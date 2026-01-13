Υποψήφιος βουλευτής με το ΠΑΣΟΚ στην παρουσίαση του βιβλίου Τσίπρα στη Θεσσαλονίκη

Ο Αλέξης Τσίπρας παρουσιάζει το βιβλίο του στη Θεσσαλονίκη και προκαλεί αναταράξεις στο ΠΑΣΟΚ, καθώς όπως ανακοινώθηκε ομιλητής στην εκδήλωση θα είναι ο Αντώνης Σαουλίδης, υποψήφιος βουλευτής με το ΠΑΣΟΚ.

Ο κ. Σαουλίδης ήταν υποψήφιος με το ΠΑΣΟΚ στην Α' Θεσσαλονίκης και κατάφερε μάλιστα να κερδίσει την δεύτερη θέση στο πράσινο ψηφοδέλτιο πίσω απο τον Χάρη Καστανίδη.

Πάντως, από τη Χαριλάου Τρικούπη δηλώνουν πως δεν τους προκαλεί έκπληξη η συμμετοχή του Αντώνη Σαουλίδη στη συγκεκριμένη εκδήλωση.

Κομματικές πηγές σημειώνουν με νόημα οτι ο Αντώνης Σαουλίδης τον τελευταίο 1,5 χρόνο έχει πάψει να ασχολείται με το ΠΑΣΟΚ, γι΄αυτο εξάλλου είναι και το μόνο μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου του κόμματος που δεν ανακοινώθηκε στα όργανα, δεν συμμετέχει στις προσυνεδριακές διαδικασίες του κόμματος της Αξιωματικής αντιπολίτευσης και δεν έλαβε κανέναν απολύτως ρόλος στην Κ.Ο.Ε.Σ απο την ηγεσία του ΠΑΣΟΚ.

Ήταν γνωστό οτι είχε πάρει αποστάσεις τονίζουν πηγές που σημειώνουν οτι ο Αντώνης Σαουλίδης δεν κατέβηκε ουτε στις δημοτικές εκλογές με πράσινο ψηφοδέλτιο και οτι η πορεία του ηταν προδιαγεγραμμένη, με τις επιλογές του τον τελευταίο καιρό να δείχνουν οτι ουσιαστικά έχει θέσει τον εαυτό του εκτός ΠΑΣΟΚ.