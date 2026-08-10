ΗΠΑ: Πρώην μέλος συμμορίας δικάζεται για τη δολοφονία του ράπερ Τούπακ Σακούρ το 1996

Ξεκινά σήμερα (10/8) στο Λας Βέγκας η δίκη ενός πρώην μέλους συμμορίας για τη δολοφονία του θρύλου της χιπ-χοπ, Τούπακ Σακούρ το 1996.

Ειδικότερα, όπως μεταδίδει το NPR, ο Ντουέιν «Κεφ Ντι» Ντέιβις, πρώην επιδραστικό μέλος συμμορίας, κατηγορείται ότι ενορχήστρωσε τη δολοφονία του Σακούρ. Οι εισαγγελείς υποστηρίζουν ότι επρόκειτο για πράξη αντεκδίκησης, η οποία σημειώθηκε περίπου δύο ώρες αφότου ο Σακούρ και η συνοδεία του είχαν εμπλακεί σε συμπλοκή με άλλο μέλος συμμορίας, τον Ορλάντο Άντερσον.

Να σημειωθεί ότι σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, η υπόθεση εναντίον του Ντέιβις βασίζεται σε μεγάλο βαθμό σε όσα έχει πει ο ίδιος στο παρελθόν.

«Εάν ο Ντέιβις καταδικαστεί, είναι πιθανό η καταδίκη να βασιστεί στα ίδια του τα λόγια. Το 2019 έγραψε ένα βιβλίο με τα απομνημονεύματά του, στο οποίο μιλούσε για την εμπλοκή του στο έγκλημα», δήλωσε η Λόρι Λέβενσον, πρώην ομοσπονδιακή εισαγγελέας.

Από την πλευρά του, ο κατηγορούμενος Ντέιβις υποστηρίζει ότι το βιβλίο περιείχε υπερβολές, με στόχο να αυξηθούν οι πωλήσεις του. Ισχυρίζεται επίσης ότι δεν βρισκόταν καν στο Λας Βέγκας τη νύχτα της δολοφονίας του Τούπακ.

Ωστόσο, ήταν τα όσα ανέφερε στα απομνημονεύματά του που οδήγησαν τους ερευνητές να ανοίξουν εκ νέου την υπόθεση και τελικά να απαγγείλουν κατηγορίες σε βάρος του Ντέιβις.