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ΟΠΕΚΕΠΕ: Συλληφθέντες στο Ηράκλειο - Για ποια αδικήματα κατηγορούνται
ΑΓΡΟΤΙΚΑ
21:19 - 12 Δεκ 2025

ΟΠΕΚΕΠΕ: Συλληφθέντες στο Ηράκλειο - Για ποια αδικήματα κατηγορούνται

Reporter.gr Newsroom
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Οι συλληφθέντες στην πολύκροτη υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, μετά την επιχείρηση που πραγματοποιήθηκε σήμερα (12/12) στο Ηράκλειο Κρήτης, βρίσκονται αντιμέτωποι, κατά περίπτωση, με κατηγορίες για συγκρότηση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση.

Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, αντιμετωπίζουν κατηγορίες για απάτη κατά των ευρωπαϊκών κοινοτήτων, για ψευδείς δηλώσεις, καθώς και για άλλα αδικήματα.

Σημειώνεται ότι οι συλληφθέντες ενδέχεται να μεταφερθούν αύριο το πρωί στην Εισαγγελία Ηρακλείου, καθώς μπορεί να αποσταλεί μόνο η δικογραφία. Τη νύχτα του Σαββάτου έχει προγραμματιστεί η μεταγωγή τους με πλοίο της γραμμής από το Ηράκλειο προς τον Πειραιά.

Την ερχόμενη Δευτέρα, οι κατηγορούμενοι θα οδηγηθούν ενώπιον των αρμόδιων αρχών, καθώς την υπόθεση χειρίζεται η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία.

Το βράδυ της Παρασκευής, οι δικηγόροι που έχουν αναλάβει την υπεράσπιση των συλληφθέντων είχαν την πρώτη τους γνωριμία με τη δικογραφία και θα συνοδεύσουν τους πελάτες τους στην Αθήνα.

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