ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
ΕΚΤΕΡ ΑΕ: Νέα σύμβαση ανέγερσης των νέων γραφείων του ANTENNA
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
15:15 - 16 Φεβ 2026

ΕΚΤΕΡ ΑΕ: Νέα σύμβαση ανέγερσης των νέων γραφείων του ANTENNA

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Η ΕΚΤΕΡ Α.Ε. σε εφαρμογή του κανονισμού (ΕΕ) 596/2014 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, ενημερώνει το επενδυτικό της κοινό ότι στις 13 Φεβρουαρίου 2026, προέβη στην υπογραφή της σύμβασης με την εταιρεία THΛΕΟΠΤΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Β.Ε.Ε..

Όπως επισημαίνεται σε σχετική ανακοίνωση:

«Αντικείμενο της σύμβασης είναι η εκτέλεση-κατασκευή του Έργου «B' Αναθεώρηση της υπ’ αριθμ. 2/2012 οικοδομικής άδειας ανέγερσης πενταόροφου κτηρίου γραφείων και στούντιο παραγωγής τηλεοπτικών και ραδιοφωνικών προγραμμάτων με δυο υπόγεια, με τροποποίηση μελετών, αλλαγή όψεων & Φ.Ο»

Με την υπογραφή της παραπάνω σύμβασης το ανεκτέλεστο υπόλοιπο των Δημοσίων και Ιδιωτικών έργων που εκτελεί η ΕΚΤΕΡ Α.Ε. (αμιγώς ή μέσω της συμμετοχής της σε κοινοπραξίες) ανέρχεται στο ποσό των 167,0 εκ. ευρώ».

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Γεωργιάδης: Κατέθεσε μήνυση κατά της Κωνσταντοπούλου για συκοφαντική δυσφήμιση
Πολιτική

Γεωργιάδης: Κατέθεσε μήνυση κατά της Κωνσταντοπούλου για συκοφαντική δυσφήμιση

Σε αναζήτηση κατεύθυνσης τα crypto – Μια «ανάσα» από τα $70.000 το Bitcoin
Νομίσματα

Σε αναζήτηση κατεύθυνσης τα crypto – Μια «ανάσα» από τα $70.000 το Bitcoin

Ηνωμένο Βασίλειο: Σχεδιάζει απαγόρευση μέσων κοινωνικής δικτύωσης για παιδιά κάτω των 16
Ειδήσεις

Ηνωμένο Βασίλειο: Σχεδιάζει απαγόρευση μέσων κοινωνικής δικτύωσης για παιδιά κάτω των 16

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΕΚΤΕΡ: Στα €95,5 εκατ. ο τζίρος το 2025, άλμα 34% στα μικτά κέρδη
Επιχειρήσεις

ΕΚΤΕΡ: Στα €95,5 εκατ. ο τζίρος το 2025, άλμα 34% στα μικτά κέρδη

ΕΚΤΕΡ: Δεν υφίσταται οριστική κρίση από το ΣτΕ για τις «Κολυμπήθρες» της Πάρου
Ανακοινώσεις

ΕΚΤΕΡ: Δεν υφίσταται οριστική κρίση από το ΣτΕ για τις «Κολυμπήθρες» της Πάρου

ΕΚΤΕΡ: Με ποσοστό κάτω του 5% ο Άγγελος Παπαγεωργίου
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

ΕΚΤΕΡ: Με ποσοστό κάτω του 5% ο Άγγελος Παπαγεωργίου

ΕΚΤΕΡ: Λύση και εκκαθάριση της θυγατρικής EKTER VENTURES S.R.L.
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

ΕΚΤΕΡ: Λύση και εκκαθάριση της θυγατρικής EKTER VENTURES S.R.L.

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ειδήσεις
24/05/2026 - 17:45

Τραμπ: Να μην βιαστούμε για συμφωνία, εξαρτάται αποκλειστικά από εμένα

Πολιτική
24/05/2026 - 16:46

ΠΑΣΟΚ: Η προσπάθεια συγκάλυψης του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ συνεχίζεται και στην Ευρώπη

Ειδήσεις
24/05/2026 - 16:05

Για το Ισραήλ και τον Κόλπο, ο κίνδυνος είναι ένα αποθρασυμένο Ιράν μετά την αποχώρηση των Αμερικανών

Πολιτική
24/05/2026 - 15:46

Ο Τεμπονέρας παραιτήθηκε από τον ΣΥΡΙΖΑ και συντάσσεται με τον Τσίπρα

Ειδήσεις
24/05/2026 - 14:55

Ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή δοκιμάζει τις φιλοδοξίες του Κόλπου να γίνει κόμβος τεχνητής νοημοσύνης

Πολιτική
24/05/2026 - 14:46

Θεοδωρικάκος: Για πρώτη φορά Ελληνίδα στο τιμόνι του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διαπίστευσης

Ειδήσεις
24/05/2026 - 14:22

Πλακιάς: Ο Γιωτόπουλος έκανε και 24 χρόνια φυλακή, Καραμανλής και Τριαντόπουλος ούτε μία!

