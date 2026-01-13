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Ράλι στις αγορές Ασίας-Ειρηνικού παρά τις γεωπολιτικές εντάσεις - Ισχυρά κέρδη στην Ιαπωνία
Χρηματιστήρια
09:30 - 13 Ιαν 2026

Ράλι στις αγορές Ασίας-Ειρηνικού παρά τις γεωπολιτικές εντάσεις - Ισχυρά κέρδη στην Ιαπωνία

Reporter.gr Newsroom
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Οι αγορές Ασίας-Ειρηνικού κινήθηκαν ανοδικά την Τρίτη (13/1), καθώς οι επενδυτές φάνηκαν να αγνοούν τις γεωπολιτικές εστίες έντασης στο Ιράν και τη Βενεζουέλα, καθώς και την ποινική έρευνα σε βάρος του προέδρου της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ (Federal Reserve), Τζερόμ Πάουελ.

Πιο συγκεκριμένα λοιπόν, ο βασικός δείκτης της Ιαπωνίας, Nikkei 225, σημείωσε άλμα 3,4% κινούμενος στις 53.549,16 μονάδες , καταγράφοντας τις μεγαλύτερες κερδισμένες επιδόσεις στην περιοχή, μετά την επανέναρξη των συναλλαγών έπειτα από αργία, ενώ ο Topix ενισχύθηκε κατά 2,13%. Σύμφωνα με τον δημόσιο ραδιοτηλεοπτικό φορέα NHK, το κυβερνών Φιλελεύθερο Δημοκρατικό Κόμμα της Ιαπωνίας αναμένεται να διαλύσει την Κάτω Βουλή αργότερα μέσα στον μήνα και να προχωρήσει σε πρόωρες εκλογές, πιθανότατα τον Φεβρουάριο.

Οι βαριές μετοχές του δείκτη (index heavyweights) κατέγραψαν ισχυρά κέρδη, με τη SoftBank να ενισχύεται έως και 5%, ενώ οι Advantest και Tokyo Electron σημείωσαν άνοδο 8,99% και 8,31% αντίστοιχα.

Την ίδια στιγμή, οι αποδόσεις των 10ετών ιαπωνικών κρατικών ομολόγων αυξήθηκαν κατά περισσότερο από 5 μονάδες βάσης, φτάνοντας το 2,15%, ενώ οι αποδόσεις των 20ετών εκτινάχθηκαν πάνω από 8 μονάδες βάσης στο 3,137%.

Το ιαπωνικό γεν υποχώρησε οριακά, αγγίζοντας χαμηλό ενός έτους στις 158,25 μονάδες ανά δολάριο.

Στη Νότια Κορέα τώρα, ο δείκτης Kospi ενισχύθηκε κατά 0,62% στις 4,692.64 μονάδες , ενώ ο δείκτης μικρής κεφαλαιοποίησης Kosdaq υποχώρησε κατά 0,30%.

Όσον αφορά την Αυστραλία, ο δείκτης S&P/ASX 200 ενισχύθηκε κατά 0,68% 8.808.50 μονάδες.

Κλείνοντας, στο Χονγκ Κονγκ, ο δείκτης Hang Seng κατέγραψε άνοδο 1,25% στις 26,777.24 μονάδες, ενώ ο δείκτης CSI 300 άνοιξε αμετάβλητος. Οι μετοχές της κινεζικής εταιρείας ημιαγωγών GigaDevice Semiconductor εκτοξεύθηκαν σχεδόν κατά 50% στο ντεμπούτο τους στο χρηματιστήριο του Χονγκ Κονγκ την Τρίτη. Η εταιρεία άντλησε 4,68 δισ. δολάρια Χονγκ Κονγκ (600 εκατ. δολάρια ΗΠΑ) μέσω δημόσιας προσφοράς, με τιμή διάθεσης τα 162 δολάρια Χονγκ Κονγκ ανά μετοχή.

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