Το HBO Max διαθέσιμο στην Ελλάδα - Πόσο κοστίζει

Η Warner Bros. Discovery ανακοίνωσε ότι το HBO Max είναι διαθέσιμη ως αυτόνομη υπηρεσία streaming στην Ελλάδα από την Τρίτη 13 Ιανουαρίου. Αυτό σηματοδοτεί ένα σπουδαίο ορόσημο στη διαρκή παγκόσμια επέκταση του HBO Max, προσφέροντας στο ελληνικό κοινό άμεση πρόσβαση σε δημοφιλείς σειρές, blockbuster ταινίες, πρωτοποριακά ντοκιμαντέρ και αγαπημένα brand ψυχαγωγίας, όλα σε ένα σημείο μέσω του HBOMax.com και των εφαρμογών HBO Max.

Διαθέσιμο ήδη σε περισσότερες από 100 αγορές παγκοσμίως, το HBO Max συνδυάζει το καλύτερο περιεχόμενο ψυχαγωγίας από HBO, Warner Bros. Pictures, Warner Bros. Television, DC, Max Originals και πολλά ακόμη σε μια ενιαία, απρόσκοπτη εμπειρία θεάματος. Η υπηρεσία προσφέρει μια εκτεταμένη συλλογή από διεθνείς επιτυχίες, αγαπημένες σειρές και έναν πλούσιο κατάλογο με εμβληματικούς τίτλους.

Το HBO Max είναι διαθέσιμο στις κύριότερες συσκευές προβολής, όπως επιλεγμένες smart τηλεοράσεις, set-top boxes, συσκευές streaming, κινητά τηλέφωνα, tablet, gaming κονσόλες, καθώς και online στη διεύθυνση www.hbomax.com.

Ευέλικτα πλάνα για κάθε θεατή

Το HBO Max προσφέρει δύο βασικά μηνιαία πλάνα:

Standard με κόστος €10.99: Stream σε 2 συσκευές σε Full HD, με 30 downloads (ισχύουν περιορισμοί).

Premium με κόστος €15.99: Stream σε 4 συσκευές σε 4K Ultra HD με Dolby Atmos (όπου είναι διαθέσιμο) και 100 downloads (ισχύουν περιορισμοί).

Μπορείτε επίσης να προσθέσετε αθλητικά στο βασικό σας πλάνο με τo πρόσθετο Sports με €3. Το Sports περιέχει διαφημίσεις. Περιορίζεται σε δύο από τα διαθέσιμα stream σας.

Το HBO Max στην Ελλάδα είναι επίσης διαθέσιμο μέσω του συνεργάτη μας, Vodafone, ενώ η αυτόνομη υπηρεσία απευθείας προς τον καταναλωτή προσφέρει στους θεατές επιπλέον τρόπους να απολαύσουν το αγαπημένο τους περιεχόμενο.

Παρακολουθήστε όπως θέλετε

Οι συνδρομητές μπορούν να δημιουργήσουν έως και πέντε προσωπικά προφίλ, να λαμβάνουν εξατομικευμένες προτάσεις και να απολαμβάνουν λειτουργίες όπως «Συνεχίστε να παρακολουθείτε» και, ανάλογα με το επίπεδο της συνδρομής σας, λήψεις εκτός σύνδεσης. Οι οικογένειες μπορούν να δημιουργήσουν προφίλ για παιδιά με περιεχόμενο κατάλληλο για την ηλικία τους και στοιχεία γονικού ελέγχου.

Το HBO Max είναι διαθέσιμο μέσω των κύριων καταστημάτων εφαρμογών, επιλεγμένων τηλεοράσεων και συνεργατών διανομής τηλεοπτικού περιεχομένου, κινητών τηλεφώνων, tablet, gaming κονσόλων, υπολογιστών και online στo www.hbomax.com. Οι συνδρομητές μπορούν να πληρώνουν μέσω των κύριων παρόχων, όπως Visa, Mastercard, Amex και PayPal.