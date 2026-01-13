ΕΝΦΙΑ: Το Ε9 «κλειδί» για μειώσεις - Η προθεσμία για διορθώσεις

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Σε κρίσιμο σημείο μπαίνει η διαδικασία για τον ΕΝΦΙΑ του 2026, καθώς η προθεσμία για διορθώσεις και τροποποιήσεις στο έντυπο Ε9 λήγει οριστικά στις 31 Ιανουαρίου 2026.

Ένα μικρό λάθος ή μια παράλειψη στα στοιχεία της ακίνητης περιουσίας μπορεί να οδηγήσει σε υπερβολικές χρεώσεις, ακόμη και σε αύξηση του φόρου από 20% έως και 90%.

Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) καλεί τους ιδιοκτήτες ακινήτων να ελέγξουν προσεκτικά τα στοιχεία τους, καθώς από αυτά θα προκύψει απευθείας ο υπολογισμός του ΕΝΦΙΑ για το επόμενο έτος.

Ε9: Τελευταία ευκαιρία για διορθώσεις χωρίς πρόστιμα

Η ηλεκτρονική πλατφόρμα του Ε9 στην πύλη myAADE παραμένει ανοιχτή έως το Σάββατο 31 Ιανουαρίου 2026. Μέχρι τότε, οι φορολογούμενοι μπορούν να υποβάλουν τροποποιητικές δηλώσεις για κάθε μεταβολή που αφορά το έτος 2025, χωρίς καμία χρηματική επιβάρυνση.

Τροποποιητική δήλωση απαιτείται υποχρεωτικά για όσους:

απέκτησαν ακίνητο ή εμπράγματο δικαίωμα εντός του 2025,

πούλησαν ή μεταβίβασαν ακίνητο,

διαπίστωσαν λάθη ή ελλιπή στοιχεία σε υφιστάμενες εγγραφές.

Αντίθετα, όσοι ολοκλήρωσαν αγοραπωλησίες, δωρεές ή γονικές παροχές ψηφιακά μέσω της εφαρμογής myProperty, δεν χρειάζεται να προβούν σε καμία ενέργεια, καθώς τα στοιχεία έχουν ενημερωθεί αυτόματα στο Ε9 από την ΑΑΔΕ.

Τα πιο συχνά λάθη που «φουσκώνουν» τον φόρο

Η εμπειρία των εκκαθαρίσεων δείχνει ότι οι μεγαλύτερες επιβαρύνσεις προκύπτουν από φαινομενικά ασήμαντες ανακρίβειες. Όταν το ακίνητο εμφανίζεται με ανεπαρκή ή λανθασμένα στοιχεία, ο ΕΝΦΙΑ υπολογίζεται τεκμαρτά, σχεδόν πάντα εις βάρος του ιδιοκτήτη.

Τα συχνότερα λάθη που πρέπει να διορθωθούν είναι:

λανθασμένα τετραγωνικά μέτρα,

εσφαλμένο ποσοστό συνιδιοκτησίας,

λάθος είδος εμπράγματου δικαιώματος (πλήρης κυριότητα, ψιλή κυριότητα, επικαρπία),

δήλωση βοηθητικών χώρων ως κύριων,

καταχώριση υπογείων ή παταριών ως κύριας χρήσης,

αναγραφή γεωργικών κτισμάτων ως κατοικιών,

λάθος έτος κατασκευής,

μη συμπλήρωση ορόφου, που οδηγεί αυτόματα σε φορολόγηση με συντελεστή 6ου ορόφου,

παράλειψη κωδικών για κενά ή ημιτελή ακίνητα.

Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται όταν στο εκκαθαριστικό εμφανίζεται η ένδειξη ότι ο φόρος υπολογίστηκε με ελλιπή στοιχεία. Σε αυτή την περίπτωση, η άμεση υποβολή τροποποιητικής δήλωσης είναι μονόδρομος.

Τι συμβαίνει αν το λάθος εντοπιστεί αργότερα

Μετά την εκπνοή της προθεσμίας, οποιαδήποτε διόρθωση γίνεται μόνο αφού εκδοθούν τα εκκαθαριστικά του ΕΝΦΙΑ. Αυτό σημαίνει ότι ο φορολογούμενος:

πληρώνει αρχικά τον λάθος φόρο,

υποβάλλει τροποποιητική δήλωση,

περιμένει νέα εκκαθάριση και πιθανή επιστροφή.

Μια διαδικασία χρονοβόρα και οικονομικά επιβαρυντική, που μπορεί εύκολα να αποφευχθεί με έγκαιρο έλεγχο.

Πότε αναρτώνται τα εκκαθαριστικά του ΕΝΦΙΑ 2026

Σύμφωνα με τον προγραμματισμό του υπουργείου Οικονομικών:

τα εκκαθαριστικά του ΕΝΦΙΑ 2026 θα αναρτηθούν στις αρχές Μαρτίου 2026,

περίπου 7 εκατομμύρια ιδιοκτήτες θα λάβουν σημείωμα,

ο συνολικός φόρος εκτιμάται ότι θα φτάσει τα 2,3 δισ. ευρώ,

η εξόφληση θα γίνει σε 12 μηνιαίες δόσεις, ώστε να κατανεμηθεί το βάρος σε όλη τη χρονιά.

Ποιοι θα πληρώσουν μειωμένο ΕΝΦΙΑ το 2026

Περισσότεροι από 2,3 εκατομμύρια φορολογούμενοι αναμένεται να δουν μειωμένο φόρο την επόμενη χρονιά. Στους δικαιούχους εκπτώσεων περιλαμβάνονται:

ιδιοκτήτες που έχουν ασφαλίσει τα ακίνητά τους έναντι σεισμού, πυρκαγιάς και πλημμύρας,

νοικοκυριά με χαμηλά εισοδήματα και περιορισμένη ακίνητη περιουσία,

κάτοικοι μικρών οικισμών.

Περίπου 400.000 ιδιοκτήτες θα λάβουν έκπτωση 10% έως 20% λόγω ασφάλισης, ενώ σχεδόν 900.000 φορολογούμενοι θα δικαιούνται μείωση έως 50% ή ακόμη και πλήρη απαλλαγή, βάσει εισοδηματικών και περιουσιακών κριτηρίων.

Έκπτωση – μπόνους για μικρούς οικισμούς

Ιδιαίτερα ευνοϊκό καθεστώς προβλέπεται για την κύρια κατοικία σε οικισμούς με πληθυσμό έως 1.500 κατοίκους, εκτός Αττικής (με εξαίρεση την Περιφερειακή Ενότητα Νήσων). Έτσι για το 2026 προβλέπεται μείωση ΕΝΦΙΑ κατά 50%, ενώ από το 2027 έρχεται πλήρης απαλλαγή, εφόσον η αξία της κατοικίας δεν υπερβαίνει τις 400.000 ευρώ.