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ΕΚΤΕΡ: Στα €95,5 εκατ. ο τζίρος το 2025, άλμα 34% στα μικτά κέρδη
Επιχειρήσεις
11:29 - 23 Απρ 2026

ΕΚΤΕΡ: Στα €95,5 εκατ. ο τζίρος το 2025, άλμα 34% στα μικτά κέρδη

Reporter.gr Newsroom
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Η EKTER δημοσίευσε την ετήσια οικονομική έκθεση για την περίοδο από 01.01.2025 έως 31.12.2025, η οποία έχει συνταχθεί με βάση τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ). 

Συνεχίστηκε για ακόμα ένα έτος, με σταθερότητα, συνέπεια και ισχυρή δυναμική, η ανοδική πορεία της EKTER, καταγράφοντας ενίσχυση των ενοποιημένων αποτελεσμάτων στο σύνολό τους αλλά και περαιτέρω βελτίωση της χρηματοοικονομικής διάρθρωσης.

• Ενοποιημένος κύκλος εργασιών €96 εκατ. (+11%)

• Ενίσχυση μικτών αποτελεσμάτων Ομίλου κατά 34%

• Ενοποιημένο EBITDA €17 εκατ. (+20%)

• Περαιτέρω βελτίωση χρηματοοικονομικής διάρθρωσης. Οριακά μηδενικός δανεισμός

• Υποβολή αιτήματος για την απόκτηση του εργοληπτικού πτυχίου 7ης τάξης

• Ανεκτέλεστο υπόλοιπο υπογεγραμμένων συμβάσεων €180 εκατ. (Μάρτιος 2026)

Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών ανήλθε στο επίπεδο των €95,5 εκατ. έναντι €86,2 εκατ. κατά την προηγούμενη χρήση, σημειώνοντας αύξηση της τάξης του 10,8%, η οποία αποδίδεται στην ανάληψη και επιτάχυνση εκτέλεσης έργων σημαντικού προϋπολογισμού. Η σταθερή ενίσχυση του κύκλου εργασιών κατά τα τελευταία έτη αναδεικνύει ότι η EKTER διαθέτει τόσο τη δυναμικότητα όσο και την τεχνογνωσία, να εκτελεί όλο και μεγαλύτερους όγκους έργων σε ετήσια βάση.

Κατά το 2025 και στις αρχές του 2026, η EKTER συνέχισε να αναλαμβάνει και να εκτελεί σημαντικά δημόσια και ιδιωτικά έργα όπως:

• Το οικιστικό συγκρότημα Marina Residences by Kengo Kuma στο Ελληνικό,

• Εργασίες για το ξενοδοχείο Infinity Six Senses Porto Heli, προϋπολογισμού €28,5 εκατ.

• Το κολυμβητικό συγκρότημα Δήμου Αμπελοκήπων – Μενεμένης Θεσσαλονίκης, προϋπολογισμού €24,5 εκατ.

• Η κατασκευή νέου κτηρίου γραφείων και στούντιο παραγωγής τηλεοπτικών και ραδιοφωνικών προγραμμάτων του ΑΝΤ1, προϋπολογισμού €24,5 εκατ.

• Η μετατροπή υφιστάμενου βιομηχανικού ακίνητου στον Πειραιά σε συγκρότημα κατοικιών, προϋπολογισμού €17,0 εκατ.

• Το κέντρο ακτινοθεραπείας – χημειοθεραπείας και ανακαίνιση κλινικών κτιρίου 300 ανδρών του νοσοκομείου «ΣΩΤΗΡΙΑ», προϋπολογισμού €22,1 εκ. (EKTER 50%)

• Έργο για το Ελληνικό Ινστιτούτο Παστέρ, προϋπολογισμού €11,6 εκ.

Παράλληλα, η Εταιρία ολοκλήρωσε και παρέδωσε μεταξύ άλλων:

• Τρία μεγάλα νοσοκομειακά έργα, την ανέγερση νέου κτηρίου στο Γενικό Νοσοκομείο Λαμίας, την ανακαίνιση Τ.Ε.Π. στο Γενικό Νοσοκομείο Λαμίας και την ανακαίνιση Τ.Ε.Π. του ΓΝΑ ΚΑΤ, προϋπολογισμού €22,5 εκατ.

• Το Κέντρο Εκπαίδευσης Κυβερνητών και Πληρωμάτων Αεροσκαφών (Training Center – T.C.) και Χώρος MRO (Maintenance, Repair & Operation) στο Κτίριο Β56 του Διεθνούς Αεροδρομίου Αθηνών, προϋπολογισμού €20,0 εκατ.

• Το έργο ανακαίνισης και εκσυγχρονισμού διατηρητέου κτιρίου επί της οδού Σίνα 16 (Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε.) και το έργο αποκατάστασης των προσόψεων της Γαλλικής Πρεσβείας στην Αθήνα, προϋπολογισμού €8,0 εκατ.