Ειδήσεις
24/05/2026 - 14:11

Πανελλαδικές εξετάσεις 2026: Δωρεάν γραμμή 1550 για ψυχολογική υποστήριξη των υποψηφίων

Πολιτική
24/05/2026 - 13:54

Τσουκαλάς: H χώρα μπορεί να χάσει κονδύλια για βρεφονηπιακούς σταθμούς και κοινωνικές δομές

Τεχνολογία
24/05/2026 - 13:32

Εκτεταμένη ρομποτοποίηση σε παραγωγή και καθημερινότητα τα προσεχή δέκα χρόνια

Πολιτική
24/05/2026 - 12:59

«Μανιφέστο» Ανδρουλάκη για την πολιτική αλλαγή: «Μαζί βάζουμε τέλος στον κατήφορο»

Ακίνητα
24/05/2026 - 12:34

Αντίδραση ΠΟΜΙΔΑ για τον «ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΕΝΦΙΑ» και το 27ετές Ενοικιοστάσιο στα ακίνητα

Πολιτική
24/05/2026 - 11:08

ΠΑΣΟΚ: Ο Μητσοτάκης «θυμώνει» με την ακρίβεια, αλλά δεν κάνει τίποτα

Χρηματιστήρια
24/05/2026 - 10:54

Οι μετοχές κάνουν πάρτι σαν να είναι το 1999, ενώ οι Αμερικανοί δεν έχουν υπάρξει ποτέ τόσο απαισιόδοξοι

Το σκίτσο του ΚΥΡ
24/05/2026 - 10:43

Κρατικά μυστικά

Πολιτική
24/05/2026 - 10:05

Μητσοτάκης: Παράταση του «Σπίτι μου ΙΙ» μέχρι τον Αύγουστο

Πολιτική
24/05/2026 - 09:54

Κόμμα Τσίπρα: Μπλε για την πατρίδα, κόκκινο για τους αγώνες

Ειδήσεις
24/05/2026 - 09:47

Τουρκικές αντιδράσεις για την αποφυλάκιση Γιωτόπουλου

Ειδήσεις
24/05/2026 - 00:04

Τραμπ: Στο τελικό στάδιο η συμφωνία με το Ιράν - Τα Στενά του Ορμούζ θα ανοίξουν

Υγεία
23/05/2026 - 22:00

Τι είναι το Mental Load και γιατί κουράζει περισσότερο απ’ όσο φαίνεται

Ναυτιλία
23/05/2026 - 22:00

Επιστρέφει ο Πήτερ Γεωργιόπουλος στα VLCC με επένδυση έως $1,25 δισ.

Ναυτιλία
23/05/2026 - 21:54

Ισραηλινή αντιπροσωπεία στον ΟΛΠ με φόντο λιμάνια, ναυπηγεία και IMEC

Ειδήσεις
23/05/2026 - 21:00

Απαγόρευση εισόδου σε γαλλικό έδαφος στον Ισραηλινό υπουργό Μπεν-Γκβιρ

Ειδήσεις
23/05/2026 - 20:03

Ο Τραμπ αντιμέτωπος με τον κίνδυνο στρατηγικής ήττας στον πόλεμο με το Ιράν

Πολιτική
23/05/2026 - 19:30

Γεωργιάδης: Περιφερειακή ανάπτυξη χωρίς υγεία δεν υφίσταται

Ειδήσεις
23/05/2026 - 18:50

Ρεπουμπλικανική «ανταρσία» κατά Τραμπ για το ταμείο των $1,8 δισ.

Ειδήσεις
23/05/2026 - 18:06

FT: Προς δίμηνη παράταση εκεχειρίας ΗΠΑ και Ιράν – Διαπραγματεύσεις για τα πυρηνικά

Ειδήσεις
23/05/2026 - 18:00

Reuters: Γιατί η Κούβα δεν θα γίνει «Βενεζουέλα 2.0» παρά την πίεση Τραμπ

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
23/05/2026 - 17:20

Ανησυχία για νέα άνοδο στα καύσιμα – Σενάρια για βενζίνη έως €2,5

Υγεία
23/05/2026 - 17:00

Πανελλήνιες και διατροφή: τι πρέπει να τρώνε οι έφηβοι για καλύτερη συγκέντρωση και απόδοση

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