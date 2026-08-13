ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
ΠΑΣΟΚ για το μπλόκο του ΣτΕ σε 3 ιδιωτικά πανεπιστήμια: Καταρρέει ο νόμος Πιερρακάκη
Πολιτική
18:04 - 13 Αυγ 2026

ΠΑΣΟΚ για το μπλόκο του ΣτΕ σε 3 ιδιωτικά πανεπιστήμια: Καταρρέει ο νόμος Πιερρακάκη

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

«Η ακύρωση των αδειών λειτουργίας και προγραμμάτων σπουδών τριών παραρτημάτων ξένων πανεπιστημίων από το Συμβούλιο της Επικρατείας οδηγεί πλέον σε κατάρρευση του νόμου Πιερρακάκη και συνιστά εξέλιξη μείζονος σημασίας», αναφέρει σε σημερινή του ανακοίνωση (13/8) ο υπεύθυνος Κ.Τ.Ε. Παιδείας του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Στέφανος Παραστατίδης.

Ειδικότερα, όπως σημειώνει ο κ. Παραστατίδης:

«Είχαμε εξαρχής επισημάνει τα κενά του βαθμού συμμετοχής των μητρικών πανεπιστημίων και την κατ΄ ουσίαν ανωτατοποίηση κάποιων κολλεγίων σε πανεπιστήμια. Με αλλεπάλληλες ερωτήσεις θέσαμε το θέμα της μη αποδεδειγμένης συμμετοχής του μητρικού πανεπιστημίου στα παράβολα και τις εγγυητικές επιστολές, στο κεφάλαιο αλλά και τη συμμετοχή τους στη διοίκηση. Συγχρόνως είχαμε θίξει με εμφατικό τρόπο τα προβλήματα των εγκαταστάσεων και τις άδειες που δόθηκαν χωρίς να πληρούνται οι απαραίτητες προϋποθέσεις στις υποδομές.

Ακόμη, θίξαμε τα σοβαρά κενά στα προγράμματα σπουδών και τη μη πιστοποίηση των προγραμμάτων από τις αντίστοιχες αρχές πιστοποίησης ποιότητας των χωρών προέλευσης. Επιπρόσθετα, δεν υπήρχαν καν οι απαιτούμενες ως προς το εκάστοτε πρόγραμμα σπουδών εγκαταστάσεις, κάτι που προφανώς εντόπισε και το ΣτΕ στη δική του αξιολόγηση», σημειώνει ο κ. Παραστατίδης και προσθέτει ότι:

«Οι δύο προσφυγές αφορούσαν τον τρόπο αδειοδότησης των ιδρυμάτων και τη διαδικασία έγκρισης των προγραμμάτων σπουδών του καθενός εκ των ιδρυμάτων.

Η μη συμμόρφωση των κτιριακών εγκαταστάσεων, η συμμετοχή προσώπων στη διαδικασία αξιολόγησης που ενέχουν πιθανότητα μεροληψίας, τα ελλιπή ποσοτικά και ποιοτικά κριτήρια στα προγράμματα σπουδών ήταν πιθανώς κάποιοι από τους λόγους που οδήγησαν το ΣτΕ στην ακύρωση των αδειών λειτουργίας.

Αναμένουμε την καθαρογραφή και δημοσίευση των αποφάσεων, ώστε να τοποθετηθούμε με θεσμική υπευθυνότητα και επί του περιεχομένου και του σκεπτικού τους. Επισημαίνουμε, δε, εκ των προτέρων ότι αυτά που θα αποκαλυφθούν για τις νέες αδειοδοτήσεις είναι δυστυχώς ακόμη χειρότερα.

Συνοψίζοντας, η πολιτική επιλογή της κυβέρνησης για τη fast-track εμπορευματοποίηση της ανώτατης εκπαίδευσης υλοποιήθηκε με ένα νομοθετικό γονατογράφημα και η εφαρμογή του πλέον εξελίσσεται σε φιάσκο πρωτοφανών διαστάσεων.

Ωστόσο, για το φιάσκο αυτό, για εμάς στο ΠΑΣΟΚ δεν μπορεί να υπάρχει η λέξη δικαίωση.

