΠ Βελβεντού έχει αρχίσει να… αποδίδει καρπούς
ΤΡΟΦΙΜΑ & ΠΟΤΑ

FruitUp!: Η δράση του ΑΣΕΠΟΠ Βελβεντού έχει αρχίσει να… αποδίδει καρπούς

Συνεργασία Ομίλου ΤΙΤΑΝ - thyssenkrupp Polysius για την ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων χαμηλού άνθρακα
ΤΣΙΜΕΝΤΑ & ΟΡΥΚΤΑ

Συνεργασία Ομίλου ΤΙΤΑΝ - thyssenkrupp Polysius για την ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων χαμηλού άνθρακα

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Η ενεργειακή συνιστώσα φέρνει εκτίναξη του πληθωρισμού κόστους - Οι «ευαίσθητοι» τομείς
Οικονομία

Η ενεργειακή συνιστώσα φέρνει εκτίναξη του πληθωρισμού κόστους - Οι «ευαίσθητοι» τομείς

Alpha Bank: Πώς τροφοδοτεί η κρίση στη Μέση Ανατολή την ακρίβεια στην Ελλάδα
Οικονομία

Alpha Bank: Πώς τροφοδοτεί η κρίση στη Μέση Ανατολή την ακρίβεια στην Ελλάδα

HELLENiQ Energy: Θωρακισμένη απέναντι στην κρίση της Μέσης Ανατολής – Άλμα κερδοφορίας στο α’ τρίμηνο
Επιχειρήσεις

HELLENiQ Energy: Θωρακισμένη απέναντι στην κρίση της Μέσης Ανατολής – Άλμα κερδοφορίας στο α’ τρίμηνο

Ενεργειακή συμμαχία στη Νοτιοανατολική Ευρώπη: Τετραμερής Ελλάδας – Βαλκανίων για διασυνδέσεις και LNG
ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Ενεργειακή συμμαχία στη Νοτιοανατολική Ευρώπη: Τετραμερής Ελλάδας – Βαλκανίων για διασυνδέσεις και LNG

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ομόλογα
18/05/2026 - 15:26

Κύμα πιέσεων στα κρατικά ομόλογα διεθνώς με «οδηγό» τις ΗΠΑ

Ναυτιλία
18/05/2026 - 15:15

Επίσκεψη αντιπροσωπείας από τη Γεωργία στον Οργανισμό Λιμένος Πειραιώς

Ανεμοδείκτης
18/05/2026 - 15:09

Τι θα γίνει με την κρατική επιχορήγηση του ΣΥΡΙΖΑ αν αυτός διαλυθεί;

Πολιτική
18/05/2026 - 15:02

Το ΓΕΕΘΑ «δείχνει» Ουκρανία για το ναυτικό drone στη Λευκάδα – Τα επόμενα βήματα

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
18/05/2026 - 15:00

ΟΑΣΑ: Αύξηση δρομολογίων και επιβατικής κίνησης το πρώτο τετράμηνο του 2026

Magazino
18/05/2026 - 15:00

Μπαίνοντας στα ρούχα (και στο μυαλό) της Τίλντα Σουίντον

Πολιτική
18/05/2026 - 14:54

Τσουκαλάς: Όταν ο Πρωθυπουργός κάνει copy paste τη Χίλαρι Κλίντον, αντιλαμβάνονται όλοι ότι είναι σε αποδρομή

Σπύρος Πολυχρονόπουλος
18/05/2026 - 14:51

Με απευθείας γέφυρες στη Ρωσία (και τον Πούτιν) το κόμμα της Καρυστιανού

Ειδήσεις
18/05/2026 - 14:46

ΕΣΑμεΑ: Ζητά την άμεση επίλυση των προβλημάτων με την κάρτα αναπηρίας στα ΜΜΜ

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
18/05/2026 - 14:39

Porsche Cayenne Regional Road Show 2026: Στην επίσημη πρεμιέρα της νέας Cayenne Electric στην Ελλάδα

