Ουκρανία: Δεν φαίνεται εκεχειρία στον ορίζοντα - Τα νέα μηνύματα Τραμπ

Η Διάσκεψη για την Ανάκαμψη της Ουκρανίας στη Ρώμη, η οποία ολοκληρώνεται σήμερα, χαρακτηρίστηκε από μια γενική αίσθηση ότι ο αδυσώπητος πόλεμος της Ρωσίας εναντίον του ανατολικού γείτονά της είναι απίθανο να τερματιστεί σύντομα, εγείροντας το ερώτημα για το πόσο καιρό οι σύμμαχοι του Κιέβου μπορούν να διατηρήσουν επαρκή εφοδιασμό με όπλα.

Ο Πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε ότι οι συνομιλίες με τους Αμερικανούς και Ευρωπαίους εταίρους τροφοδότησαν αισιοδοξία ότι η κυβέρνηση Ντόναλντ Τραμπ θα ενισχύσει τη στρατιωτική βοήθεια, επικαλούμενος έναν «θετικό διάλογο» με τον πρόεδρο των ΗΠΑ σχετικά με την παράδοση πρόσθετων συστημάτων αεράμυνας Patriot.

Ο Γερμανός Καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς, ο οποίος αυτή την εβδομάδα επιβεβαίωσε ότι η κυβέρνησή του διαπραγματεύεται με την Ουάσινγκτον για την εξασφάλιση περισσότερων Patriot, δήλωσε ότι οι συνομιλίες αυτές βρίσκονται ακόμη σε εξέλιξη.

Ο Τραμπ, εν τω μεταξύ, δήλωσε ότι σχεδιάζει να κάνει μια «σημαντική δήλωση» για τη Ρωσία τη Δευτέρα και ότι αναμένει από τη Γερουσία να εγκρίνει ένα νομοσχέδιο που θα αυστηροποιεί τις κυρώσεις κατά του Κρεμλίνου. «Θα ψηφίσουν ένα πολύ σημαντικό και πολύ σκληρό νομοσχέδιο για τις κυρώσεις, αλλά εξαρτάται από τον πρόεδρο αν θέλει να το ασκήσει ή όχι», δήλωσε στο NBC News.