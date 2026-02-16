Γεωργιάδης: Κατέθεσε μήνυση κατά της Κωνσταντοπούλου για συκοφαντική δυσφήμιση

Ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, υπέβαλε μήνυση για συκοφαντική δυσφήμιση σε βάρος της Προέδρου της Πλεύση Ελευθερίας, Ζωής Κωνσταντοπούλου. Ο κ. Γεωργιάδης μετέβη γύρω στις 14:00 σήμερα το μεσημέρι (16/2) στα δικαστήρια της πρώην Σχολής Ευελπίδων προκειμένου να καταθέσει τη μήνυση.

Σε σχετική του δήλωση στους δημοσιογράφους ο κ. Γεωργιάδης ανέφερε:

«Κατέθεσα σήμερα μήνυση κατά της κυρίας Ζωής Κωνσταντοπούλου, κυρίως για όσα έχει δηλώσει εναντίον μου για τη Βιολάντα, που τα θεωρώ ακραίως συκοφαντικά. Η μήνυση είναι για συκοφαντική δυσφήμιση.

​Εγώ, όπως βλέπετε, μηνύσεις καταθέτω κατά τη διάρκεια της μέρας και φορώντας κοστούμι. Δεν θα επιτρέψω στην κυρία Κωνσταντοπούλου να ποινικοποιήσει τη ζωή του τόπου και γι’ αυτό και δεν έχω καταθέσει μήνυση για όσα έχουν λεχθεί στη Βουλή. Όσα λέγονται στη Βουλή, μένουν στη Βουλή.

​Η προσπάθειά της να χτίσει πάνω μου ένα νέο αφήγημα Τεμπών θα πέσει στο κενό και η Δημοκρατία θα αντισταθεί στην τοξικότητά της», σημείωσε καταληκτικά ο υπουργός Υγείας.

