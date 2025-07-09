Ζιλιέτ Μπινός και Ουαζντί Μαουάντ δίνουν «Όρκο» στην Επίδαυρο

Η νέα μεγάλη διεθνής παραγωγή του Φεστιβάλ Επιδαύρου φέρνει την Ζιλιέτ Μπινός στο επίκεντρο της σύγχρονης τραγωδίας «Ο όρκος της Ευρώπης» σε κείμενο και σκηνοθεσία του Ουαζντί Μαουάντ.

Ο Ουαζντί Μαουάντ γράφει αυτή τη στιγμή ένα νέο έργο το οποίο θα πραγματοποιήσει παγκόσμια πρεμιέρα στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. Ο Λιβανέζος εξόριστος, πολιτογραφημένος Γάλλος κι ένας από τους σημαντικότερους συγγραφείς και σκηνοθέτες των ημερών μας – τόσο για το θέατρο όσο και για το σινεμά – παραδέχεται πως κανονικά δεν έπρεπε να έχει δεχθεί την πρόταση της καλλιτεχνικής διευθύντριας του οργανισμού Κατερίνας Ευαγγελάτου γιατί «νιώθει πως το βάρος της ευθύνης είναι μεγάλο». Αλλά για τον Μαουάντ που η αρχαία τραγωδία είναι η πηγή έμπνευσης των έργων του, που η Αθήνα του θυμίζει τη γενέτειρα του Βηρυτό (πριν την ισοπεδώσουν οι πολεμικές συρράξεις), που αντλεί από την Ελλάδα «μια αίσθηση παρηγοριάς», η απάντηση τελικά έπρεπε να είναι «ναι».

Διαβάστε περισσότερα στο monopoli.gr