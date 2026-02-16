Σε αναζήτηση κατεύθυνσης τα crypto – Μια «ανάσα» από τα $70.000 το Bitcoin

Η ανοδική πορεία του Bitcoin μέσα στο Σαββατοκύριακο έφτασε στο τέλος της λίγο πάνω από τις 70.000 δολάρια και το περιουσιακό στοιχείο κυμαίνεται πλέον στη ζώνη των 69.000 δολαρίων.

Τα περισσότερα altcoins έχουν επίσης γυρίσει σε αρνητικό έδαφος, με το ETH να πέφτει κάτω από τα 2.000 δολάρια και το XRP να κατρακυλά κάτω από το 1,50 δολάριο.

Αναλυτικότερα, το κορυφαίο κρυπτονόμισμα παρουσίασε αυξημένη μεταβλητότητα στις αρχές του μήνα, κυρίως πτωτική. Η κορύφωση ήρθε στις 6 Φεβρουαρίου, όταν κατρακύλησε σε χαμηλό 15 μηνών, στις 60.000 δολάρια, έχοντας χάσει 30.000 δολάρια σε λιγότερο από δύο εβδομάδες.

Ακολούθησε ισχυρή αντίδραση, με το Bitcoin να εκτινάσσεται κατά 12.000 δολάρια, φτάνοντας έως τις 72.000 δολάρια. Εκεί συνάντησε αντίσταση και τις επόμενες ημέρες κινήθηκε πλάγια, μεταξύ 72.000 και 68.000 δολαρίων. Το κάτω όριο διασπάστηκε στα μέσα της εβδομάδας και το Bitcoin υποχώρησε κάτω από τις 66.000 δολάρια.

Οι «ταύροι» επανήλθαν στη συνέχεια, αποτρέποντας μια νέα καθοδική κίνηση. Αντίθετα, το BTC άρχισε να κερδίζει έδαφος προς το τέλος της εβδομάδας και ξεπέρασε τις 69.000 δολάρια. Το Σάββατο και την Κυριακή συνέχισε την άνοδο πάνω από τις 70.000 δολάρια, προτού ανακοπεί εκ νέου και υποχωρήσει στις 68.000 δολάρια το βράδυ της Κυριακής.

Έκτοτε έχει ανακτήσει μέρος των απωλειών, ωστόσο κατά τη στιγμή της σύνταξης του κειμένου διαπραγματεύεται κάτω από τις 69.000 δολάρια. Η κεφαλαιοποίησή του έχει μειωθεί στα 1,375 τρισ. δολάρια, ενώ η κυριαρχία του έναντι των altcoins παραμένει στο 56,6%.

Παράλληλα, το Ethereum απορρίφθηκε γρήγορα στα 2.100 δολάρια μέσα στο Σαββατοκύριακο και πλέον δυσκολεύεται κάτω από το ψυχολογικό όριο των 2.000 δολαρίων. Το XRP εκτοξεύθηκε χθες πάνω από το 1,65 δολάριο, αλλά συνάντησε αντίσταση και διολίσθησε εκ νέου κάτω από το 1,50 δολάριο.

Η συνολική κεφαλαιοποίηση της αγοράς κρυπτονομισμάτων έχει μειωθεί κατά 70 δισ. δολάρια μέσα σε μία ημέρα και διαμορφώνεται στα 2,425 τρισ. δολάρια.

Ημερήσιες τάσεις

Σε αυτό το πλαίσιο, το μεσημέρι της Δευτέρας (16/2), το Bitcoin σημειώνει σε ημερήσια βάση άνοδο 0,60% στα 69.759,31 δολάρια.

Την ίδια στιγμή, το Ethereum χάνει 0,84% στα 1.996,72 δολάρια, το XRP υποχωρεί κατά 1,58% στα 1,50 δολάρια και το Solana καταγράφει ζημιές 1,59% στα 86,03 δολάρια.

Παράλληλα, το BNB σημειώνει άλμα 1,19% στα 626,96 δολάρια, το HYPE αποδυναμώνεται κατά 2,20% στα 30,43 δολάρια και το LEO Token κινείται ανοδικά κατά 2,37% στα 8,24 δολάρια.

Τέλος, το XMR βυθίζεται κατά 4,53% στα 329,54 δολάρια, το Polkadot ανεβαίνει κατά 0,75% στα 1,38 δολάρια και το TRUMP καταγράφει κέρδη 1,06% στα 3,46 δολάρια.