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Νέα ηλεκτρονική υπηρεσία για μη μισθωτούς: Μεταφορά πιστωτικών υπολοίπων από ΤΕΚΑ σε e-ΕΦΚΑ
Εργασιακά
08:16 - 11 Ιουλ 2025

Νέα ηλεκτρονική υπηρεσία για μη μισθωτούς: Μεταφορά πιστωτικών υπολοίπων από ΤΕΚΑ σε e-ΕΦΚΑ

Reporter.gr Newsroom
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Εδώ και λίγες ημέρες, τέθηκε σε λειτουργία μια νέα ηλεκτρονική υπηρεσία στον ιστότοπο του ΤΕΚΑ (Ταμείο Επικουρικής Κεφαλαιοποιητικής Ασφάλισης), που αφορά τη μεταφορά πιστωτικών υπολοίπων μη μισθωτών ασφαλισμένων στον e-ΕΦΚΑ.

Η νέα υπηρεσία είναι διαθέσιμη μέσα από το μενού «Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες» και αποτελεί μέρος της ευρύτερης προσπάθειας ψηφιακού εκσυγχρονισμού του ασφαλιστικού συστήματος.

Η υπηρεσία απευθύνεται σε μη μισθωτούς ασφαλισμένους, οι οποίοι ενδεχομένως να έχουν καταβάλει εισφορές στο ΤΕΚΑ χωρίς να έχουν υποχρέωση ασφάλισης στον συγκεκριμένο φορέα. Σε αυτές τις περιπτώσεις, προκύπτουν πιστωτικά υπόλοιπα, τα οποία πλέον μπορούν να μεταφερθούν στον e-ΕΦΚΑ μέσω υποβολής σχετικής ηλεκτρονικής αίτησης. Το ποσό που είναι διαθέσιμο για μεταφορά εμφανίζεται κάθε μήνα στις ειδοποιήσεις πληρωμής εισφορών του ΤΕΚΑ ως «υπόλοιπο προς μεταφορά».

Η διαδικασία προβλέπει αρχικά την είσοδο του ασφαλισμένου στην ηλεκτρονική υπηρεσία με χρήση των προσωπικών του κωδικών TAXISnet και την καταχώρηση του ΑΜΚΑ του. Στη συνέχεια:

1ον. Παρέχεται ενημέρωση για το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο καθώς και για τα βήματα που πρέπει να ακολουθηθούν για την υποβολή της αίτησης.

2ον. Η αίτηση εξετάζεται σε μηνιαία βάση και περιλαμβάνει έλεγχο για τυχόν καθυστερούμενες οφειλές προς το ΤΕΚΑ.

3ον. Σε περίπτωση που υπάρχουν τέτοιες οφειλές, πραγματοποιείται πρώτα συμψηφισμός και το υπόλοιπο ποσό που απομένει μεταφέρεται στον e-ΕΦΚΑ.

4ον. Ως ημερομηνία πίστωσης θεωρείται η ημερομηνία υποβολής της αίτησης.

Σημειώνεται, ωστόσο, ότι η μεταφορά του ποσού στον e-ΕΦΚΑ δεν συνιστά επιστροφή του ποσού στον ασφαλισμένο.

Για όσους επιθυμούν την επιστροφή των χρημάτων, απαιτείται ξεχωριστή διαδικασία. Συγκεκριμένα, πρέπει να υποβληθεί νέα αίτηση μέσω των ηλεκτρονικών υπηρεσιών του e-ΕΦΚΑ, στην ενότητα «Δικαιώματα Κοινωνικής Ασφάλισης», στην κατηγορία «Επιστροφές» και ειδικότερα μέσω της επιλογής «Αίτηση Επιστροφής Αχρεωστήτως Καταβληθέντων».

Η εισαγωγή της νέας αυτής υπηρεσίας εντάσσεται στο γενικότερο πλάνο της Δημόσιας Διοίκησης για την παροχή σύγχρονων, γρήγορων και διαφανών υπηρεσιών προς τους πολίτες. Στόχος είναι η μείωση της γραφειοκρατίας και η διευκόλυνση των συναλλαγών των ασφαλισμένων με τους φορείς κοινωνικής ασφάλισης, μέσα από ψηφιακά εργαλεία που καθιστούν τις διαδικασίες πιο άμεσες και λειτουργικές.

Περισσότερες πληροφορίες για τη νέα υπηρεσία είναι διαθέσιμες στην επίσημη ιστοσελίδα του ΤΕΚΑ, καθώς και στους επίσημους λογαριασμούς του Ταμείου στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης (Facebook, X (Twitter), LinkedIn και YouTube).

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