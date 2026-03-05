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Χατζηθεοδοσίου: Καθυστερήσεις στην παράδοση προϊόντων έως και 15 ημέρες ελέω Μέσης Ανατολής
ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
14:30 - 05 Μαρ 2026

Χατζηθεοδοσίου: Καθυστερήσεις στην παράδοση προϊόντων έως και 15 ημέρες ελέω Μέσης Ανατολής

Reporter.gr Newsroom
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Στις επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην παγκόσμια και την ελληνική οικονομία, ο Πρόεδρος του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών Γιάννης Χατζηθεοδοσίου αναφέρθηκε στις σοβαρές προκλήσεις που διαμορφώνονται για την αγορά και τις επιχειρήσεις.

Όπως υπογράμμισε, οι εξελίξεις αναμένεται να επηρεάσουν σημαντικά το κόστος μεταφορών, τόσο στα ναύλα όσο και στα ασφάλιστρα. Οι αναταράξεις στις θαλάσσιες οδούς οδηγούν πολλά πλοία να επιλέγουν εναλλακτικές και πιο χρονοβόρες διαδρομές, όπως ο περίπλους της Αφρικής, προκειμένου να διασφαλιστεί η ομαλή μεταφορά των εμπορευμάτων. Η επιλογή αυτή, ωστόσο, συνεπάγεται αυξημένα λειτουργικά έξοδα και σημαντικές καθυστερήσεις στην παράδοση προϊόντων, που μπορεί να φτάσουν έως και τις 15 ημέρες.

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