Μύκονος: Δύο συλλήψεις για διακίνηση ναρκωτικών – Κατασχέθηκαν σχεδόν 66.000 ευρώ

Σημαντική υπόθεση διακίνησης ναρκωτικών εξιχνίασε η ΕΛ.ΑΣ. στη Μύκονο, με δύο αλλοδαπούς να συλλαμβάνονται και μεγάλες ποσότητες ναρκωτικών ουσιών, οι οποίες κατασχέθηκαν μαζί με σχεδόν 66.000 ευρώ.

Οι δύο άνδρες, ηλικίας 37 και 44 ετών, συνελήφθησαν το μεσημέρι της Τετάρτης 19 Αυγούστου από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Αστυνομίας Μυκόνου. Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία κακουργηματικού χαρακτήρα για κατοχή, αποθήκευση και διακίνηση ναρκωτικών ουσιών.

Όπως προέκυψε από την έρευνα της ΕΛ.ΑΣ., οι δύο συλληφθέντες φέρονται να δραστηριοποιούνταν από κοινού στη διακίνηση ναρκωτικών. Οι αστυνομικοί, αξιοποιώντας πληροφορίες και έπειτα από διακριτική παρακολούθηση, διαπίστωσαν ότι χρησιμοποιούσαν σταθμευμένο Ι.Χ. αυτοκίνητο ως χώρο απόκρυψης σημαντικών ποσοτήτων ναρκωτικών.

Στη συνέχεια πραγματοποιήθηκε στοχευμένη αστυνομική επιχείρηση, κατά τη διάρκεια της οποίας έγιναν έρευνες σε κατοικία, δίκυκλη μοτοσικλέτα και δύο αυτοκίνητα που χρησιμοποιούσαν οι κατηγορούμενοι.

Από τις έρευνες κατασχέθηκαν συνολικά 365,8 γραμμάρια MDMA, τα οποία ήταν χωρισμένα σε έξι συσκευασίες, 76,3 γραμμάρια ροζ κοκαΐνης σε 19 συσκευασίες, καθώς και 36,5 γραμμάρια κοκαΐνης σε 41 συσκευασίες.

Παράλληλα, οι αστυνομικές αρχές εντόπισαν και κατέσχεσαν 36 ναρκωτικά-φαρμακευτικά δισκία, για τα οποία δεν υπήρχε ιατρική συνταγή, καθώς και 65.900 ευρώ και 125 δολάρια ΗΠΑ. Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., τα χρηματικά ποσά προέρχονταν από τη διακίνηση ναρκωτικών.

Στην κατοχή τους βρέθηκαν ακόμη τρία κινητά τηλέφωνα, μία ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβείας και υλικά που χρησιμοποιούνταν για τη συσκευασία των ναρκωτικών ουσιών.

Οι δύο συλληφθέντες αναμένεται να οδηγηθούν στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Σύρου. Η συγκεκριμένη αστυνομική επιχείρηση πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο των ειδικών δράσεων των υπηρεσιών της ΕΛ.ΑΣ. στο Νότιο Αιγαίο για την καταπολέμηση της διακίνησης και διάδοσης ναρκωτικών ουσιώ