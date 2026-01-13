Γερμανία: Ένας στους τρεις αυτοαπασχολούμενους φοβάται επιδείνωση της οικονομικής του κατάστασης το 2026

Περισσότερο από το ένα τρίτο των αυτοαπασχολούμενων στη Γερμανία (35,3%) αναμένει επιδείνωση της δικής του οικονομικής κατάστασης. Μόνο το 14% εκτιμά ότι η επιχείρησή του θα έχει καλύτερη πορεία φέτος σε σύγκριση με το 2025. Αυτό προκύπτει από έρευνα του Ινστιτούτου ifo.

Οι μισοί από αυτούς (50,7%) αναμένουν ότι η κατάσταση θα παραμείνει αμετάβλητη. Αυτό σημαίνει ότι ο σκεπτικισμός είναι κάπως πιο έντονος μεταξύ των ατομικά αυτοαπασχολούμενων και των πολύ μικρών επιχειρήσεων σε σύγκριση με το σύνολο της οικονομίας, όπου το 26,1% των επιχειρήσεων αναμένει ότι η επιχειρηματική κατάσταση θα είναι χειρότερη το 2026 και το 14,9% ότι θα είναι καλύτερη. «Οι αυτοαπασχολούμενοι ξεκινούν τη νέα χρονιά με περισσότερη ανησυχία παρά αυτοπεποίθηση», δηλώνει η ειδικός του ifo, Katrin Demmelhuber.

Μια δύσκολη χρονιά βρίσκεται πίσω από τους αυτοαπασχολούμενους. Συνοδευόμενη από αυξανόμενη αβεβαιότητα, η διάθεση των αυτοαπασχολούμενων παρουσίασε διακυμάνσεις. Στο τέλος του 2025, το κλίμα μεταξύ των ατομικά αυτοαπασχολούμενων και των πολύ μικρών επιχειρήσεων επιδεινώθηκε. Ο «Δείκτης Επιχειρηματικού Κλίματος Jimdo-ifo για τους Αυτοαπασχολούμενους» υποχώρησε τον Δεκέμβριο στις μείον 23,7 μονάδες, από μείον 19,8 μονάδες τον Νοέμβριο. Τόσο η αξιολόγηση της τρέχουσας επιχειρηματικής κατάστασης όσο και οι προσδοκίες επιδεινώθηκαν. Ταυτόχρονα, η αβεβαιότητα αυξήθηκε: το 34,3% των ερωτηθέντων δήλωσε ότι δυσκολεύεται να προβλέψει την εξέλιξη της δικής του επιχείρησης· τον Νοέμβριο το αντίστοιχο ποσοστό ήταν 32%. Η αβεβαιότητα μεταξύ των αυτοαπασχολούμενων παραμένει επομένως σημαντικά υψηλότερη από ό,τι στο σύνολο της οικονομίας, όπου το ποσοστό ήταν 23,8% τον Δεκέμβριο.

Επιπλέον, ορισμένοι αυτοαπασχολούμενοι αντιμετωπίζουν αυξανόμενα εμπόδια στη χρηματοδότηση: σε σύγκριση με το τρίτο τρίμηνο, το ποσοστό των αυτοαπασχολούμενων που ανέφεραν δυσκολίες στην πρόσβαση σε πιστώσεις αυξήθηκε (από 45,1% σε 47,6% το τέταρτο τρίμηνο). Το ποσοστό εκείνων που συμμετείχαν καθόλου σε διαπραγματεύσεις για δάνεια αυξήθηκε ελαφρώς μεταξύ των αυτοαπασχολούμενων στο 10,9% (προηγουμένως 10,8%) και παραμένει επομένως πολύ χαμηλότερο από το αντίστοιχο ποσοστό για το σύνολο της οικονομίας, που ανέρχεται στο 26,3%. Και εκεί, περισσότερες επιχειρήσεις ανέφεραν προβλήματα στην πρόσβαση σε πιστώσεις τον Δεκέμβριο, με το ποσοστό να αυξάνεται από 29,1% σε 35,2%.