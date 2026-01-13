ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Γερμανία: Ένας στους τρεις αυτοαπασχολούμενους φοβάται επιδείνωση της οικονομικής του κατάστασης το 2026
Ειδήσεις
09:09 - 13 Ιαν 2026

Γερμανία: Ένας στους τρεις αυτοαπασχολούμενους φοβάται επιδείνωση της οικονομικής του κατάστασης το 2026

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Περισσότερο από το ένα τρίτο των αυτοαπασχολούμενων στη Γερμανία (35,3%) αναμένει επιδείνωση της δικής του οικονομικής κατάστασης. Μόνο το 14% εκτιμά ότι η επιχείρησή του θα έχει καλύτερη πορεία φέτος σε σύγκριση με το 2025. Αυτό προκύπτει από έρευνα του Ινστιτούτου ifo. 

Οι μισοί από αυτούς (50,7%) αναμένουν ότι η κατάσταση θα παραμείνει αμετάβλητη. Αυτό σημαίνει ότι ο σκεπτικισμός είναι κάπως πιο έντονος μεταξύ των ατομικά αυτοαπασχολούμενων και των πολύ μικρών επιχειρήσεων σε σύγκριση με το σύνολο της οικονομίας, όπου το 26,1% των επιχειρήσεων αναμένει ότι η επιχειρηματική κατάσταση θα είναι χειρότερη το 2026 και το 14,9% ότι θα είναι καλύτερη. «Οι αυτοαπασχολούμενοι ξεκινούν τη νέα χρονιά με περισσότερη ανησυχία παρά αυτοπεποίθηση», δηλώνει η ειδικός του ifo, Katrin Demmelhuber.

Μια δύσκολη χρονιά βρίσκεται πίσω από τους αυτοαπασχολούμενους. Συνοδευόμενη από αυξανόμενη αβεβαιότητα, η διάθεση των αυτοαπασχολούμενων παρουσίασε διακυμάνσεις. Στο τέλος του 2025, το κλίμα μεταξύ των ατομικά αυτοαπασχολούμενων και των πολύ μικρών επιχειρήσεων επιδεινώθηκε. Ο «Δείκτης Επιχειρηματικού Κλίματος Jimdo-ifo για τους Αυτοαπασχολούμενους» υποχώρησε τον Δεκέμβριο στις μείον 23,7 μονάδες, από μείον 19,8 μονάδες τον Νοέμβριο. Τόσο η αξιολόγηση της τρέχουσας επιχειρηματικής κατάστασης όσο και οι προσδοκίες επιδεινώθηκαν. Ταυτόχρονα, η αβεβαιότητα αυξήθηκε: το 34,3% των ερωτηθέντων δήλωσε ότι δυσκολεύεται να προβλέψει την εξέλιξη της δικής του επιχείρησης· τον Νοέμβριο το αντίστοιχο ποσοστό ήταν 32%. Η αβεβαιότητα μεταξύ των αυτοαπασχολούμενων παραμένει επομένως σημαντικά υψηλότερη από ό,τι στο σύνολο της οικονομίας, όπου το ποσοστό ήταν 23,8% τον Δεκέμβριο.

Επιπλέον, ορισμένοι αυτοαπασχολούμενοι αντιμετωπίζουν αυξανόμενα εμπόδια στη χρηματοδότηση: σε σύγκριση με το τρίτο τρίμηνο, το ποσοστό των αυτοαπασχολούμενων που ανέφεραν δυσκολίες στην πρόσβαση σε πιστώσεις αυξήθηκε (από 45,1% σε 47,6% το τέταρτο τρίμηνο). Το ποσοστό εκείνων που συμμετείχαν καθόλου σε διαπραγματεύσεις για δάνεια αυξήθηκε ελαφρώς μεταξύ των αυτοαπασχολούμενων στο 10,9% (προηγουμένως 10,8%) και παραμένει επομένως πολύ χαμηλότερο από το αντίστοιχο ποσοστό για το σύνολο της οικονομίας, που ανέρχεται στο 26,3%. Και εκεί, περισσότερες επιχειρήσεις ανέφεραν προβλήματα στην πρόσβαση σε πιστώσεις τον Δεκέμβριο, με το ποσοστό να αυξάνεται από 29,1% σε 35,2%.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Υποψήφιος βουλευτής με το ΠΑΣΟΚ στην παρουσίαση του βιβλίου Τσίπρα στη Θεσσαλονίκη
Πολιτική

