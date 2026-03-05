Μαρινάκης: Σε ετοιμότητα η Ελλάδα λόγω πολέμου - Αυξημένοι έλεγχοι για ακρίβεια στην αγορά

Το Εθνικό Συμβούλιο Εξωτερικής Πολιτικής πραγματοποιήθηκε χθες, 4 Μαρτίου 2026, υπό την προεδρία του υπουργού Εξωτερικών Γιώργου Γεραπετρίτη, με αντικείμενο τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, όπως ανακοίνωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης.

«Η Ελλάδα παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις στο Ιράν και τη Μέση Ανατολή και εκφράζει ανησυχία για την κατάσταση στην περιοχή», τόνισε ο κ. Μαρινάκης. Η χώρα καλεί όλα τα μέρη σε άμεση αποκλιμάκωση και αυτοσυγκράτηση, υπογραμμίζοντας ότι η διπλωματική οδός είναι η μοναδική βιώσιμη λύση. Ειδική αναφορά έγινε στο πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν.

Επαναπατρισμοί Ελλήνων πολιτών

Κατόπιν οδηγιών του υπουργού Εξωτερικών, ολοκληρώθηκαν στις 3 και 4 Μαρτίου οι πρώτες επιχειρήσεις επαναπατρισμού Ελλήνων πολιτών και μελών των οικογενειών τους από τη Μέση Ανατολή. «Οι επιχειρήσεις συνεχίζονται», πρόσθεσε ο κ. Μαρινάκης, ενώ το υπουργείο Εξωτερικών παραμένει σε πλήρη ετοιμότητα για παροχή συνδρομής σε Έλληνες που επηρεάζονται από την εμπόλεμη κατάσταση. Όλα τα τηλέφωνα έκτακτης ανάγκης και στοιχεία προξενείων και πρεσβειών είναι αναρτημένα στην ιστοσελίδα του υπουργείου.

Η προστασία των αμάχων και ο σεβασμός του Διεθνούς Ανθρωπιστικού Δικαίου παραμένουν απόλυτες προτεραιότητες, ενώ ο υπουργός Εξωτερικών βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία με εταίρους και συμμάχους στην περιοχή.

Στρατιωτική ενίσχυση και φρούρηση υποδομών

Μετά από επικοινωνία του πρωθυπουργού με τον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκο Χριστοδουλίδη, η Ελλάδα απέστειλε στην Κύπρο τις φρεγάτες «Κίμων» και «Ψαρά» και τέσσερα αεροσκάφη F-16 Viper, όπως επανέλαβε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, επισημαίνοντας ότι «η Ελλάδα είναι παρούσα, με ευθύνη και ισχύ, όπου την καλεί το εθνικό καθήκον».

Παράλληλα, αυξήθηκε η φρούρηση ευαίσθητων στρατιωτικών υποδομών, ενώ το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη ενισχύει την προστασία πιθανών στόχων συνδεδεμένων με τα εμπόλεμα κράτη.

Οικονομικές συνέπειες και μέτρα προστασίας αγοράς

Λόγω της επίδρασης των εξελίξεων στη Μέση Ανατολή στη διεθνή οικονομία, τα ευρωπαϊκά ομόλογα και τις τιμές ενέργειας, τα αρμόδια υπουργεία εξετάζουν προληπτικά μέτρα για την απορρόφηση αρνητικών οικονομικών επιπτώσεων.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος διαβεβαίωσε ότι υπάρχει πλήρης επάρκεια προϊόντων και ότι οι όποιες αδικαιολόγητες αυξήσεις τιμών αντιμετωπίζονται με πρόστιμα και εντατικούς ελέγχους. Από το Σάββατο μέχρι χθες πραγματοποιήθηκαν περισσότεροι από 700 έλεγχοι και παρακολουθούνται οι τιμές καυσίμων μέσω της πλατφόρμας FuelPrices.gr.

Διασφάλιση επικοινωνίας και ψηφιακές υπηρεσίες

Το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης συνεργάζεται με παρόχους κινητής τηλεφωνίας για τη διασφάλιση απρόσκοπτης επικοινωνίας των Ελλήνων στον Κόλπο με τις οικογένειές τους και τις αρμόδιες αρχές δήλωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.