Επιχειρήσεις
18/05/2026 - 14:38

Η Commerzbank απορρίπτει την πρόταση εξαγοράς της UniCredit: «Υποτιμά την πραγματική αξία της τράπεζας»

Πολιτική
18/05/2026 - 14:32

Θεοδωρικάκος: Σε ταραγμένες εποχές η Ελλάδα χρειάζεται σταθερή κυβέρνηση ΝΔ

Ειδήσεις
18/05/2026 - 14:28

G7: Ο Τραμπ κλονίζει θεμελιώδεις αρχές συνεργασίας ενώ η παγκόσμια οικονομία βυθίζεται σε ανισορροπίες

Οικονομία
18/05/2026 - 14:23

ΤτΕ: Πάνω από 1 δισ. ευρώ το ταμειακό πλεόνασμα στο α’ τετράμηνο

Αναλύσεις
18/05/2026 - 14:18

Eurobank: H Citi αύξησε την τιμή στόχο στα 5 ευρώ

Επιχειρήσεις
18/05/2026 - 14:08

Π. Σουρέτης (ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ): Πράσινες και έξυπνες υποδομές με απόλυτη προτεραιότητα την ασφάλεια των χρηστών

Οικονομία
18/05/2026 - 13:58

ΙΟΒΕ: Αυξημένο στα €9,3 δισ. το συνολικό απόθεμα άμεσων γερμανικών επενδύσεων στην Ελλάδα

Ναυτιλία
18/05/2026 - 13:51

Νέα υψηλότερη ισραηλινή πρόταση ύψους 4,5 δισ. δολαρίων για την ΖΙΜ

Πολιτική
18/05/2026 - 13:40

Χρηστίδης: Η ΝΔ άνοιξε τον ασκό του Αιόλου - Να λογοδοτήσει για τα οικονομικά των υπουργών της

Επιχειρήσεις
18/05/2026 - 13:36

Ο Όμιλος Interamerican τίμησε την αριστεύσασα του Executive MBA του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών με την υποτροφία «Δημήτρης Κοντομηνάς»

Ανεμοδείκτης
18/05/2026 - 13:32

Η επιμονή του Μητσοτάκη για εκλογές το ‘27 και η αμηχανία του Χατζηδάκη

Εμπορεύματα
18/05/2026 - 13:30

Συνεχίζεται το ράλι στο πετρέλαιο μετά από επίθεση σε πυρηνικό εργοστάσιο στα ΗΑΕ

Νομίσματα
18/05/2026 - 13:26

Νέο sell off στα crypto: Κάτω από τα $77.000 το Bitcoin

Magazino
18/05/2026 - 13:13

Η Αθήνα στον ρυθμό του Final Four της EuroLeague

Οικονομία
18/05/2026 - 13:09

Προσωπικός Βοηθός: Ενισχύεται με χρηματοδότηση 34,8 εκατ. ευρώ από το ΕΣΠΑ

Το σκίτσο του ΚΥΡ
18/05/2026 - 13:07

«Αλλαγή»

Ειδήσεις
18/05/2026 - 13:00

Επιχείρηση της ΕΛΑΣ στα Βορίζια: Έξι συλλήψεις για ζωοκλοπές, καταπατήσεις και εκβιασμούς

Πολιτική
18/05/2026 - 12:54

Ανδρουλάκης: Οι οκτώ δεσμεύσεις του ΠΑΣΟΚ για το ιδιωτικό χρέος

Ναυτιλία
18/05/2026 - 12:51

Επιθέσεις με drones σε εμπορικά πλοία στη Μαύρη Θάλασσα – Κλιμακώνεται η πίεση στη ναυτιλία

Αυτοδιοίκηση
18/05/2026 - 12:49

Δήμος Αθηναίων: Την Τετάρτη (20/5) ξεκινά η υποβολή αιτήσεων για συμμετοχή μαθητών στα καλοκαιρινά camps

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