• Το έργο επέκτασης, αναδιαρρύθμισης, επισκευής και βελτίωσης κτηριακών εγκαταστάσεων του Κρατικού Αερολιμένα Χίου (Υποέργα 3, 4, 7), προϋπολογισμού €7,5 εκατ.

• Επέκταση κτηριακών εγκαταστάσεων του Ινστιτούτου Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του ΕΚΕΦΕ (Δ), προϋπολογισμού 6,1 εκατ.

Το ανεκτέλεστο υπόλοιπο των υπογεγραμμένων συμβάσεων διαμορφώθηκε στις 31.03.2026 στα €180 εκατ. περίπου, σημαντικά διευρυμένο έναντι των €100 εκατ. στις 31.12.2024. Σημειώνεται ότι εντός του 2025, η Εταιρεία συμμετείχε σε 47 διαγωνισμούς έργων, συνολικού προϋπολογισμού €1,4 δισ. ενώ κατά το πρώτο τρίμηνο του 2026 έλαβε μέρος σε 18 διαγωνισμούς έργων συνολικού προϋπολογισμού ύψους €335 εκατ., διατηρώντας υψηλό επίπεδο δραστηριότητας και επιβεβαιώνοντας την ισχυρή παρουσία της στην αγορά.

Τα ενοποιημένα μικτά κέρδη διαμορφώθηκαν στο ύψος των €21,0 εκατ. από €15,7 εκατ. το 2024, αυξημένα κατά 34,3% ενώ το μικτό περιθώριο κέρδους διευρύνθηκε κατά 386 μονάδες βάσης περίπου και ανήλθε σε 22,0%, αναδεικνύοντας την ποιότητα, την κερδοφορία, την αποτελεσματική διαχείριση του χαρτοφυλακίου έργων της EKTER καθώς και την χρήση προηγμένων μεθόδων διοίκησης έργων για τον ορθό προγραμματισμό των εργασιών αλλά οικονομίες κλίμακας από τη συνεχή ροή εργασιών και την ανάπτυξη ισχυρών συνεργασιών με υπεργολάβους και προμηθευτές.

Ως απόρροια των ανωτέρω:

• Τα αποτελέσματα προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) του Ομίλου ενισχύθηκαν σημαντικά κατά 20,0% και ανήλθαν σε €16,9 εκατ. από €14,1 εκατ. το 2024.

• Το περιθώριο EBITDA διαμορφώθηκε σε 17,7% από 16,4% κατά την περασμένη χρήση, αυξημένο κατά 130 μονάδες βάσης περίπου. • Τα κέρδη μετά από φόρους του Ομίλου ανήλθαν σε €11,4 εκατ. έναντι €9,4 εκατ. την προηγούμενη χρήση, αυξημένα κατά 21,1%.

Όσον αφορά στην χρηματοοικονομική θέση του Ομίλου, τόσο η κεφαλαιακή βάση όσο και η ευρύτερη χρηματοοικονομική διάρθρωση και η ρευστότητα βελτιώθηκαν περαιτέρω. Τα ίδια κεφάλαια του Ομίλου αυξήθηκαν κατά 26,5% στο επίπεδο των €55,7 εκατ. Ο συνολικός δανεισμός μειώθηκε σε €12,6 εκατ. από €14,7 εκατ. στις 31.12.2024 ενώ τα ταμειακά διαθέσιμα αυξήθηκαν σε €12,4 εκατ. έναντι €10,2 εκατ. στο τέλος της προηγούμενης χρήσης, με αποτέλεσμα ο καθαρός δανεισμός στις 31.12.2025 να είναι οριακά μηδενικός (€0,2 εκατ.) έναντι καθαρού δανεισμού €4,5 εκατ. στις 31.12.2024. Χρήζει αναφοράς και η σημαντική ενίσχυση των λειτουργικών ταμειακών ροών, που κατά την χρήση 2025 ανήλθαν σε €9,7 εκατ. από αρνητικές €0,1 εκατ. το 2024, με τη βελτίωση να αποδίδεται στην ενισχυμένη κερδοφορία.

Το 2025 μπορεί να χαρακτηριστεί ως ένα έτος σταθμός στην πολυετή πορεία της EKTER, καθώς η Εταιρεία εντός του έτους κάλυψε και τα εναπομείναντα απαιτούμενα κριτήρια, υπέβαλε στο Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών τον φάκελο για την απόκτηση του εργοληπτικού πτυχίου της 7ης τάξης και βρίσκεται σήμερα εν αναμονή της σχετικής απόφασης. Εντός του πρώτου τριμήνου 2026, η Εταιρεία προχώρησε στην ανανέωση της εταιρικής της ταυτότητας για πρώτη φορά από την ίδρυσή της το 1959.

