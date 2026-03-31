Βουτήξαμε (έστω για λίγο) στον κόσμο του Wes Anderson

Επισκεφθήκαμε το Design Museum και χαθήκαμε στα Wes Anderson Archives, γεμάτα σκηνικά, χρώματα και μικρές κινηματογραφικές μαγείες.

Πριν από λίγες ημέρες βρεθήκαμε στο Λονδίνο και, όσο κι αν αυτή η πόλη θέλει μέρες (ή και ζωές) για να την ανακαλύψεις, εμείς καταφέραμε να χωρέσουμε μόλις δύο ώρες για μια πολύ συγκεκριμένη αποστολή: το Design Museum. Και ναι, ο λόγος ήταν ένας και πολύ συγκεκριμένος: η έκθεση του Wes Anderson.

Μιλάμε για έναν χώρο γεμάτο αυθεντικά σκηνικά, κοστούμια και μικρές λεπτομέρειες που σε κάνουν να νιώθεις ότι μπήκες (έστω για λίγο) μέσα στις ταινίες του. Το καλύτερο; Δεν χρειάζεται καν να ψάξεις πολύ για να τη βρεις. Απλά ακολουθείς το… vibe και κάπου εκεί σε περιμένει μια υπέροχη ρέπλικα του λόμπι από το The Grand Budapest Hotel με τα χαρακτηριστικά κλειδιά, σαν να πρόκειται να κάνεις check-in.

Από εκεί ξεκινάει το ταξίδι: μπαίνοντας μέσα, όλα βάφονται κόκκινα (φουλ Wes Anderson αισθητική) και η έκθεση σε παίρνει από το χέρι, ξεκινώντας από τις πρώτες του ταινίες, περνώντας από εκείνες που έγιναν πλέον cult και φτάνοντας μέχρι την πιο πρόσφατη δουλειά του, το The Phoenician Scheme. Και κάπου εκεί συνειδητοποιείς ότι δεν είσαι απλά σε μια έκθεση, είσαι μέσα σε έναν πολύ προσεκτικά στημένο, συμμετρικό, ελαφρώς quirky κόσμο.

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