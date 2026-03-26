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ΕΚΤΕΡ: Δεν υφίσταται οριστική κρίση από το ΣτΕ για τις «Κολυμπήθρες» της Πάρου
Ανακοινώσεις
14:14 - 26 Μαρ 2026

ΕΚΤΕΡ: Δεν υφίσταται οριστική κρίση από το ΣτΕ για τις «Κολυμπήθρες» της Πάρου

Reporter.gr Newsroom
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Η Εταιρεία δεν έχει λάβει γνώση οποιουδήποτε δημοσιευμένου πρακτικού επεξεργασίας του Συμβουλίου της Επικρατείας με αριθμό 20/2026, αναφέρει με ανακοίνωση της η ΕΚΤΕΡ απαντώντας σε σχετικά δημοσιεύματα.

Η ΕΚΤΕΡ Α.Ε. (η «Εταιρεία»), σε συνέχεια δημοσιεύματος του ημερήσιου Τύπου αναφορικά με το επενδυτικό σχέδιο ανάπτυξης τουριστικής εγκατάστασης στην περιοχή «Κολυμπήθρες» Πάρου, και προς ορθή ενημέρωση του επενδυτικού κοινού, γνωστοποιεί τα ακόλουθα:

Με βάση τα διαθέσιμα στοιχεία έως και σήμερα, η Εταιρεία δεν έχει λάβει γνώση οποιουδήποτε δημοσιευμένου πρακτικού επεξεργασίας του Συμβουλίου της Επικρατείας με αριθμό 20/2026, ούτε έχει περιέλθει σε γνώση της μέσω επίσημης κοινοποίησης ή άλλης θεσμικής διαδικασίας.

Σε κάθε περίπτωση, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο ίδιο δημοσίευμα, η υπόθεση αφορά τροποποιημένο σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος που έχει υποβληθεί από τη Διοίκηση και παραπέμπεται προς εξέταση στην Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας, γεγονός που καταδεικνύει ότι δεν υφίσταται οριστική κρίση επί του ζητήματος.

Η Εταιρεία θα ενημερώνει το επενδυτικό κοινό για κάθε ουσιώδη εξέλιξη.

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