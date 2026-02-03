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HORECA 2026: Με 500+ κορυφαίες ελληνικές και διεθνείς εταιρείες της αγοράς
ΤΡΟΦΙΜΑ & ΠΟΤΑ
18:29 - 03 Φεβ 2026

HORECA 2026: Με 500+ κορυφαίες ελληνικές και διεθνείς εταιρείες της αγοράς

Reporter.gr Newsroom
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Περισσότερες από 500 κορυφαίες ελληνικές και διεθνείς εταιρείες της αγοράς στη φετινή HORECA, θα παρουσιάσουν καινοτόμα προϊόντα τροφοδοσίας – κάποια από αυτά μάλιστα θα λανσαριστούν επίσημα για πρώτη φορά στην έκθεση-, προτάσεις σε specialtycoffees, ροφήματα και ποτά που ακολουθούν τις παγκόσμιες εξελίξεις, Ά ύλες και έτοιμα γεύματα που ακολουθούν τις σύγχρονες διατροφικές τάσεις, καθώς και high-end λύσεις για την κατασκευή, ανακαίνιση, διακόσμηση, επίπλωση, εξοικονόμηση ενέργειας των ξενοδοχειακών καταλυμάτων και των επιχειρήσεων μαζικής εστίασης. Παράλληλα, θα συστήσουν στο κοινό της έκθεσης digital εργαλεία, apps, smart τεχνολογίες και εφαρμογές για την ψηφιακή προβολή και την αυτοματοποίηση των λειτουργιών. 

3 Stages: Business & digitaltrends, γαστρονομικές τάσεις, πρωταθλήματα καφέ.

Παράλληλα, σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, μέσα από το πλήθος των - διάσημων πλέον - εκδηλώσεων που λαμβάνουν χώρα στα 3 θεματικά Stages της έκθεσης, πρωταρχικός στόχος για τους ομιλητές των workshopsκαι chefsτων livecookingshowsείναι να μοιραστούν εμπειρίες, να μεταφέρουν γνώση και να μεταδώσουν έμπνευση που θα συμβάλλει στην αναβάθμιση και ανάπτυξη επιχειρήσεων του κλάδου.

HORECA BUSINESS LAB

Το Business Lab stage στο Hall 3, μετατρέπεται σε έναν incubator καινοτομίας και έμπνευσης, με ενδιαφέροντα workshops, επιτυχημένα case studies και challenging συζητήσεις σε panels, από κορυφαίους marketers, δυναμικούς επιχειρηματίες και στελέχη της αγοράς.

COFFEE CHAMPIONSHIPS BY SCA GREECE

Το coffee industry δίνει ραντεβού για ακόμα μία φορά στην HORECA, στο stage του Hall 1, για να συμμετάσχει αλλά και να παρακολουθήσει τα Πανελλήνια Πρωταθλήματα Barista, Brewers Cup και Coffee in Good Spirits 2026.

GASTRONOMY LAB

Καινοτομία και πρωτοποριακές τεχνικές δίνουν ακόμα μία φορά ραντεβού στα Live Cooking Shows στο Gastronomy Lab stage στο Hall 4. Πάνω από 20 κορυφαία ονόματα της ελληνικής και διεθνούς γαστρονομίας, θα παρουσιάσουν προτάσεις και ιδέες για menu που θα κερδίσουν στις εντυπώσεις.

LivePark HORECA: Αναβαθισμένη εμπειρία επίσκεψης

Παράλληλα, η φετινή διοργάνωση έρχεται να ανατρέψει τα δεδομένα! Σχεδιάστηκε για να προσφέρει στους χιλιάδες επαγγελματίες που επισκέπτονται την έκθεση μια συνολικά αναβαθμισμένη εμπειρία, η οποία ξεκινάει πριν ακόμα περάσετε την είσοδο του Metropolitan Expo.
Περισσότερες δωρεάν θέσεις parking εξασφαλίστηκαν σε χώρους κοντά στο εκθεσιακό κέντρο, με δυνατότητα live ενημέρωσης - σε πραγματικό χρόνο - για τη διαθεσιμότητα ελεύθερων θέσεων σε κάθε χώρο στάθμευσης.

Ημερομηνίες & ώρες:

Παρασκευή 13 Φεβρουαρίου 2026, 10:00-18:00

Σάββατο 14 Φεβρουαρίου 2026, 10:00-18:00

Κυριακή 15 Φεβρουαρίου 2026, 10:00-18:00

Δευτέρα 16 Φεβρουαρίου 2026, 10:00-18:00

Χώρος Διεξαγωγής: Athens Metropolitan Expo
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