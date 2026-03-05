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Υπόθεση Κουκάκη: Το ΣτΕ διατάσσει την ΕΥΠ να διαβιβάσει τον φάκελο της άρσης απορρήτου
Πολιτική
14:14 - 05 Μαρ 2026

Υπόθεση Κουκάκη: Το ΣτΕ διατάσσει την ΕΥΠ να διαβιβάσει τον φάκελο της άρσης απορρήτου

Reporter.gr Newsroom
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Η Ολομέλεια του Συμβούλιο της Επικρατείας εξέτασε την αίτηση ακύρωσης που έχει καταθέσει ο δημοσιογράφος Θανάσης Κουκάκης, ο οποίος ζητά να ενημερωθεί για τους λόγους άρσης του απορρήτου των επικοινωνιών του, καθώς και να αποκτήσει πρόσβαση στον σχετικό υπηρεσιακό φάκελο.

Ο δημοσιογράφος είχε απευθυνθεί στην Αρχή Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών (ΑΔΑΕ), η οποία όμως τον ενημέρωσε ότι δεν μπορούσε να ικανοποιήσει το αίτημά του. Ο λόγος ήταν ότι η Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών (ΕΥΠ) δεν είχε θέσει στη διάθεσή της τον σχετικό φάκελο της υπόθεσης.

Με απόφαση που έλαβε σε διάσκεψη στις 2 Μαρτίου 2026, το ΣτΕ ζητά πλέον από την ΕΥΠ να διαβιβάσει στο δικαστήριο τον φάκελο που αφορά την άρση του απορρήτου των επικοινωνιών του δημοσιογράφου, καθώς και κάθε άλλο σχετικό στοιχείο. Η διαβίβαση μπορεί να γίνει με τρόπο που να προστατεύει τον απόρρητο χαρακτήρα των πληροφοριών.

Παράλληλα, το δικαστήριο επισημαίνει ότι αν ο φάκελος έχει καταστραφεί, η ΕΥΠ θα πρέπει να εξηγήσει με βάση ποια διάταξη έγινε αυτό και να προχωρήσει, εφόσον είναι δυνατόν, στην ανασύστασή του.

Μέχρι να κατατεθούν τα στοιχεία, η Ολομέλεια ανέβαλε την οριστική απόφαση για την υπόθεση, δίνοντας στην ΕΥΠ προθεσμία τριών μηνών για να αποστείλει τα σχετικά έγγρα

Η ανακοίνωση του ΣτΕ:

«Στις 14.11.2025 συζητήθηκε στην Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας (Πρόεδρος: Μ. Πικραμένος, Εισηγήτρια: Μ. Τριπολιτσιώτη, Σύμβουλος) αίτηση ακυρώσεως του Α.Κ. κατά πράξης του Προέδρου της Αρχής Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών (Α.Δ.Α.Ε.), με την οποία γνωστοποιήθηκε στον αιτούντα ότι το αίτημά του περί παροχής πληροφοριών σχετικά με τους λόγους άρσης του απορρήτου των επικοινωνιών του και κοινοποίησης του υπηρεσιακού του φακέλου δεν μπορεί να ικανοποιηθεί διότι η Ε.Υ.Π. δεν έθεσε υπόψιν της Α.Δ.Α.Ε. τον σχετικό φάκελο. Η αίτηση ακυρώσεως στρέφεται και κατά της άρνησης της Ε.Υ.Π. να θέσει στη διάθεση της Α.Δ.Α.Ε. τον φάκελο της άρσης του απορρήτου των επικοινωνιών του αιτούντος.

Η Ολομέλεια συνήλθε σε διάσκεψη στις 2.3.2026 και αποφάσισε να διατάξει την Ε.Υ.Π. να διαβιβάσει στο Δικαστήριο τον υπηρεσιακό φάκελο της άρσης του απορρήτου των επικοινωνιών του αιτούντος και κάθε άλλο σχετικό στοιχείο, κατά τρόπο που η ίδια κρίνει συμβατό με τον απόρρητο χαρακτήρα των στοιχείων, σε περίπτωση δε που προβληθεί ότι ο υπηρεσιακός φάκελος και τα στοιχεία αυτά έχουν καταστραφεί, να γνωστοποιηθεί στο Δικαστήριο βάσει ποιας διάταξης κατεστράφησαν και να χωρήσει ανασύστασή τους και διαβίβασή τους στο Δικαστήριο.

Ενόψει των ανωτέρω, η Ολομέλεια αναβάλλει την οριστική κρίση επί της υποθέσεως και διατάσσει την Ε.Υ.Π. να διαβιβάσει τα ως άνω στοιχεία στο Δικαστήριο εντός τριμήνου από την κοινοποίηση της απόφασης που θα εκδοθεί».

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