Εκλογική μεταρρύθμιση για Έλληνες του εξωτερικού

Ο Παύλος Μαρινάκης αναφέρθηκε στην εκλογική μεταρρύθμιση τονίζοντας ότι με 201 ψήφους εγκρίθηκαν οι διατάξεις για καθιέρωση επιστολικής ψήφου για τους Έλληνες του εξωτερικού στις εθνικές εκλογές. Η δημιουργία εκλογικής περιφέρειας Απόδημου Ελληνισμού με 3 έδρες θα ισχύσει 18 μήνες μετά τις επόμενες βουλευτικές εκλογές του 2027.

Ο πρωθυπουργός τόνισε ότι η συμμετοχή των απόδημων Ελλήνων ενισχύει τους δεσμούς με τον ελληνισμό παγκοσμίως και καθιστά την πατρίδα πιο δυνατή σε ένα αβέβαιο διεθνές περιβάλλον.

Νέες αιτήσεις πανεπιστημίων του εξωτερικού

Το υπουργείο Παιδείας δέχτηκε τέσσερις νέες αιτήσεις για εγκατάσταση και λειτουργία πανεπιστημίων στην Ελλάδα από το ακαδημαϊκό έτος 2026-2027: Georgetown University, Iowa State University of Science and Technology, European University Cyprus, Roger Williams University. Επιπλέον, το University of Sunderland ζήτησε άδεια για το ακαδημαϊκό έτος 2027-2028.

Οι φάκελοι θα αξιολογηθούν από την Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης και τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού, με αυστηρά κριτήρια που αποτελούν τα πλέον αυστηρά σε όλη την Ευρώπη.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος τόνισε ότι η εμπιστοσύνη των διεθνών πανεπιστημίων υπογραμμίζει την αναγκαιότητα αναθεώρησης του άρθρου 16 του Συντάγματος για ίδρυση μη κρατικών πανεπιστημίων, ενώ η δημόσια τριτοβάθμια εκπαίδευση παραμένει πυλώνας και ενισχύεται με υψηλή χρηματοδότηση, υποδομές και φοιτητική μέριμνα.

Ενέργεια και συλλογικές συμβάσεις

Όπως τόνισε ο Παύλος Μαρινάκης, σύμφωνα με τον HEPI, η τιμή ηλεκτρικής ενέργειας για νοικοκυριά στη χώρα μας τον Φεβρουάριο 2026 ήταν 23,63 λεπτά/κιλοβατώρα, χαμηλότερη από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο (26,13 λεπτά/κιλοβατώρα). Αντίστοιχα, το φυσικό αέριο διαμορφώθηκε στα 7,73 λεπτά/κιλοβατώρα, έναντι 10,67 λεπτών/κιλοβατώρα στην ΕΕ.

Επιπλέον, ανέφερε ότι δύο εβδομάδες μετά την ψήφιση της Εθνικής Κοινωνικής Συμφωνίας για τις Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας, υπογράφηκε η πρώτη συλλογική σύμβαση στον κλάδο των ζαχαρωδών προϊόντων με αύξηση 8%-12% στο βασικό ημερομίσθιο για περίπου 6.000 εργαζόμενους και δυνατότητα επέκτασης για 23.000 συνολικά εργαζόμενους στον κλάδο.

Αντιπυρική περίοδος και ψηφιακή εκπαίδευση

Όπως ανέφερε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος πραγματοποιήθηκε ευρεία σύσκεψη για την αντιπυρική περίοδο, με στόχο ολοκληρωμένα σχέδια πρόληψης, καθαρισμούς δασικών περιοχών και δημιουργία αντιπυρικών ζωνών.

Η πρωτοβουλία «Όλοι Digital» θα εκπαιδεύσει 3.600 ηλικιωμένους και 2.800 άτομα με αναπηρία στη χρήση σύγχρονων τεχνολογιών και πρακτικής υποστήριξης.

Τέλος, ανέφερε ότι σήμερα, ο πρωθυπουργός θα μιλήσει για τη δωρεά του Ιδρύματος Στέλιος Χατζηιωάννου στο Εθνικό Σύστημα Υγείας, ενισχύοντας ιατρούς σε μικρά νησιά, ενώ θα συναντηθεί με τον πρώην πρωθυπουργό της Γαλλίας, Γκαμπριέλ Ατάλ.