Δεν μπορούμε να μιλάμε για δικαίωση όταν εκατοντάδες φοιτητές και οι οικογένειές τους έχουν καταβάλει δίδακτρα, έχουν ξεκινήσει σπουδές, βλέπουν το μέλλον στο οποίο έχουν επενδύσει να καταρρέει.

Οι ευθύνες της κυβέρνησης είναι μεγάλες και οφείλουν να αναληφθούν στο ακέραιο», καταλήγει ο κ. Παραστατίδης.

Τελευταία τροποποίηση στις 13/08/2026 - 18:10
Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Θερινή ραστώνη στο Χρηματιστήριο Αθηνών με οριακές διακυμάνσεις - Τα ΕΛΠΕ το... βιολί τους
Σχόλια Αγοράς

Θερινή ραστώνη στο Χρηματιστήριο Αθηνών με οριακές διακυμάνσεις - Τα ΕΛΠΕ το... βιολί τους

Qualco: Συμφωνία με Ναυπηγεία Σκαραμαγκά και Olympic Marine για ανάπτυξη θαλάσσιων drones
Ναυτιλία

Qualco: Συμφωνία με Ναυπηγεία Σκαραμαγκά και Olympic Marine για ανάπτυξη θαλάσσιων drones

Κρήτη: Επιχείρηση διάσωσης 113 μεταναστών στους Καλούς Λιμένες
Ειδήσεις

Κρήτη: Επιχείρηση διάσωσης 113 μεταναστών στους Καλούς Λιμένες

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Το υπουργείο Παιδείας για το μπλόκο του ΣτΕ σε 3 ιδιωτικά πανεπιστήμια: Δεν θα χαθεί το ακαδημαϊκό έτος
Πολιτική

Το υπουργείο Παιδείας για το μπλόκο του ΣτΕ σε 3 ιδιωτικά πανεπιστήμια: Δεν θα χαθεί το ακαδημαϊκό έτος

Παραστατίδης: Η στεγαστική κρίση των εκπαιδευτικών υπονομεύει τη στελέχωση του δημόσιου σχολείου
Πολιτική

Παραστατίδης: Η στεγαστική κρίση των εκπαιδευτικών υπονομεύει τη στελέχωση του δημόσιου σχολείου

ΣτΕ: Ακύρωσε τρεις άδειες λειτουργίας ιδιωτικών πανεπιστημίων
Πολιτική

ΣτΕ: Ακύρωσε τρεις άδειες λειτουργίας ιδιωτικών πανεπιστημίων

Φόβοι, μύθοι και αντιφάσεις για το Μεταναστευτικό
Γιώργος Ραυτόπουλος

Φόβοι, μύθοι και αντιφάσεις για το Μεταναστευτικό

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ειδήσεις
13/08/2026 - 20:25

Βρετανία: Σιδηροδρομικό ατύχημα κοντά στο Μπράιτον - Δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματίες

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
13/08/2026 - 20:00

Hellenic Cables: Αναλαμβάνει από τον ΑΔΜΗΕ την ηλεκτρική διασύνδεση συνεχούς ρεύματος υψηλής τάσης (HVDC) Κορίνθου–Κω

Ειδήσεις
13/08/2026 - 19:55

Πυρκαγιά στη Χαλκιδική: Εκκενώσεις διά θαλάσσης - Κάηκαν σπίτια, δύο πυροσβέστες τραυματίες

Χρηματιστήρια
13/08/2026 - 19:45

Υποτονικό το κλίμα στις ευρωαγορές εν μέσω αβεβαιότητας για τη σύγκρουση ΗΠΑ-Ιράν

Ειδήσεις
13/08/2026 - 19:22

Γάζα: Δύο Παλαιστίνιοι νεκροί από ισραηλινά πλήγματα

Φορολογία
13/08/2026 - 19:00

ΑΑΔΕ: Τι ισχύει για μεταφορές χρημάτων μεταξύ συγγενών και οικείων προσώπων

Ειδήσεις
13/08/2026 - 18:45

Οι ΗΠΑ στέλνουν το αεροπλανοφόρο Washington στη Μέση Ανατολή, λόγω της επιβαρυμένης κατάστασης του USS Lincoln

ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
13/08/2026 - 18:38

ΥΠΑ: Άνοδος 5,1% στην επιβατική κίνηση 24 αεροδρομίων για το επτάμηνο του 2026

Ειδήσεις
13/08/2026 - 18:23

Ιταλία: Μεγάλη έκρηξη σε εργοστάσιο πυρομαχικών κοντά στη Ρώμη

Πολιτική
13/08/2026 - 18:10

Το υπουργείο Παιδείας για το μπλόκο του ΣτΕ σε 3 ιδιωτικά πανεπιστήμια: Δεν θα χαθεί το ακαδημαϊκό έτος

Πολιτική
13/08/2026 - 18:04

ΠΑΣΟΚ για το μπλόκο του ΣτΕ σε 3 ιδιωτικά πανεπιστήμια: Καταρρέει ο νόμος Πιερρακάκη

Σχόλια Αγοράς
13/08/2026 - 17:39

Θερινή ραστώνη στο Χρηματιστήριο Αθηνών με οριακές διακυμάνσεις - Τα ΕΛΠΕ το... βιολί τους

Ναυτιλία
13/08/2026 - 17:26

Qualco: Συμφωνία με Ναυπηγεία Σκαραμαγκά και Olympic Marine για ανάπτυξη θαλάσσιων drones

Ειδήσεις
13/08/2026 - 17:23

Κρήτη: Επιχείρηση διάσωσης 113 μεταναστών στους Καλούς Λιμένες

Χρηματιστήρια
13/08/2026 - 16:50

Ανοδικά κινείται η Wall με ώθηση από το χαμηλότερο πληθωρισμό και την υποχώρηση του πετρελαίου

Ειδήσεις
13/08/2026 - 16:30

Γροιλανδία: «Φρένο» στις πετρελαϊκές γεωτρήσεις εταιρείας με δεσμούς με τον Τραμπ

Εμπορεύματα
13/08/2026 - 16:15

Μικρή πτώση στο πετρέλαιο με φόντο τη μειωμένη παγκόσμια ζήτηση - Στα $87 το Brent

Ειδήσεις
13/08/2026 - 15:55

Πρεσβευτής ΗΠΑ στο Ισραήλ: «Πράξη τρομοκρατίας» η πολιορκία κατοικιών Παλαιστινίων στη Δυτική Όχθη

Ειδήσεις
13/08/2026 - 15:30

Ένα cookie, πολλές πωλήσεις και αρκετές ερωτήσεις για την εφαρμογή της Φοίβης Γκέιτς

Ειδήσεις
13/08/2026 - 15:10

Έκρηξη στο λιμάνι του Ρότερνταμ: Ένας νεκρός και πολλοί τραυματίες

Οικονομία
13/08/2026 - 15:05

Έντοκα γραμμάτια 26 εβδομάδων: Από 18 Αυγούστου οι εγγραφές για ιδιώτες

Ειδήσεις
13/08/2026 - 14:44

65 χρόνια από την ανέγερση του Τείχους του Βερολίνου

Πολιτική
13/08/2026 - 14:22

Παραστατίδης: Η στεγαστική κρίση των εκπαιδευτικών υπονομεύει τη στελέχωση του δημόσιου σχολείου

Πολιτική
13/08/2026 - 13:56

ΣτΕ: Ακύρωσε τρεις άδειες λειτουργίας ιδιωτικών πανεπιστημίων

Ειδήσεις
13/08/2026 - 13:47

Μαύρη Θάλασσα: Η Ουκρανία χτυπά ρωσικά πολεμικά πλοία και σιτηρά – Φόβοι για νέο σοκ στις παγκόσμιες τιμές

Περιβάλλον
13/08/2026 - 13:21

Η «κλιματική χρονομηχανή» του El Niño θα δώσει στη Γη μια πρόγευση του θερμού μέλλοντός της

Νομίσματα
13/08/2026 - 13:17

Bitcoin: Νέα πίεση κάτω από τα 64.000 δολάρια – Σε πτώση Ethereum και XRP

Ειδήσεις
13/08/2026 - 13:05

Πάρος: Σφραγίστηκε η πισίνα όπου πνίγηκε ο 4χρονος – Λειτουργούσε χωρίς άδεια από το 2023

Άλλοι Αρθρογράφοι
13/08/2026 - 12:52

Η στοχοποίηση της ελληνικής ναυτιλίας και τα όρια των κυρώσεων

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
13/08/2026 - 12:51

Σημαντικό βήμα για την επέκταση του Μετρό Θεσσαλονίκης προς τα δυτικά προάστια

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