Παράλληλα, αξίζει να σημειωθεί ότι στα τέλη του 2025, η EKTER έλαβε έγκριση από τις αρμόδιες αρχές της οικοδομικής άδειας για την ανέγερση των νέων κεντρικών της γραφείων στην Αγία Παρασκευή, συνολικής επιφάνειας κύριων χώρων 1.000 τ.μ., με την ολοκλήρωση των εργασιών να τοποθετείται εντός του πρώτου τριμήνου του 2028.

Περαιτέρω, θέτοντας σε εφαρμογή τη στρατηγική της για διαφοροποίηση της δραστηριότητας και ενίσχυση των επαναλαμβανόμενων εσόδων, το 2025 σηματοδότησε την έναρξη λειτουργίας του ξενοδοχείου Summer Senses στην Πάρο υπό την ομπρέλα της EKTER, μετά από την απορρόφηση της ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΚΟΜΒΟΣ Α.Ε., που ολοκληρώθηκε στα τέλη του 2024. Ο κύκλος εργασιών της μονάδας για το 2025 ανήλθε σε €4,2 εκατ. ενώ θετική ήταν η συνεισφορά της και στο EBITDA κατά ποσό €0,9 εκατ. Παράλληλα, αναμένεται και η γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας σε σχέση με την ανάπτυξη υπερπολυτελούς ξενοδοχειακού συγκροτήματος 5 αστέρων στην περιοχή Κολυμπήθρες της Πάρου, προϋπολογισμού €53,3 εκατ.

Στον πεδίο των ΣΔΙΤ, η κοινοπραξία EKTER – ΕΡΕΤΒΟ – ΤΕΝΑ (EKTER 33%) αναδείχθηκε οριστικός ανάδοχος για το έργο ΣΔΙΤ για την κατασκευή 5 νέων αστυνομικών μεγάρων, προϋπολογισμού €57,0 εκατ.

Αναφορικά με τις προοπτικές του 2026, η σύγκρουση ΗΠΑ-Ισραήλ-Ιράν έχει ενισχύσει σημαντικά τον γεωπολιτικό κίνδυνο με άμεση επίδραση στις τιμές της ενέργειας, των πρώτων υλών και γενικότερα στη διατάραξη της εφοδιαστικής αλυσίδας και κατ’ επέκταση στις τιμές του πληθωρισμού, εξελίξεις οι οποίες επηρεάζουν αρνητικά και τις προοπτικές της ελληνικής οικονομίας. Συνολικά όμως, οι προοπτικές του κατασκευαστικού κλάδου στην Ελλάδα καθώς και οι προοπτικές της EKTER παραμένουν θετικές. Η διοίκηση παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις, όντας έτοιμη να αναλάβει δράσεις αντιμετώπισης ενδεχομένων επιπτώσεων στη λειτουργία της Εταιρείας και παραμένει συγκρατημένα αισιόδοξη καθώς η EKTER παρουσιάζει ισχυρή επιχειρησιακή δυναμική, σημαντική αύξηση του ανεκτέλεστου υπολοίπου έργων και διεύρυνση των δραστηριοτήτων της σε συμπληρωματικούς τομείς, όπως ο τουρισμός, τα έργα ΣΔΙΤ και το Real Estate, ενώ παράλληλα διαθέτει και την απαιτούμενη τεχνογνωσία, οργανωτική δομή και χρηματοοικονομική επάρκεια, ώστε να αξιοποιεί τις ευκαιρίες που διαμορφώνονται στην αγορά και να διατηρεί τη θετική της αναπτυξιακή πορεία κατά τα επόμενα έτη.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της EKTER κ. Κωνσταντίνος Σίψας Μπούζας δήλωσε σχετικά: «Η EKTER με σταθερότητα και μεθοδικότητα εισέρχεται σε μία νέα εποχή ανάπτυξης. Η απόκτηση του εργοληπτικού πτυχίου της 7ης τάξης, αίτημα το οποίο υποβλήθηκε εντός του 2025 προς τις αρμόδιες αρχές, αναμένεται να δώσει σημαντική ώθηση στις αναπτυξιακές προοπτικές της Εταιρείας κατά τα επόμενα έτη. Πέραν τούτου όμως, κατά το 2025 επιβεβαιώθηκε ότι η EKTER έχει ήδη αναπτύξει μια ισχυρή δυναμική, έχοντας εδραιωθεί μεταξύ των κορυφαίων κατασκευαστικών ομίλων στην Ελλάδα. Οι ισχυρές οικονομικές επιδόσεις που καταγράφηκαν για ακόμα ένα συναπτό έτος, αναδεικνύουν τη συνέπεια και την αξιοπιστία που χαρακτηρίζουν την EKTER και αποτελούν ψήφο εμπιστοσύνης στη νέα στρατηγική της Εταιρείας, για την επέκταση της δραστηριότητας σε νέους κλάδους όπως η φιλοξενία, τα έργα ΣΔΙΤ και παραχωρήσεων, το real estate, και τη δημιουργία ενός διαφοροποιημένου επιχειρηματικού μοντέλου, στο πρότυπο των σύγχρονων κατασκευαστικών ομίλων».

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