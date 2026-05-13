Trastor: Ισχυρή υπερκάλυψη στην ΑΜΚ – Άντλησε €150 εκατ. με τιμή διάθεσης €1/μετοχή
22:46 - 13 Μάι 2026

Trastor: Ισχυρή υπερκάλυψη στην ΑΜΚ – Άντλησε €150 εκατ. με τιμή διάθεσης €1/μετοχή

Reporter.gr Newsroom
Η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της Trastor ολοκληρώθηκε με ιδιαίτερα αυξημένο ενδιαφέρον από τους επενδυτές, με την εταιρεία να καθορίζει την τελική τιμή διάθεσης των νέων μετοχών στο 1 ευρώ ανά μετοχή. Συνολικά διατέθηκαν 150 εκατ. νέες μετοχές, μέσω των οποίων αντλήθηκαν κεφάλαια ύψους 150 εκατ. ευρώ.  

Η διαδικασία της αύξησης πραγματοποιήθηκε μέσω δημόσιας προσφοράς στην ελληνική αγορά και ιδιωτικής τοποθέτησης σε επενδυτές του εξωτερικού, με τη ζήτηση να ξεπερνά την προσφορά, γεγονός που αντανακλά το έντονο επενδυτικό ενδιαφέρον για την εταιρεία του κλάδου ακινήτων.

Παράλληλα, η εταιρεία εκτιμά ότι μετά την ολοκλήρωση της συνδυασμένης προσφοράς θα επιτευχθεί διασπορά τουλάχιστον 15% στο σύνολο των κοινών μετοχών της.

Ακολουθεί η ανακοίνωση της εισηγμένης

Η TRASTOR ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ (η « Εταιρεία ») ανακοινώνει σύμφωνα με τις προβλέψεις των άρθρων 17 παρ. 2 και 21 παρ. 2 του Κανονισμού ΕΕ) 2017/1129 (ο « Κανονισμός για το Ενημερωτικό Δελτίο ») ότι, σε συνέχεια των από 04.05.2026, 06.05.2026 , 07.05.2026, 08.05.2026 και 13.05.2026 ανακοινώσεών της σχετικά με τη διάθεση νέων μετοχών της Εταιρείας μέσω (i) δημόσιας προσφοράς στην Ελλάδα σε Ιδιώτες Επενδυτές και Ειδικούς Επενδυτές, σύμφωνα με το άρθρο 1 παρ. 4(δβ ) του Κανονισμού για το Ενημερωτικό Δελτίο (η «Ελληνική Δημόσια Προσφορά ») και (ii) ιδιωτικής τοποθέτησης στο εξωτερικό, η οποία δεν είναι δημόσια προσφορά (η «Διεθνής Προσφορά » και από κοινού με την Ελληνική Δημόσια Προσφορά, η «Συνδυασμένη Προσφορά »), και σύμφωνα με την από 13 Μαΐου 202 6 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, διατέθηκαν μέσω της Συνδυασμένης Προσφοράς συνολικά 150,000,000 νέες, κοινές, ονομαστικές, μετά ψήφου μετοχές της Εταιρείας (οι « Νέες Μετοχές »).

Η τελική τιμή διάθεσης των Νέων Μετοχών (η « Τιμή Διάθεσης ») σύμφωνα με την προαναφερθείσα από 13 Μα ΐου 2026 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, καθορίστηκε στα € 1,00 ανά Νέα Μετοχή . Η Τιμή Διάθεσης είναι ίδια στη Διεθνή Προσφορά και στην Ελληνική Δημόσια Προσφορά.

Η Εταιρεία αναμένει πως θα επιτύχει διασπορά τουλάχιστον 15% των κοινών μετοχών της μετά την ολοκλήρωση της Συνδυασμένης Προσφοράς.

Η συνολική έγκυρη ζήτηση που εκφράστηκε από τους επενδυτές που συμμετείχαν στην Συνδυασμένη Προσφορά υπερκάλυψε τις Νέες Μετοχές που τελικώς προσφέρθηκαν μέσω της Συνδυασμένης Προσφοράς. Τα αναλυτικά στοιχεία της κατανομής των Νέων Μετοχών στις διάφορες κατηγορίες επενδυτών, θα ανακοινωθούν στις 15 Μαΐου 202 6. Όροι με κεφαλαία έχουν την έννοια που τους αποδίδεται στις προηγούμενες ανακοινώσεις που αναφέρονται.

