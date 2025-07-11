Κικίλιας: Αυτές οι ροές δεν είναι προσφυγικές, είναι λαθρομετανάστευση

Την άποψη ότι τα μέτρα που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός για το μεταναστευτικό είναι ορθά και ότι στέλνουν το ξεκάθαρο μήνυμα πως ο διάδρομος από τη Β. Αφρική «δεν είναι πλέον ανοιχτός», εξέφρασε o υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Βασίλης Κικίλιας.

Ο κ. Κικίλιας ανέφερε στην ΕΡΤ ότι αυτήν δεν είναι η πρώτη φορά που η χώρα δέχεται μεταναστευτικές ροές, τόνισε ωστόσο ότι «θα πρέπει εμείς ως χώρα, αλλά και οι υπόλοιποι Ευρωπαίοι εταίροι μας, να συνηθίσουμε και να προσπαθήσουμε να ενισχύσουμε τον τρόπο με τον οποίον αμυνόμαστε απέναντι σε παράνομες μεταναστευτικές ροές και συγχρόνως λαθρέμπορους».

Υπενθύμισε τις «εποχές Τσίπρα και Χριστοδουλοπούλου» που «δεν είχαμε θαλάσσια σύνορα», επισημαίνοντας ότι «οδήγησαν στις συγκλονιστικές καταστάσεις του ενός εκατομμυρίου που πέρασε από τα τουρκικά παράλια στα νησιά μας» και στην «ντροπή της Ειδομένης».

«Φαντάζομαι ότι ο κόσμος δεν έχει ξεχάσει τις εικόνες αυτές και τις προσπάθειες όλου αυτού του κόσμου να πάει στη Βόρεια Ευρώπη, που οδήγησαν στο να κλείσει ο βαλκανικός διάδρομος και να έχουμε τα γεγονότα αυτά, τα οποία πολύ καλά θυμόμαστε», είπε χαρακτηριστικά.

Ερωτηθείς ποια είναι η ανθρωπογεωγραφία του κόσμου που έρχεται στη χώρα μας, ο κ. Κικίλιας είπε πως «είναι άρρενες νεαροί κατά κύριο λόγο από την περιοχή αυτή της Λιβύης, της Αιγύπτου και των γύρω χωρών που δεν έχουν δικαίωμα να αιτηθούν άσυλο, άρα βρίσκονται παρανόμως στη χώρα μας».

«Θα είναι έγκλειστοι σε δομές μέχρι οι ίδιοι να αποφασίσουν να γυρίσουν πίσω ή να συνεννοηθούμε – και θέλουμε να συνεννοηθούμε – και με τη δυτική και την ανατολική Λιβύη και τις γύρω χώρες για να τους επιστρέφουμε πίσω» πρόσθεσε.

Ερωτηθείς τέλος, αν με τη μη εξέταση των αιτημάτων ασύλου η κυβέρνηση αποκλείει «100, 200, 500 ανθρώπους που έχουν δικαίωμα ασύλου στην Ελλάδα ή στην Ευρώπη» από ένα δικαίωμα που είναι αναγνωρισμένο διεθνώς, ο κ. Κικίλιας απάντησε: «Εμείς σεβόμαστε τις διεθνείς συνθήκες, εμείς ουδέποτε γυρίσαμε την πλάτη μας στις εμφύλιες ή εμπόλεμες συρράξεις που οδήγησαν σε πραγματικές προσφυγικές ροές. Αλλά αυτές οι ροές, δεν είναι προσφυγικές, είναι παράνομη μετανάστευση, λαθρομετανάστευση».