Ηνωμένο Βασίλειο: Σχεδιάζει απαγόρευση μέσων κοινωνικής δικτύωσης για παιδιά κάτω των 16
14:49 - 16 Φεβ 2026

Ηνωμένο Βασίλειο: Σχεδιάζει απαγόρευση μέσων κοινωνικής δικτύωσης για παιδιά κάτω των 16

Reporter.gr Newsroom
Η Βρετανία θα μπορούσε να επιβάλει φέτος απαγόρευση χρήσης των μέσων κοινωνικής δικτύωσης για παιδιά κάτω των 16 ετών και να κλείσει ένα «παράθυρο» που άφηνε ορισμένα chatbot τεχνητής νοημοσύνης εκτός των κανόνων ασφαλείας, στο πλαίσιο των προσπαθειών της κυβέρνησης να ανταποκρίνεται γρηγορότερα στους ψηφιακούς κινδύνους.

Όπως μεταδίδει το πρακτορείο Reuters, η κυβέρνηση του πρωθυπουργού Κιρ Στάρμερ ξεκίνησε τον προηγούμενο μήνα διαβούλευση για την απαγόρευση κοινωνικών δικτύων για παιδιά κάτω των 16 ετών και πλέον εργάζεται για αλλαγές στη νομοθεσία ώστε οποιεσδήποτε αποφάσεις να μπορούν να εφαρμοστούν μέσα σε λίγους μήνες από τη λήξη της διαβούλευσης.

Η Ισπανία, η Σλοβενία, αλλά και η χώρα μας έχουν επίσης ανακοινώσει ότι εργάζονται πάνω σε παρόμοιες απαγορεύσεις, μετά την Αυστραλία που έγινε η πρώτη χώρα στον κόσμο που μπλόκαρε την πρόσβαση σε άτομα κάτω των 16 ετών.

Σημειώνεται ότι η προσοχή εντάθηκε περαιτέρω όταν διαπιστώθηκε ότι το κυριότερο AI chatbot του Ίλον Μασκ, Grok, δημιουργούσε σεξουαλικοποιημένες εικόνες χωρίς συναίνεση.

Παγκόσμια πίεση στις πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης

Ο νόμος για την Ασφάλεια Διαδικτύου του Ηνωμένου Βασιλείου του 2023 είναι ένα από τα αυστηρότερα καθεστώτα ασφαλείας στον κόσμο, αλλά δεν καλύπτει τις ατομικές αλληλεπιδράσεις με chatbot τεχνητής νοημοσύνης, εκτός αν αυτά μοιράζονται πληροφορίες με άλλους χρήστες, ένα «παράθυρο» που, όπως δήλωσε η υπουργός Τεχνολογίας Liz Kendall, θα κλείσει σύντομα.

«Η Βρετανία δεν μπορεί να επιτρέψει να παραμείνουν ρυθμιστικά κενά μετά από οκτώ χρόνια μέχρι να περάσει και να τεθεί σε ισχύ ο νόμος», τόνισε.

«Με ανησυχεί η συμπεριφορά αυτών των AI chatbots… όπως και τον πρωθυπουργό, σχετικά με τον αντίκτυπο που έχουν στα παιδιά και στους νέους», δήλωσε η Kendall στο Times Radio, προσθέτοντας ότι ορισμένα παιδιά δημιουργούν ατομικές σχέσεις με συστήματα τεχνητής νοημοσύνης που δεν έχουν σχεδιαστεί με γνώμονα την ασφάλεια των ανηλίκων.

Η υπουργός ανέφερε ότι η κυβέρνηση θα παρουσιάσει τις προτάσεις της πριν τον Ιούνιο και ότι οι τεχνολογικές εταιρείες θα είναι υπεύθυνες για τη συμμόρφωση των συστημάτων τους με τη βρετανική νομοθεσία.

Η κυβέρνηση σχεδιάζει επίσης διαβούλευση για την εισαγωγή αυτόματων εντολών διατήρησης δεδομένων σε περίπτωση θανάτου ενός παιδιού, επιτρέποντας στους ερευνητές να εξασφαλίζουν κρίσιμα ηλεκτρονικά στοιχεία – μέτρο που ζητούσαν εδώ και καιρό οι οικογένειες των θυμάτων. Η διαβούλευση θα εξετάσει επίσης εξουσίες για περιορισμό της «συνομιλίας με αγνώστους» σε κονσόλες παιχνιδιών και για μπλοκάρισμα αποστολής ή λήψης γυμνών εικόνων.

Επισημαίνεται ότι τα νέα μέτρα θα εισαχθούν ως τροποποίηση στην υπάρχουσα νομοθεσία για το έγκλημα και την προστασία των παιδιών, που εξετάζεται από το κοινοβούλιο.

Αν και στόχος τους είναι η προστασία των παιδιών, τέτοια μέτρα συχνά επηρεάζουν την ιδιωτικότητα των ενηλίκων και την πρόσβαση σε υπηρεσίες, προκαλώντας εντάσεις με τις ΗΠΑ σχετικά με τα όρια της ελευθερίας του λόγου και της ρυθμιστικής εμβέλειας.

Πολλοί γονείς και οργανώσεις ασφαλείας υποστηρίζουν την απαγόρευση κοινωνικών δικτύων για παιδιά, αλλά η Κένταλ σημείωσε ότι ορισμένες ομάδες προστασίας παιδιών ανησυχούν ότι κάτι τέτοιο μπορεί να σπρώξει τη βλαβερή δραστηριότητα σε λιγότερο ρυθμιζόμενους χώρους ή να δημιουργήσει απότομο «όριο» στα 16. Η υπουργός προσέθεσε ότι η κυβέρνηση πρέπει πρώτα να ορίσει νομικά τι θεωρείται «μέσο κοινωνικής δικτύωσης» πριν εφαρμοστεί οποιαδήποτε απαγόρευση.

