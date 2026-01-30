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Πιερρακάκης: Μεγάλες διαφορές στις πληρωμές μισθωτών από σήμερα 30/1 - Ανοιχτό το ενδεχόμενο νέων φοροελαφρύνσεων
Οικονομία
15:41 - 30 Ιαν 2026

Πιερρακάκης: Μεγάλες διαφορές στις πληρωμές μισθωτών από σήμερα 30/1 - Ανοιχτό το ενδεχόμενο νέων φοροελαφρύνσεων

Reporter.gr Newsroom
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Σημαντικές μεταβολές στο διαθέσιμο εισόδημα περίπου ενός εκατομμυρίου πολιτών φέρνουν, σύμφωνα με τον υπουργό Οικονομικών Κυριάκο Πιερρακάκη, οι πρώτες πληρωμές μισθωτών που πραγματοποιούνται από σήμερα, 1η του μήνα, βάσει των νέων φορολογικών κλιμάκων.

Μιλώντας στον ΣΚΑΪ, ο υπουργός Οικονομικών και πρόεδρος του Eurogroup έκανε λόγο για «μεγάλες διαφορές που θα δουν από σήμερα 1 εκατ. άνθρωποι» με αφορμή τις πρώτες πληρωμές μισθωτών υπό τις νέες φορολογικές κλίμακες μιλώντας για «μια πολιτική στήριξης του διαθέσιμου εισοδήματος», και επισημαίνοντας ότι η κυβερνητική λογική είναι «να απλώνεις το χέρι σου σε όσο το δυνατόν περισσότερους πολίτες». Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, «τα μέτρα αυτά δείχνουν μια συγκεκριμένη κατεύθυνση».

Ο κ. Πιερρακάκης υπογράμμισε ότι η Ελλάδα, σε αντίθεση με άλλες ευρωπαϊκές χώρες, συζητά ανοιχτά ποιοι και σε ποιο βαθμό στηρίζονται οικονομικά, σημειώνοντας πως «στην Ευρώπη βλέπουμε σήμερα μονοπάτια που εμείς έχουμε περπατήσει στο παρελθόν». Παράλληλα, ξεκαθάρισε ότι «η ψήφος δεν εξαγοράζεται», τονίζοντας ότι «ο κόσμος τιμά και εμπιστεύεται εκείνους που κάνουν τη δουλειά».

«Δεν λύθηκαν όλα τα προβλήματα», παραδέχθηκε, προσθέτοντας πως «οι εποχές του ενός νόμου και ενός άρθρου έχουν πληρωθεί με ακριβά λύτρα στο παρελθόν».

Αναφερόμενος στη διεθνή εικόνα της χώρας, χαρακτήρισε «πολύ θετικό» το γεγονός ότι η Ελλάδα θεωρείται πλέον προβλέψιμη, αφήνοντας ταυτόχρονα ανοιχτό το ενδεχόμενο νέων μειώσεων φόρων. «Κάθε χώρος που θα υπάρχει, κάθε διαθέσιμο εκατοστό, αφορά αυτούς που μας βλέπουν και ειδικά όσους δοκιμάζονται περισσότερο», δήλωσε.

Για τα ενοίκια και τους ελέγχους φοροδιαφυγής

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στο ζήτημα των ενοικίων και των ελέγχων για την πραγματική αποτύπωσή τους. Όπως είπε, το υπουργείο προχωρά στην αξιοποίηση εργαλείων τεχνητής νοημοσύνης και σε εκτεταμένες διασταυρώσεις στοιχείων. «Έχουμε τα εργαλεία να βλέπουμε αν υπάρχει παροχή ρεύματος σε κλειστό σπίτι. Οι διασταυρώσεις θα γίνουν 100%», ανέφερε, επισημαίνοντας ότι παράλληλα αναπτύσσεται το ΜΙΔΑ, το νέο εργαλείο για την καλύτερη χαρτογράφηση της ακίνητης περιουσίας.

Επανερχόμενος στο πολιτικό σκέλος, ο υπουργός τόνισε εκ νέου ότι «οι πολίτες θέλουν να ξέρουν ότι υπάρχουν άνθρωποι που νοιάζονται, γνωρίζουν τα προβλήματα και κάνουν το καλύτερο δυνατό, μέσα στους περιορισμούς που υπάρχουν». Παραδέχθηκε ότι παραμένουν εκκρεμότητες και πολίτες που χρειάζονται περαιτέρω στήριξη, ωστόσο επισήμανε πως στο εξωτερικό κυριαρχεί η εικόνα μιας Ελλάδας που «έχει πάψει να είναι πρόβλημα» και έχει πλέον «θέση στο τραπέζι σε έναν κόσμο αστάθειας και αβεβαιότητας».

Το πεπρωμένο της χώρας δεν γράφεται από τα κόμματα διαμαρτυρίας

Κληθείς να σχολιάσει την άνοδο της διαμαρτυρίας και την ενίσχυση κομμάτων όπως αυτό του κ. Καρυστιανού, ο Κυριάκος Πιερρακάκης δήλωσε ότι δεν πιστεύει πως «το πεπρωμένο της χώρας θα γραφτεί από κόμματα διαμαρτυρίας και όχι από κόμματα διακυβέρνησης». Αναφέρθηκε μάλιστα σε «ακραίες απόψεις» του συγκεκριμένου πολιτικού χώρου σε ζητήματα όπως οι αμβλώσεις και τα εθνικά, εκτιμώντας ότι «ο κόσμος ξέρει ποιος μπορεί να απευθυνθεί στο πρόβλημα και ποιος λειτουργεί εκτονωτικά».

Κλείνοντας, ο υπουργός Οικονομικών προειδοποίησε ότι «το κόστος της επιστροφής στην αστάθεια θα είναι τερατώδες», υπογραμμίζοντας την ανάγκη διατήρησης της οικονομικής και πολιτικής σταθερότητας.

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