Co_OPERAtive στην ΕΛΣ: Μια παράσταση πάνω από το τραύμα της προσφυγιάς

Akelapan. Στη γλώσσα Χίντι/Ούρντου «ακελαπάν» σημαίνει μοναξιά. Στην αίθουσα προβών Μπαλέτου της Εθνικής Λυρικής Σκηνής, την προφέρουν πολλά αγορίστικα στόματα. Κάποια θα ψάξουν να τη βρουν αγγίζοντας το στέρνο τους.

Ο ήλιος του μαγιάτικου απογεύματος τρυπάει τα τζάμια, αλλά στην πρόβα του προγράμματος «Co_OPERAtive» φωλιάζει μπόλικο σκοτάδι. Τα 11 από τα 22 παιδιά του διαπολιτισμικού φυτωρίου όπερας της ΕΛΣ είναι ανήλικα, ασυνόδευτα προσφυγόπουλα που αιτούνται άσυλο. Τα περισσότερα, αν όχι όλα, δεν πρόλαβαν καν να ενηλικιωθούν πριν συναντήσουν τον πόλεμο, τον βασανισμό ή και την απώλεια της οικογένειας τους, τον διωγμό από αυταρχικά καθεστώτα, την προσφυγιά, τους δουλέμπορους, τα νερά του Αιγαίου μέσα σε σάπιες βάρκες. Και μετά την αφόρητη μοναξιά μιας δομής μεταναστών. Παρόλα αυτά, βρίσκονται εδώ σήμερα, όπως και κάθε Δευτέρα από τα τέλη Νοεμβρίου, συμμετέχοντας σε μια μουσική εκπαιδευτική διαδικασία η οποία θα κορυφωθεί στην παράσταση «Μια ευχή που μπορεί και να βγει».