Υποψήφιος βουλευτής με το ΠΑΣΟΚ στην παρουσίαση του βιβλίου Τσίπρα στη Θεσσαλονίκη

ΕΝΦΙΑ: Το Ε9 «κλειδί» για μειώσεις - Η προθεσμία για διορθώσεις
Ακίνητα

ΕΝΦΙΑ: Το Ε9 «κλειδί» για μειώσεις - Η προθεσμία για διορθώσεις

Παπασταύρου στο R: Τι σημαίνουν για τον πολίτη τα deals της ενέργειας
Πολιτική

Παπασταύρου στο R: Τι σημαίνουν για τον πολίτη τα deals της ενέργειας

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Φρίκη στο Βερολίνο: Αυτοκίνητο έπεσε σε πλήθος στο Pride – Μια νεκρή και δεκάδες τραυματίες
Ειδήσεις

Φρίκη στο Βερολίνο: Αυτοκίνητο έπεσε σε πλήθος στο Pride – Μια νεκρή και δεκάδες τραυματίες

Μερτς: Ανακοίνωσε περιορισμένης έκτασης ανασχηματισμό - Πιέσεις για άρση του «τείχους προστασίας» απέναντι στην AfD
Ειδήσεις

Μερτς: Ανακοίνωσε περιορισμένης έκτασης ανασχηματισμό - Πιέσεις για άρση του «τείχους προστασίας» απέναντι στην AfD

ifo: Προειδοποιεί για διαρθρωτική αδυναμία των επενδύσεων στη Γερμανία
Ειδήσεις

ifo: Προειδοποιεί για διαρθρωτική αδυναμία των επενδύσεων στη Γερμανία

Reuters για Γερμανία: Ο Μερτς έτοιμος να ανακοινώσει ανασχηματισμό την Παρασκευή
Ειδήσεις

Reuters για Γερμανία: Ο Μερτς έτοιμος να ανακοινώσει ανασχηματισμό την Παρασκευή

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ειδήσεις
26/07/2026 - 11:04

Ο Όλυμπος εντάχθηκε στον Κατάλογο Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO

Ειδήσεις
26/07/2026 - 11:00

Η Ουκρανία ανοίγει νέο μέτωπο κατά της ρωσικής οικονομίας – Στο στόχαστρο η «ρωσική Amazon» Wildberries

Ειδήσεις
26/07/2026 - 10:20

Σαουδική Αραβία: Αεροπορικά πλήγματα κατά των Χούθι μετά τις επιθέσεις σε πετρελαιοφόρα

Πολιτική
26/07/2026 - 10:10

Μητσοτάκης: Μειώνουμε το κόστος του πετρελαίου κίνησης για ολόκληρο τον Αύγουστο – Στα €30 εκατ. το κόστος

Ειδήσεις
26/07/2026 - 09:56

Φρίκη στο Βερολίνο: Αυτοκίνητο έπεσε σε πλήθος στο Pride – Μια νεκρή και δεκάδες τραυματίες

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
26/07/2026 - 09:45

Πώς επηρεάζουν οι πόλεμοι το μέλλον της ευρωπαϊκής ενέργειας

Ναυτιλία
26/07/2026 - 09:43

Ένωση Λιμένων Ελλάδος: Τα ελληνικά λιμάνια ως πυλώνες ανθεκτικότητας, ανάπτυξης και στρατηγικής προοπτικής

Πολιτική
26/07/2026 - 09:39

«Η θάλασσα είναι το μεγαλύτερο στρατηγικό πλεονέκτημα της Ελλάδας» – Οι εξαγγελίες Ανδρουλάκη για τη ναυτιλία

ΤΡΟΦΙΜΑ & ΠΟΤΑ
25/07/2026 - 22:02

«Κάβα Κηρέας»: Το νέο premium spirits & deli hotspot στα Νότια Προάστια

Ειδήσεις
25/07/2026 - 21:55

Ιστορική επίσκεψη Γκουτέρες στη Συρία: Έκκληση για διεθνή στήριξη και σεβασμό της κυριαρχίας

Πολιτική
25/07/2026 - 21:53

Από τη Χίο το μήνυμα Διαμαντοπούλου: Η Ελλάδα χρειάζεται να κερδίσει ξανά την αξία της ναυτιλίας

