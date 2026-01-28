ΕΚΤΕΡ: Με ποσοστό κάτω του 5% ο Άγγελος Παπαγεωργίου

Το ποσοστό του Άγγελου Παπαγεωργίου διαμορφώθηκε στο 4,995% του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου στην Εταιρεία, που αντιστοιχεί σε 1.385.000 άμεσα δικαιώματα ψήφου.

Η ΕΚΤΕΡ Α.Ε. σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3556/2007 και τις επ’ αυτού εκδοθείσες εκτελεστικές αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως ισχύουν, σε συνέχεια των από 27.01.2026 παραληφθέντων εντύπων γνωστοποίησης TR-1, ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι :

ο κος Παπαγεωργίου Άγγελος μέτοχος της Εταιρείας, κατήλθε του ορίου του 5% των δικαιωμάτων ψήφου στην Εταιρεία. Ειδικότερα το ποσοστό του διαμορφώθηκε στο 4,995% του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου στην Εταιρεία, που αντιστοιχεί σε 1.385.000 άμεσα δικαιώματα ψήφου.

Πριν τις ανωτέρω μεταβολές, ο κος Παπαγεωργίου Άγγελος κατείχε ποσοστό 5,139% άμεσα 1.425.000 δικαιώματα ψήφου.