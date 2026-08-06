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ΠΑΣΟΚ για μεταφορά ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ: Η κυβέρνηση μετατρέπει ένα φιάσκο σε φιέστα
Πολιτική
14:22 - 06 Αυγ 2026

ΠΑΣΟΚ για μεταφορά ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ: Η κυβέρνηση μετατρέπει ένα φιάσκο σε φιέστα

Reporter.gr Newsroom
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Ως «μνημείο κυβερνητικού θράσους» χαρακτηρίζει το ΠΑΣΟΚ την παρουσία του Κυριάκου Μητσοτάκη σε εκδήλωση για τη μεταφορά των πληρωμών του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ.

Συγκεκριμένα, σχολιάζοντας την επίσκεψη Πρωθυπουργού στην ΑΑΔΕ για την παρουσίαση της νέας εφαρμογής του ΟΣΔΕ το ΠΑΣΟΚ αναφέρει:

«Αφού η κυβέρνηση κατέρριψε κάθε ρεκόρ αναβλητικότητας και ασυνέπειας, επιχειρεί τώρα να παρουσιάσει ως «μεταρρύθμιση» την έναρξη μιας διαδικασίας που θα έπρεπε να λειτουργεί εδώ και μήνες.

Οι παραγωγοί περίμεναν την έναρξη των αιτήσεων από την άνοιξη. Ακολούθησαν διαδοχικές εξαγγελίες και δεσμεύσεις, με τελευταία εκείνη του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για τα μέσα Ιουνίου. Τελικά, φτάσαμε στις αρχές Αυγούστου για να στηθεί ακόμη μία επικοινωνιακή φιέστα, την ώρα που σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες η αντίστοιχη διαδικασία έχει ήδη ολοκληρωθεί. Η κυβέρνηση πανηγυρίζει, ενώ έχει καταστήσει τη χώρα ουραγό στην Ευρώπη.

Επτά χρόνια τώρα, κάθε χρόνο και χειρότερα. Φέτος, εκατοντάδες χιλιάδες αγρότες και κτηνοτρόφοι καλούνται, μέσα σε ασφυκτικές προθεσμίες, να υποβάλουν τις αιτήσεις τους, να διορθώσουν σφάλματα και να ολοκληρώσουν τους απαραίτητους ελέγχους.

Η απόφαση της ΑΑΔΕ ορίζει ότι μόνο οι αιτήσεις που θα υποβληθούν έως τις 15 Σεπτεμβρίου μπορούν να συμπεριληφθούν στην προκαταβολή του Οκτωβρίου, ενώ όσες υποβληθούν αργότερα παραπέμπονται για πληρωμή έως το τέλος Νοεμβρίου. Άραγε, θα καταφέρει η κυβέρνηση να τηρήσει έστω και μία ημερομηνία αυτή τη φορά;

Η κυβέρνηση σπατάλησε πολύτιμο χρόνο και τώρα μεταφέρει στους αγρότες το κόστος της δικής της καθυστέρησης, περιορίζοντας ασφυκτικά τα περιθώρια για ελέγχους και διορθώσεις και θέτοντας σε κίνδυνο την έγκαιρη πληρωμή τους.

Την ίδια στιγμή, αποκαλύπτεται αυτό που η κυβέρνηση απέκρυπτε επιμελώς: ότι ο ελληνικός Οργανισμός Πληρωμών παρέμεινε για 18 ολόκληρους μήνες σε καθεστώς αναστολής διαπίστευσης, προτού αυτή αποκατασταθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Το στοιχείο αυτό επιβεβαιώνεται πλέον ακόμη και από την ίδια την κυβέρνηση.

Όταν καθυστερεί το κράτος, διοργανώνονται φιέστες. Όταν καθυστερεί ο αγρότης, επιβάλλονται ποινές.

Το ΠΑΣΟΚ απαιτεί:

• πλήρη και απρόσκοπτη λειτουργία της εφαρμογής, χωρίς τεχνικά προβλήματα,

• επαρκή χρόνο για ελέγχους, διορθώσεις και οριστικοποίηση των αιτήσεων,

• προστασία των παραγωγών από κάθε οικονομική συνέπεια που οφείλεται στην κυβερνητική καθυστέρηση,

• σαφές, δεσμευτικό και δημόσιο χρονοδιάγραμμα ελέγχων και πληρωμών.

Όσες φιέστες κι αν οργανώσει η κυβέρνηση η ιστορία έχει ήδη καταγράψει ότι επί των ημερών της Νέας Δημοκρατίας εκτυλίχθηκε το μεγαλύτερο σκάνδαλο κακοδιαχείρισης και διασπάθισης αγροτικών ενισχύσεων, με προνομιούχους τους ημετέρους και μεγάλα θύματα τους πραγματικούς αγρότες και κτηνοτρόφους».

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