Ειδήσεις
25/07/2026 - 21:40

Reuters Institute: Μέσω TikTok η ενημέρωση των νέων Ελλήνων – Καταρρέει η εμπιστοσύνη στα παραδοσιακά ΜΜΕ

Ειδήσεις
25/07/2026 - 21:40

Μήνυμα Μακρόν για τις φονικές πυρκαγιές: Η Γαλλία ενωμένη στη μάχη – Θα ανοικοδομήσουμε ό,τι χάθηκε

Ειδήσεις
25/07/2026 - 21:20

Ελβετία: Τα διάσημα τυριά της αναζητούν νέες αγορές μετά το πλήγμα από τους αμερικανικούς δασμούς

Ειδήσεις
25/07/2026 - 20:55

Ιράν: Ο Αμπάς Αραγτσί ζητά διάλογο για την Υεμένη – «Δεν υπάρχει στρατιωτική λύση»

ΑΓΡΟΤΙΚΑ
25/07/2026 - 20:40

ΕΛΓΑ: Ξεκίνησαν οι καταγραφές ζημιών από τις χαλαζοπτώσεις της Παρασκευής

Πολιτική
25/07/2026 - 20:30

Καλαφάτης: H Χάλκη αναδεικνύεται σε ζωντανό εργαστήριο καινοτομίας και βιώσιμης ανάπτυξης

Πολιτική
25/07/2026 - 20:15

Λιακούλη από Λάρισα: Μεγάλη καταστροφή μετά τη χαλαζόπτωση - Άμεσες αποζημιώσεις και ειδικό πρόγραμμα στήριξης

Ειδήσεις
25/07/2026 - 20:00

Φλέγεται η Ερυθρά Θάλασσα: Οι Χούθι χτύπησαν σαουδαραβικά διυλιστήρια – Ελληνικοί Patriot αναχαίτισαν τους πυραύλους

Ειδήσεις
25/07/2026 - 19:55

Πρόεδρος Καζακστάν προς Πούτιν: Ο πόλεμος στην Ουκρανία πρέπει να σταματήσει

Ειδήσεις
25/07/2026 - 19:41

Από τις καταγγελίες για τον Μυλωνάκη στο Κακουργιοδικείο: 101 κατηγορίες για Δρουσιώτη και «Σάντη»

Πολιτική
25/07/2026 - 19:28

ΥΠΑΜ Σαουδικής Αραβίας: Ευχαρίστησε τον Νίκο Δένδια για την ελληνική αποτροπή με τους Patriot

Υγεία
25/07/2026 - 19:10

Γεωργιάδης: Τη Δευτέρα οι ανακοινώσεις για την Προσωρινή Διοικούσα Επιτροπή του ΠΙΣ

Ναυτιλία
25/07/2026 - 18:50

Κικίλιας: Το λιμάνι της Πάτρας μπορεί να δώσει στα παιδιά μας μία καλύτερη ζωή

Ειδήσεις
25/07/2026 - 18:15

Αποκαλύψεις σοκ για την εγκληματική οργάνωση στην Κρήτη: Διασυνδέσεις με αστυνομικούς και κρατικούς λειτουργούς

Ειδήσεις
25/07/2026 - 18:10

Τραμπ: Καταδίκασε τη βία, εξαπέλυσε επίθεση στα ΜΜΕ & προανήγγειλε την υποψηφιότητα του για το 2028

Πολιτική
25/07/2026 - 17:58

ΣΥΡΙΖΑ εναντίον Στουρνάρα: Είμαστε υπέρ της δίκαιης «τρέλας» για την καταβολή 13ης σύνταξης

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
25/07/2026 - 17:30

Αλλάζει ο χάρτης του ρεύματος: Τα κυμαινόμενα κερδίζουν τη μάχη της τιμής

Ειδήσεις
25/07/2026 - 17:23

Στα χέρια της ΕΛ.ΑΣ. αλλοδαπός με χειροβομβίδα: Ετοίμαζε επίθεση στον Ντογιάκο - Ο ρόλος ισοβίτη

Επιχειρήσεις
25/07/2026 - 16:58

Paramount – Warner Bros. Discovery: Νέα εμπλοκή στο deal των 110 δισ. δολαρίων

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