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Μέση Ανατολή: Ο πόλεμος διευρύνεται με επιθέσεις στο Αζερμπαϊτζάν και απειλές στην ΕΕ - Όλες οι εξελίξεις
Ειδήσεις
14:14 - 05 Μαρ 2026

Μέση Ανατολή: Ο πόλεμος διευρύνεται με επιθέσεις στο Αζερμπαϊτζάν και απειλές στην ΕΕ - Όλες οι εξελίξεις

Reporter.gr Newsroom
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Η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή κλιμακώνεται, με το Ισραήλ να λέει ότι ξεκίνησε ένα ακόμη κύμα μεγάλης κλίμακας επιθέσεων στην Τεχεράνη και έπληξε τα κέντρα διοίκησης της Χεζμπολάχ στη Βηρυτό, ενώ το Ιράν εκτόξευσε περισσότερους πυραύλους προς το Ισραήλ. 

Επιθέσεις δέχθηκε για πρώτη φορά και το Αζερμπαϊτζάν, το οποίο υποσχέθηκε απάντηση αφού οι περιφερειακές επιθέσεις του Ιράν είχαν εξαπλωθεί στο έδαφός του. Βέβαια, το Ιράν αρνείται πως ευθύνεται για τις συγκεκριμένες επιθέσεις.

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Παράλληλα, το Ιράν εξαπέλυσε ευθείες απειλές στην Ευρωπαϊκή Ένωση, προειδοποιώντας ότι οι ευρωπαϊκές χώρες θα «πληρώσουν το τίμημα, αργά ή γρήγορα» αν παραμείνουν σιωπηλές απέναντι στην αμερικανοϊσραηλινή επίθεση εναντίον της χώρας, την οποία η Τεχεράνη χαρακτηρίζει ως παραβίαση του διεθνούς δικαίου.

Η Σαουδική Αραβία από τη μεριά της ανακοίνωσε ότι αναχαίτισε πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη.

Στην Ουάσινγκτον, η Γερουσία απέρριψε ένα ψήφισμα που επιδίωκε να περιορίσει την ικανότητα του Προέδρου Τραμπ να διεξάγει στρατιωτικές επιχειρήσεις εναντίον του Ιράν χωρίς την έγκριση του Κογκρέσου. Ο Λευκός Οίκος δήλωσε ότι ο Τραμπ συζητά με τους συμβούλους του ποιος θα είναι ο ρόλος των ΗΠΑ στο Ιράν μετά το τέλος της στρατιωτικής σύγκρουσης.

Η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ δήλωσε ότι οι εκτοξεύσεις πυραύλων του Ιράν έχουν μειωθεί κατά 86% και οι εκτοξεύσεις μη επανδρωμένων αεροσκαφών του κατά 73% σε τέσσερις ημέρες.

Τέλος, πρέπει να σημειωθεί πως τις τελευταίες ώρες υπάρχουν πληροφορίες για κρίσιμο ρόλο των Κούρδων του Ιράν στις εξελίξεις. Ιρανικές κουρδικές πολιτοφυλακές, που εδρεύουν κυρίως στο γειτονικό Ιράκ, λένε ότι προετοιμάζονται για την πιθανότητα ανάληψης ένοπλης δράσης με τις ευλογίες των μυστικών υπηρεσιών των ΗΠΑ και του Ισράηλ.

Τελευταία τροποποίηση στις 05/03/2026 - 15:04
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