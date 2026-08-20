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Πιερρακάκης: Πρόωρη αποπληρωμή χρέους €12,84 δισ. – Κέρδος για το Δημόσιο, «ανάσα» για την οικονομία
Οικονομία
21:45 - 20 Αυγ 2026

Πιερρακάκης: Πρόωρη αποπληρωμή χρέους €12,84 δισ. – Κέρδος για το Δημόσιο, «ανάσα» για την οικονομία

Reporter.gr Newsroom
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Στα οφέλη για την ελληνική οικονομία από την πρόωρη αποπληρωμή χρέους ύψους 12,84 δισ. ευρώ αναφέρεται ο υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης, τονίζοντας ότι η συγκεκριμένη επιλογή ενισχύει τη δημοσιονομική θέση της χώρας.

Σε ανάρτησή του στα κοινωνικά δίκτυα, ο υπουργός υπογραμμίζει ότι η πρόωρη εξόφληση του χρέους οδηγεί σε σημαντική εξοικονόμηση τόκων, περιορίζοντας παράλληλα το κόστος εξυπηρέτησης του δημόσιου χρέους.

Όπως επισημαίνει, η εξοικονόμηση αυτή δημιουργεί πρόσθετο δημοσιονομικό χώρο, ο οποίος μπορεί να αξιοποιηθεί για τη στήριξη των πολιτών και την ενίσχυση της αναπτυξιακής πορείας της ελληνικής οικονομίας.

Παράλληλα, ο κ. Πιερρακάκης χαρακτηρίζει την πρόωρη αποπληρωμή επιλογή δημοσιονομικής υπευθυνότητας, καθώς, όπως σημειώνει, στόχος είναι να μειωθεί σταδιακά το βάρος του δημόσιου χρέους και να μην μεταφερθούν οι σχετικές υποχρεώσεις στις επόμενες γενιές.

Στο βίντεο που συνοδεύει την ανάρτησή του, ο υπουργός Οικονομικών αναλύει τα οφέλη της πρόωρης αποπληρωμής και τη σημασία της συγκεκριμένης κίνησης για τη δημοσιονομική πορεία της χώρας.

«Πώς γλιτώνουμε πληρώνοντας νωρίτερα το χρέος μας? Για κάθε 1 δισεκατομμύριο ευρώ, κερδίζουμε περίπου 30 εκατομμύρια ευρώ σε τόκους το χρόνο. Από τα 52,9 δισεκατομμύρια ευρώ των δανείων που είχε το πρώτο μνημόνιο, μέχρι το τέλος του 2025 αποπληρώσαμε πρόωρα τα 26,5 δις. Δηλαδή τα μισά.

Φέτος, αποπληρώνουμε νωρίτερα 12,8 δισεκατομμύρια ευρώ και μόνο από αυτά γλιτώνουμε 370 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο. 2,6 δις ευρώ δηλαδή μέσα στην επταετία. Τι λέει η αντιπολίτευση? Η αντιπολίτευση λέει γιατί δεν δίνετε αυτά τα χρήματα στους πολίτες.

Η απάντηση είναι προφανής. Γιατί δεν γίνεται. Και το ξέρουν.

Οι ευρωπαϊκοί κανόνες δεν επιτρέπουν αυτά τα χρήματα να μετατραπούν σε παροχές. Μπορούν όμως να μειώσουν το χρέος και τους τόκους που πληρώνουμε κάθε χρόνο. Τι σημαίνει αυτό στην πράξη? Αυτό σημαίνει περισσότερο δημοσιονομικό χώρο για στήριξη στους πολίτες και στην ανάπτυξη.

Και μεγαλύτερη ελευθερία στη χώρα. Για να μπορεί να χαράσει μόνη της την πολιτική της. Για να πάψουμε να είμαστε μία από τις πιο υπερχρεωμένες χώρες του κόσμου και η πιο υπερχρεωμένη χώρα της Ευρώπης.

Και σίγουρα για να μην στείλουμε ποτέ ξανά το λογαριασμό στα παιδιά μας. Η δική μας γενιά παρέλαβε το βάρος. Δεν θα το παραδώσει στην επόμενη».

{https://www.facebook.com/reel/1570818791114817}

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