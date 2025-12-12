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ΗΠΑ-Βενεζουέλα: Δέσμευση δεξαμενοπλοίου απειλεί την Κούβα με ενεργειακή κρίση
Ειδήσεις
20:32 - 12 Δεκ 2025

ΗΠΑ-Βενεζουέλα: Δέσμευση δεξαμενοπλοίου απειλεί την Κούβα με ενεργειακή κρίση

Reporter.gr Newsroom
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Η κίνηση των ΗΠΑ αυτήν την εβδομάδα να δεσμεύσουν ένα δεξαμενόπλοιο που μεταφέρει πετρέλαιο από τη Βενεζουέλα αναμένεται να επιδεινώσει μια ήδη δύσκολη κατάσταση για την Κούβα, η οποία αγωνίζεται να εξασφαλίσει επαρκείς ποσότητες πετρελαίου για να τροφοδοτήσει την ασθενική οικονομία και το ηλεκτρικό της δίκτυο.

Σύμφωνα με το Reuters, το κομμουνιστικό κράτος της Κούβας, -γειτονική και μακροχρόνια αντίπαλος των ΗΠΑ-, βιώνει καθημερινά πολύωρες διακοπές ρεύματος, που έχουν καταρρακώσει την παραγωγικότητα και έχουν δοκιμάσει την υπομονή των εξουθενωμένων κατοίκων της.

Η Κούβα εξαρτάται από το αργό πετρέλαιο και τα διυλισμένα προϊόντα της Βενεζουέλας για μεγάλο μέρος της κατανάλωσής της, τα οποία μεταφέρονται στο νησί με μικρά πλοία και έναν σκιώδη στόλο δεξαμενοπλοίων που υπόκειται σε κυρώσεις.

Αυτή η αλυσίδα εφοδιασμού λοιπόν θα μπορούσε να περιοριστεί σημαντικά εάν η τωρινή δέσμευση ενός μόνο δεξαμενοπλοίου εξελιχθεί σε ένα μοτίβο παρεμβάσεων, σε συνδυασμό με νέες κυρώσεις.

Κλιμάκωση των παρεμβάσεων των ΗΠΑ και οι επιπτώσεις για την Κούβα

Οι ΗΠΑ, οι οποίες επέβαλαν την Πέμπτη (11/12) νέες κυρώσεις σε έξι πλοία που σχετίζονται με τη Βενεζουέλα, σχεδιάζουν μέσα στις επόμενες εβδομάδες περισσότερες παρεμβάσεις σε δεξαμενόπλοια που μεταφέρουν πετρέλαιο από τη Βενεζουέλα.

Από τον Ιανουάριο έως τον Νοέμβριο, η Βενεζουέλα απέστειλε στην Κούβα 27.000 βαρέλια αργού και καυσίμων ημερησίως, έναντι 32.000 βαρελιών την ημέρα πέρυσι, σύμφωνα με στοιχεία ναυτιλίας και εσωτερικά έγγραφα της κρατικής εταιρείας πετρελαίου PDVSA.

Αυτό καλύπτει περίπου το 50% του ελλείμματος πετρελαίου της Κούβας ή περίπου το ένα τέταρτο της συνολικής ζήτησης, σύμφωνα με τον Χόρχε Πινιόν, ο οποίος μελετά τις ενεργειακές υποδομές της Κούβας στο Πανεπιστήμιο του Τέξας στο Όστιν.

Χωρίς την συνεισφορά της Βενεζουέλας, οι εισαγωγές πετρελαίου της Κούβας — οι οποίες έχουν επίσης μειωθεί φέτος λόγω χαμηλότερης προσφοράς από το Μεξικό, θα καταρρεύσουν, οδηγώντας τη χώρα σε δεινή θέση.
«Τώρα που το Μεξικό στέλνει λιγότερο πετρέλαιο και η ρωσική προμήθεια σε μεγάλες ποσότητες δεν έχει υλοποιηθεί, δεν βλέπω άλλες εναλλακτικές», δήλωσε ο Πινιόν. «Οι καιροί είναι δύσκολοι και θα γίνουν ακόμη πιο δύσκολοι».

Η κίνηση των ΗΠΑ, καθώς ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ αυξάνει την πίεση στον Βενεζουελάνο πρόεδρο Νικολάς Μαδούρο, έχει θέσει σε εγρήγορση πολλούς ιδιοκτήτες πλοίων, χειριστές και ναυτιλιακές εταιρείες, οι οποίοι επανεξετάζουν το ενδεχόμενο να αναχωρήσουν από τη Βενεζουέλα τις επόμενες ημέρες όπως είχαν προγραμματίσει, όπως μετέφεραν πηγές στο Reuters.

Ο Πρόεδρος της Κούβας Μιγκέλ Ντίας-Κανέλ καταδίκασε, μαζί με τη Βενεζουέλα, τη δέσμευση του δεξαμενοπλοίου από τις ΗΠΑ την Τετάρτη.
«Αυτό συνιστά πράξη πειρατείας, παραβίαση του Διεθνούς Δικαίου και κλιμάκωση της επιθετικότητας κατά της αδελφής μας χώρας», ανέφερε ο Ντίας-Κανέλ στο X.

Σημειώνεται ότι η Κούβα επί δεκαετίες προσπαθεί να παρακάμψει το εμπάργκο των ΗΠΑ και τους συναφείς χρηματοοικονομικούς περιορισμούς, που δυσχεραίνουν τις αγορές καυσίμων της στη διεθνή αγορά.

Το δεξαμενόπλοιο που δεσμεύτηκε αυτήν την εβδομάδα, μετέφερε μέρος του φορτίου του βενεζουελάνικου πετρελαίου του κοντά στην Κουρασάο σε άλλο πλοίο προοριζόμενο για την Κούβα.

Αυτό ακολουθεί ένα μοτίβο που ξεκίνησε νωρίς φέτος, σύμφωνα με στοιχεία ναυτιλίας και έγγραφα: υπερδεξαμενόπλοια τρίτων ιδιοκτητών φορτώνουν πετρέλαιο υπό κοινή εκμίσθωση από λιμάνια της Βενεζουέλας, κάνουν μια σύντομη στάση στην Καραϊβική για να μεταφέρουν μέρος του φορτίου σε άλλο πλοίο με προορισμό την Κούβα και στη συνέχεια συνεχίζουν προς την Κίνα για την παράδοση του υπόλοιπου φορτίου.

Οι όροι μεταξύ Βενεζουέλας και Κούβας για αυτά τα φορτία παραμένουν ασαφείς. Στο πλαίσιο μακροχρόνιας συνεργασίας, η Κούβα παρέχει υπηρεσίες ασφάλειας και πληροφοριών στον Μαδούρο.

Ορισμένα φορτία ναφθάς από τη Ρωσία έχουν επίσης μοιραστεί φέτος μεταξύ Κούβας και Βενεζουέλας, με δεξαμενόπλοια να παραδίδουν παρτίδες εναλλάξ στις δύο χώρες για πιο αποτελεσματική χρήση του διαθέσιμου στόλου.

Η Κούβα έχει επίσης ανακοινώσει επιτάχυνση των έργων για την κατασκευή ηλιακών πάρκων, αν και αξιωματούχοι προειδοποιούν ότι οι παλιές πετρελαϊκές μονάδες ηλεκτροπαραγωγής θα συνεχίσουν να χρειάζονται καύσιμα.

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